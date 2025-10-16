【松屋】関西名物のやさしい一杯　「肉吸い」発売

株式会社松屋フーズホールディングス

このたび松屋フーズ（本社：東京都武蔵野市、代表取締役社長：瓦葺一利）では、牛めし・カレー・定食・その他丼の「松屋」におきまして、2025年10月21日（火）10時より「肉吸い」を販売いたします。

■たっぷりの牛肉に豆腐を使用し、大満足のメニュー間違いなし。

肉吸いの定番「生玉子」を添えて、メインにもおかずにもぴったりな旨味染み渡る一杯。

大阪をはじめ関西地方で親しまれてきた名物料理「肉吸い」が、松屋で登場します。たっぷりの牛肉に、豆腐を使用し、シャキッと食感の青ネギを添え、旨味がしみ出たお出汁で仕上げております。大満足間違いなしのメニューです。肉吸いの定番でもある生玉子もセットになっており、お好みのタイミングで投入するのもおすすめです。最後の一滴まで旨味が体にしみ込むような、ほっとする安心感をお楽しみいただけます。さらにカルビ焼肉定食とのセットもご用意しておりますので、いつもの定食のおかずとしてもぴったりです。やさしい味わいをぜひご賞味ください。

商 品 名 具だくさん肉吸いカルビ焼肉定食 1,470円

具だくさん肉吸い 860円

単品 具だくさん肉吸い 660円

※お持ち帰りいただけます。

※税込み価格です。

※株主優待券は「具だくさん肉吸いカルビ焼肉定食」「具だくさん肉吸い」にご使用いただけま

す。

発 売 日 2025年10月21日（火）10時 ～

対象店舗 一部店舗を除く全国の松屋

※販売の有無については、直接店舗にお問い合わせください。

▶▶おトク情報をチェック

◎お得なクーポン配信中！事前予約がお得な「松弁ネット」のご注文も！「松屋フーズ公式アプリ」

各種ブランドのご案内やモバイルオーダー、松弁ネットのご案内。さらにお得なクーポンを配信しています。

URL：https://www.matsuyafoods.co.jp/mobile/(https://www.matsuyafoods.co.jp/mobile/)

◎豊富なキャッシュレス決済に対応

キャッシュレス決済はポイント還元がお得。ご利用方法はとっても簡単！

URL：https://www.matsuyafoods.co.jp/qr_payment/(https://www.matsuyafoods.co.jp/qr_payment/)

◎店舗限定で開催中のキャンペーン情報はコチラ！

店舗限定のキャンペーンや、定食ライスおかわり無料店舗などをチェックできます。

URL：https://www.matsuyafoods.co.jp/matsuya/kobetsu/(https://www.matsuyafoods.co.jp/matsuya/kobetsu/)

◎松屋【公式】X（旧Twitter）アカウント @matsuya_foods

新メニューや各種キャンペーン、地域限定情報、松屋フーズが手がける色々なお店のご紹介などなど、盛りだくさんのエピソードを気まぐれに発信。