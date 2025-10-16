店舗でもアプリでも、アディダスをもっと楽しむ特別な特典が登場｜アディクラブ会員のためのスペシャルキャンペーン秋の「adiClub Days」が本日スタート

アディダス ジャパン株式会社

https://www.adidas.jp/adiclubdays(https://www.adidas.jp/adiclubdays)

アディダス ジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：萩尾 孝平）は、全世界で3億人以上が利用するアディダスの会員プログラム「adiClub（アディクラブ）」によるスペシャルキャンペーン「adiClub Days（アディクラブ デイズ）」を、2025年10月16日（木）から11月3日（月）まで開催いたします。

今秋の「adiClub Days」では、アディダスをもっと楽しんでいただくための特別な体験や限定オファーが多数登場します。アディダスのスニーカー・ストリートウェアファン向けアプリ「CONFIRMED アプリ」で一定期間中に限り抽選販売アイテムが必ず当たる「ゴールデンチケット」や、「adiClub」の刻印が入った限定スペシャルウォッチなど、「adiClub」でしか手に入らない貴重なプライズをラインアップ。加えて、サッカースペイン代表として活躍するラミン・ヤマル選手の直筆サイン入りユニフォームや、この秋オープンした新たなホームアリーナにてアルバルク東京を応援できるミート＆グリート付き観戦ペアチケット、そして自分好みのランニングアイテムが選べるランニングギアクーポンなど、アディダスならではのスポーツ特典も取り揃えました。また毎回好評を博しているロゴ入りオリジナルグッズが今回も登場。特製トラベルケースやランドリーバッグ、みんなで遊べるバランスタワーまで、便利で楽しいアイテムをご用意しています。

そしてアディダス直営店や公式オンラインショップでは、注目のアイテムをいち早く購入できる抽選販売や、一定額以上のご購入で特別なノベルティのプレゼントも実施。さらに、開催期間中に会員だけがアクセスできるお買い得情報もご用意しました。この秋も「adiClub Days」でアディダスをもっとお楽しみください。

adiClub Days概要

キャンペーン名 ：adiClub Days（アディクラブ デイズ）

開催期間 ：2025年10月16日（木）～11月3日（月）

参加条件 ：無料で登録できるアディダスの会員プログラム「adiClub」に会員登録のうえ、アディダス オンラインショップおよびアディダス アプリにて抽選や限定オファーの詳細をご確認ください。新規でご登録いただいた方でも楽しめる特典を多数ご用意しています。

キャンペーンページ： https://www.adidas.jp/adiclubdays

＜「adiClub Days」開催期間中のお得な店舗特典について＞

アディダス直営店（ファクトリーアウトレットを含む）では、開催期間中に一定額以上のお買い物をされた会員の方を対象に、スマートフォンショルダーストラップやオリジナルポーチ、ゴルフティーセットなどの特製ノベルティグッズをプレゼントするキャンペーンを同時開催いたします（※在庫がなくなり次第終了いたします）。

また一部店舗では、オリジナルステッカーの配布やご購入時のショッパー無償サービスも実施。この機会にぜひアディダス直営店にお立ち寄りください。

直営店キャンペーン詳細：https://www.adidas.jp/blog/adiclub-days

adiClub Daysスペシャル ラインナップ（一部抜粋）

■ CONFIRMED アプリの「ゴールデンチケット」

チケット有効期間中に限り、同アプリ内で抽選販売されるアイテムの購入権利が必ず当たるプレミアムチケット「ゴールデンチケット」を、抽選3名様にプレゼント。

応募期間：2025年10月16日（木）10:00 ～11月3日（月）23:59

URL：https://confirmed.onelink.me/mzYA/iuy8tfbl

■ adiClub限定スペシャルウォッチ

日本では販売のないアディダス オリジナルス「EXPRESSION THREE TT（エクスプレッション スリー TT）」adiClub特製モデル。抽選で33名様にプレゼント。

応募期間：2025年10月16日（木）10:00 ～11月3日（月）23:59

URL：https://go.adidas.com/ihha/s5rya9yk

■ラミン・ヤマル選手直筆サイン入りユニフォーム

サッカースペイン代表として活躍するラミン・ヤマル選手の直筆サイン入りスペイン代表ホームユニフォームを、抽選で3名様にプレゼント。

応募期間：2025年10月16日（木）10:00 ～11月3日（月）23:59

URL：https://go.adidas.com/ihha/eqejegve

■アルバルク東京 ミート＆グリート付きホームゲーム観戦ご招待

2025年11月16日（日）、TOYOTA ARENA TOKYOにて開催されるアルバルク東京ホームゲームでの選手ミート＆グリートと2025/26ユニフォーム付きペアチケットを抽選で3組6名様にプレゼント。選手の息づかいまで感じる、コートサイドの座席をご用意。

応募期間：2025年10月16日（木）10:00 ～11月3日（月）23:59

URL：https://go.adidas.com/ihha/cnlk58b6

■好きなランニングギアが選べるスペシャルクーポン

アディダス公式オンラインショップおよびアディダス アプリにて、お好きなランニングアイテムに利用できるランニングギアクーポン（税抜20,000円分相当）を抽選で3名様にプレゼント。また期間中はアディダス ランニングアプリにてポイントがもらえるチャレンジも実施します。

応募期間：2025年10月16日（木）10:00 ～11月3日（月）23:59URL：ランニングギアクーポンhttps://go.adidas.com/ihha/z63u0hva

ランニングチャレンジ http://bit.ly/48u6wsS

■ アディダス特製トラベルケース・ランドリーバッグ・バランスタワー

抽選で各100名様に、アディダスロゴをあしらった「特製トラベルケース」、「特製ランドリーバッグ」、「特製バランスタワー」をプレゼント。

応募期間：2025年10月16日（木）10:00 ～11月3日（月）23:59

URL：トラベルケース https://go.adidas.com/ihha/rfo7czz9

ランドリーバッグ https://go.adidas.com/ihha/r3tjg9dt

バランスタワー https://go.adidas.com/ihha/xydwlz6g

adiClubについて

「adiClub（アディクラブ）」は、全世界で3億人以上が利用するアディダスの会員プログラムです。会員登録（無料）をするとアディダスの最新情報にいち早くアクセスでき、貯めたポイントに応じた特典のご用意も。ポイント交換プログラムは、アディダス直営店、アディダス オンラインショップ、アディダス アプリ、CONFIRMED アプリでの商品購入などで貯めたポイントを、様々な特典やクーポンと交換できるアディダス独自のプログラムです。「adiClub Days」ではポイントを使って応募できる特別体験やプレゼント抽選など、アディダスならではの会員限定サプライズ特典をご用意しています。ぜひこの機会にご登録いただき、アディダスへの「好き」でポイントを貯めて、アディダスを「もっと好きになる」特典を手に入れてください。

URL：https://www.adidas.jp/adiclub

