【10/29～10/31】アスエネ、経営課題を解決する「経営支援EXPO 2025 秋 東京」に出展
アスエネ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：西和田 浩平、以下「当社」）は、2025年10月29日（水）から10月31日（金）まで幕張メッセで開催される「経営支援EXPO 2025 秋 東京」に出展します。ブースでは、CO2排出量見える化・削減・報告クラウドサービス「ASUENE」とサプライチェーンマネジメントクラウドサービス「ASUENE SUPPLY CHAIN」を紹介します。
出展内容
近年、気候変動問題への対応は喫緊の課題であり、企業はサプライチェーン全体での脱炭素化とサステナビリティ経営の推進が強く求められています。特に、国内外の規制強化や投資家・取引先の要請が高まる中、CO2排出量の正確な見える化と戦略的な削減が企業の持続的な成長に不可欠となっています。
当社の「ASUENE」は企業・自治体を対象に、Scope1-3のサプライチェーン全体のCO2排出量見える化・削減・報告クラウドサービスとSXコンサルティングを行っています。強みである脱炭素のワンストップソリューションにより、企業の脱炭素経営を包括的に支援しています。加えて、サプライチェーンマネジメントクラウドサービス「ASUENE SUPPLY CHAIN」の提供を通じて、企業のサステナビリティ経営を支援しています。
この度、当社はこれからの経営課題解決のための総合展「経営支援EXPO 2025 秋 東京」に出展します。
企業の持続的成長には、CO2排出量の削減やサステナビリティを経営戦略に組み込むことが不可欠です。近年、国内外でScope1-3の算定を含むESG情報開示への要請が強まり、企業価値に直結する時代となりました。特に欧州では人権デューデリジェンス指令（CSDDD）などサプライチェーン全体の規制が強化され、日本でも取引先を含むリスク管理や情報開示が求められています。
ブースでは、経営者や経営戦略の立案実行をする役職者向けに、「ASUENE」と、「ASUENE SUPPLY CHAIN」の紹介をします。脱炭素・サステナビリティ経営のヒントとなりうる情報を提供します。
展示会詳細
展示会名：経営支援EXPO 2025 秋 東京
会場：幕張メッセ
会期：2025年10月29日（水）～10月31日（金）10:00～17:00
ブース番号：S14-14
主催：ビジネスイノベーションJapan実行委員会
「ASUENE」について
「ASUENE」は、CO2排出量の見える化・削減・報告クラウドサービスです。AI活用によるScope1-3の排出量の可視化や報告・情報開示に加え、CFP/LCA算定、CDP、SBTi、CSRD、TCFD、TNFDなど、国内外の規制やイニシアチブに対応した高度なコンサルティングも提供しています。CO2見える化サービス、国内累計導入社数No.1を誇ります（東京商工リサーチ調べ/2025年7月調査時点）。
ASUENEサービスサイト：https://asuene.com
ASUENE SUPPLY CHAINについて
「ASUENE SUPPLY CHAIN」は、CSR/ESG、安全衛生などサプライヤーに関する多様な調査を一括で収集・管理できるクラウドサービスです。効率的な情報管理を行い、社内外の円滑なコミュニケーションを支え、持続可能なサプライチェーンマネジメントを実現します。
ASUENE SUPPLY CHAINサービスサイト：https://asuene.com/supplychain
アスエネ 会社概要
会社名：アスエネ株式会社
事業内容：
・CO2排出量見える化・削減・報告クラウドサービス「ASUENE」
・サプライチェーンマネジメントプラットフォーム「ASUENE SUPPLY CHAIN」
・GX・ESG人材特化型転職プラットフォーム「ASUENE CAREER」
グループ会社：
・カーボンクレジット・排出権取引所 「Carbon EX」
・脱炭素・非財務情報の第三者検証・保証、アドバイザリーサービス「アスエネヴェリタス」
・SaaS事業者向けAPI連携プラットフォーム「Anyflow」
・GHG排出量可視化クラウドサービス、AIエネルギーマネジメントクラウドサービス「NZero」
資本金：80億2,700万円（資本剰余金含む）
代表者：Founder 代表取締役CEO兼COO 西和田 浩平
住所：東京都港区虎ノ門1-10-5 KDX虎ノ門一丁目ビル WeWork 4階
拠点：日本、シンガポール、米国、タイ、英国、フィリピン
URL：https://corp.asuene.com/