HIKE、ヨンサン大学とアニメーション分野における産学協力MOUを締結。学生の成長支援や採用面などで連携

株式会社HIKE

株式会社HIKE（本社：東京都新宿区、代表取締役：三上政高）は、ヨンサン大学アニメーション学科と産学協力のための覚書（MOU）を締結しました。このMOUはアニメーション分野を中心に教育コンテンツ開発、共同プログラム運営、学生ポートフォリオ共有による採用連携など、多様な産学協力活動の展開を目指すものです。

ヨンサン大学海雲台キャンパスで行われた調印式には、ヨンサン大学のブ・グウク大学総長とオ・スヨン文化観光大学学長のほか学生も出席。当社からは代表取締役の三上、デジタルアニメーションスタジオ「100studio」スタジオ代表の堀口広太郎代表が出席し、協力の意思を共有しました。

（写真：締結後の記念撮影。写真左から100studioスタジオ代表の堀口、HIKE代表取締役の三上、ヨンサン大学よりブ・グウク大学総長、オ・スヨン文化観光大学学長）

（写真：調印式の様子）

MOU締結の背景

2024年8月、HIKEは100studioの海外拠点として韓国・ソウルに「100studio Seoul」を設立。「100studio Seoul」では現在約20名のスタッフが活動中です。HIKEおよび100studioは、韓国内の教育機関・企業との連携を強化しており、グローバルアニメーション制作の競争力向上を積極的に推進しています。今回のヨンサン大学アニメーション学科との提携により、韓国内におけるクリエイターネットワーク拡大や採用強化を目指します。

今後の取り組みとして、100studioとヨンサン大学アニメーション学科は、インターンシッププログラム、現場実習、卒業作品評価及びメンタリング支援などを通じ、学生が実践的な経験を積み、卒業後にグローバルアニメーション業界へ進出できるようにサポートしていく予定です。

100studioスタジオ代表 堀口広太郎コメント

100studio Seoulでの活動を通じ、韓国のアニメーション人材が持つ高い潜在力を実感しました。今後はヨンサン大学と緊密に協力し、アニメーション専攻の学生が素晴らしい作品の作り手となるよう産学連携に取り組んでいきます。

100studioについて

「アニメーションを通じて人の心を豊かにする」ことを目指し、「クリエイターを支えるスタジオ」として2021年5月に発足。TV・劇場・配信・ゲーム・MVなどアニメーション映像全般の企画と制作を行っている。

アニメーション制作担当実績

・2024年6月公開 劇場オリジナルアニメーション『数分間のエールを』（Hurray!×100studio）

・2024年7月放送 TVアニメ『この世界は不完全すぎる』（100studio×studioぱれっと）

・2025年4月放送 TVアニメ『中禅寺先生物怪講義録 先生が謎を解いてしまうから。』

・放送開始時期公開前 TVアニメ『BLACK TORCH』

・放送開始時期公開前 TVアニメ『朱色の仮面』

・2025年11月公開（Prime Video） アニメ『藤本タツキ17-26』（※100studioは『人魚ラプソディ』、『予言のナユタ』のアニメーション制作を担当）

スタジオ概要

事業内容：TV・劇場・配信・ゲーム・MVなどアニメーション映像全般の企画・制作

スタジオ代表：堀口 広太郎

拠点：100studio Tokyo（西荻窪）、100studio Osaka（大阪）、100studio Taipei（台北）、100studio Seoul（ソウル）

公式サイト：https://100studio.jp/

株式会社HIKEについて

会社名：株式会社HIKE

所在地：〒160-0023 東京都新宿区西新宿3丁目2-4 JRE西新宿テラス3階・4階

設立：2018年3月14日

代表者：代表取締役 三上 政高

事業内容：アニメーション / ライブエンタテイメント / マーチャンダイジング / ライツマネジメント / ゲームデベロップメント / コンテンツマーケティング・プロモーション / クリエイティブプロダクション（2D/3Dアニメーション、デザイン、書籍・マンガ編集、映像制作、グラフィック制作、ライブ・イベント制作、WEB制作） / AX・DX ソリューション / グローバルHR

公式サイト：https://hike.inc/

【情報の掲載及び画像掲載の際は、下記のコピーライトの表示をお願いいたします】

(C)HIKE Inc.

※本掲載内容は予告なく変更する場合がございます。