「ディズニープリンセス」、「アナと雪の女王」のアドベントカレンダーとアナと雪の女王のファッションドール用の大きなプレイセットが10月中旬より発売

マテル・インターナショナル株式会社

世界大手の玩具メーカー、米国マテル社の日本法人であるマテル・インターナショナル株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：石井恵三）は、クリスマスを彩る「ディズニープリンセス アドベントカレンダー プリンセスのクリスマス」、「アナと雪の女王 アドベントカレンダー アレンデールのクリスマス ミニドール」、「アナと雪の女王 エルサのおおきなこおりのおしろ」の3商品を10月中旬より発売いたします。

【Point】

・ クリスマスをよりワクワクにさせるアドベントカレンダーが「ディズニープリンセス」と

「アナと雪の女王」から登場！

・ 「アドベントカレンダー プリンセスのクリスマス」は、ラプンツェルなどのミニドールと

20個以上のアクセサリーが付いてきて、プリンセスのお部屋仕様のパッケージは飾っても

可愛いホリデー限定のご褒美トイ！

・ エルサやアナたちのフィギュアや小物が日替わりで登場する人気商品クリスマス」が再販！

「アドベントカレンダー アレンデールの雪をイメージした形成砂もついているので、

素敵にディスプレイを楽しめます！

・ 「エルサのおおきなこおりのおしろ」では、高さ80cmを超えるエルサの氷の宮殿を

イメージした大型プレイセットで、映画の世界を360度から体験できます！

【ディズニープリンセス アドベントカレンダー プリンセスのクリスマス 詳細】

12月1日からクリスマスイブの24日まで、毎日ひとつずつ窓を開けながらホリデーをカウントダウンできる、特別なアドベントカレンダーです。中にはミニドールやファッションアイテム、家具、動物のフィギュアなど、子どもたちをワクワクさせる多彩なおもちゃが隠されており、日々の発見を通してクリスマスまでの時間をより楽しく演出します。

本セットには、ホリデーテーマのファッションを身にまとったラプンツェル、ベル、ティアナの約9cmのミニドール3体をはじめ、映画に登場する愛らしい仲間の動物ミニフィギュア3体、さらにミニドールの遊びの幅を広げる様々な種類のかわいいアクセサリーが含まれています。パッケージは、クリスマスツリーを飾った温かな雰囲気のお部屋をイメージしており、暖炉やテーブルなどのパーツを組み立てて遊ぶことも可能です。

日ごとに開ける楽しみとともに、プリンセスたちと過ごす特別なクリスマス体験をお届けします。ごっこ遊びとして楽しむだけでなく、インテリアとして飾っても華やかさを添えるアイテムです。

＜商品概要＞

メーカー希望小売価格 ：税抜5,400円（税込5,940円）

発売日 ：2025年10月中旬

対象年齢 ：3才以上

サイズ（cm） ：W35.6×D5.4×H30.5

発売元/販売元 ：マテル・インターナショナル株式会社

URL ：https://mattel.co.jp/toys/disney_princess/?id=23353

【アナと雪の女王 アドベントカレンダー アレンデールのクリスマス ミニドール 詳細】

クリスマスイブまでの毎日を楽しく彩る、特別なアドベントカレンダーが再登場いたします。ディズニー・アニメーション映画『アナと雪の女王』および短編映画『アナと雪の女王／家族の思い出』をイメージした本商品は、2024年に発売されご好評をいただいたアイテムの再販です。

12月1日から24日まで、日ごとにひとつずつ小窓を開けながら、エルサやアナ、仲間たちのフィギュアや小物を集めることができます。セット内容には、エルサとアナのミニドール各1体、オラフやスヴェンといった人気キャラクターのフィギュア、ソファやテーブルなどの家具、パンやケーキなどの食べ物アイテム、さらにはエルサのマントなど多彩なアクセサリーが含まれています。

また、雪をイメージした形成砂も付属しており、自由に形を作ってディスプレイを楽しむことができます。お子さまたちはもちろん、大人のファンの方にとっても、映画の世界を身近に感じながらクリスマスシーズンをより豊かに過ごせる特別なアイテムです。

＜商品概要＞

メーカー希望小売価格 ：税抜5,800円（税込6,380円）

発売日 ：2025年10月中旬

対象年齢 ：3才以上

サイズ（cm） ：W40.6×D6.4×H30.5

発売元/販売元 ：マテル・インターナショナル株式会社

URL ：https://mattel.co.jp/toys/disney_princess/frozen/?id=23383

【アナと雪の女王 エルサのおおきなこおりのおしろ 詳細】

ディズニーアニメーション映画『アナと雪の女王』に登場するエルサの氷の宮殿をモチーフにした、幻想的なプレイセットが新登場します。

本商品は高さ80cmを超える大きさを誇り、360度どの角度からも遊べる設計です。内部には寝室、ダイニングエリア、バルコニーなど、5つの遊びエリアを備えており、豊かなごっこ遊びの世界を広げます。雪の結晶アイコンを操作すると、オラフを雪から登場させたり、雪の結晶のシャンデリアを回転させたり、ドレッサーやベッドなどの仕掛けを展開したりすることができます。

さらに、家具や食べ物など20点以上の小物が付属しています。別売りのエルサやアナのファッションドールと組み合わせることで、映画の名場面を再現するだけでなく、子どもたち自身が新たな物語や冒険を自由に創り出して楽しむことができます。

＜商品概要＞

メーカー希望小売価 ：税抜20,000円（税込22,000円）

発売日 ：2025年10月中旬

対象年齢 ：3才以上

サイズ（cm） ：W63.5×D14.6×H32.4

発売元/販売元 ：マテル・インターナショナル株式会社

URL ：https://mattel.co.jp/toys/disney_princess/frozen/?id=23371

マテル社について

マテル(Mattel)グループは、玩具およびファミリー向け製品のデザイン、製造、マーケティングにおける世界的リーディング企業です。マテル社のベストセラー・ブランドとして、史上最も有名なファッションドールバービー(Barbie(R))のほか、ホットウィール(Hot Wheels(R))、きかんしゃトーマス(Thomas & Friends(R))、フィッシャープライス(Fisher-Price(R))、メガブロック(MEGA(R) BLOKS)に加え、様々なエンターテイメントから着想を得た玩具ラインがあります。マテル社は、2015年に『Ethisphere Magazine』の「World’s Most Ethical Companies(世界で最も倫理的な企業)」に選ばれ、2014年に『Corporate Responsibility Magazine』の「100 Best Corporate Citizens」で第5位に選ばれています。全世界の事業を統括する本社をカリフォルニア州エルセグンドに置くマテル・グループは、150以上の国で製品を販売しています。

公式サイト：https://mattel.co.jp/toys/barbie/movie/