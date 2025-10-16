【CLLENN】2025年10月前半の新連載漫画を紹介！各書店にて先行配信スタート

株式会社CLLENN

DMMグループのデジタルコミック出版社の株式会社CLLENN（本社：東京都港区、代表取締役：布川敦司、以下「CLLENN」、読み「シレン」）は、2025年10月前半に新作横読み漫画3作品の先行配信を開始いたしました。

■10月前半の新連載漫画

・『恋する龍神と贄の花嫁』

著者：月庭みどり

レーベル：コイパレ（【オトナが溺れる、本気の恋】をお届けする、女性向け漫画レーベル）

【あらすじ】

古き龍神の言い伝えが残る村。美琴（ミコト）は義家族に頼ることもできず、寂しい日々を送っていた。そんな美琴を待っていたのは、龍神への“生贄”という残酷な運命だった。死を覚悟し、絶望の淵に沈む美琴の前に現れたのは、その身を捧げる相手、龍神・百枝（モモノエ）。だが、彼は告げる。「この娘を花嫁にいただこう」と。生贄ではなく、なぜか“花嫁”として迎えられ、戸惑う美琴。しかも百枝から注がれるのは、思いもよらぬほど甘く、重すぎる愛で…！？ 水の国を統べる龍神と孤独な少女、運命のふたりが紡ぐ異種婚ファンタジー！

(C)月庭みどり/CLLENN

・『無愛想な辺境伯様が、こんな貴公子だなんて聞いてませんでした。』

原作：香村有沙

作画：松狸

レーベル：コイパレ（【オトナが溺れる、本気の恋】をお届けする、女性向け漫画レーベル）

【あらすじ】

「俺の妻になるのは君だからな」無愛想だったユリウス様が最近、更に甘くなってきて…胸の高鳴りが止まりませんっ！ 両親亡きあと叔父に家督を乗っ取られたアデル。伯爵令嬢でありながら使用人同然の扱いを受け、挙句の果てに政略結婚を命じられる。嫁ぎ先は悪名高いフェイウォール辺境伯の当主・ユリウスだった。社交界では冷酷と有名で、これまで婚約者候補となった令嬢たちは皆逃げ出しているらしく…でも実際のユリウスは噂とは異なる、領民に慕われた領主だった。ただある事情がありまして…フェイウォールの秘密を知り、【試練】と向き合うアデル。誠実で素直なアデルが徐々に認められ、そしてユリウスの意外な一面も垣間見えていく。

(C)香村有沙・松狸/CLLENN

・『ウソツキ・リベンジ～イジメ女たちを快楽の操り人形に～【フルカラー】』

著者：まおさめ

レーベル：レーベル：DEDEDE（心を震わせる青年コミックレーベル）

【あらすじ】

「昼ごはん代かしてくんない？」返ってこないと知っていて金を差し出す下桐。3人の美人JKからイジメを受ける彼はある日、謎の美女に強引にキスされ、舌に不思議な紋章が浮かぶ。「教えてあげようと思って、嘘吐きの快楽を」。翌日、イジメのリーダーの金髪ギャル・和泉から「スカート覗きの変態」扱いされる。「みんなにも教えてあげないとねぇ」、このままでは人生終了。「見てない！」と思わず【嘘】を吐いた瞬間、舌の印が光って、和泉の様子が一変！ 体が震え、息は荒くなり、顔は真っ赤に染まって――ビクッ！ 「下桐ッ！お前私に何したッ！？」 嘘の快楽に目覚めた下桐の復讐が始まる！！

(C)まおさめ/CLLENN

■CLLENNについて

CLLENNは、2023年9月にDMMグループの株式会社コミックストック、株式会社フューチャーコミックス、株式会社GIGATOON Studioが事業統合したデジタルコミック出版社です。総作品数は5,000を超え、国内トップクラスのコンテンツ数を誇ります。今後も国内外に向けた優良な電子書籍発のコミックを創作していきます。

