デジタル吸入器の世界市場2025年、グローバル市場規模（定量噴霧式吸入器（MDI）、ドライパウダー式吸入器（DPI））・分析レポートを発表
2025年10月16日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「デジタル吸入器の世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、デジタル吸入器のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
市場概要
本レポートによれば、世界のデジタル吸入器市場は2023年において数億ドル規模で評価されており、2030年までにさらに拡大すると予測されています。予測期間における年平均成長率は高水準を維持し、世界的に需要が増加している状況です。レポートはデジタル吸入器の産業チェーン全体を俯瞰し、病院やクリニックにおける活用状況、主要企業の動向、最新技術や特許、応用分野、さらに市場トレンドについて詳細に分析しています。
地域別市場動向
地域別では、北米と欧州が安定した成長を遂げており、これは政府による支援策や消費者意識の向上が背景にあります。一方、アジア太平洋地域、特に中国は世界市場を牽引しています。旺盛な国内需要に加え、政策支援と強力な製造基盤が存在し、他地域に比べて高い成長が見込まれています。
市場特性と分析視点
本レポートはデジタル吸入器市場を包括的に捉え、マクロおよびミクロの両面から分析を行っています。市場規模やセグメント別の販売数量、収益、シェアを整理し、政府規制や技術革新、消費者嗜好といった業界全体の動向を把握しています。また、地域ごとの経済環境やインフラ整備状況を踏まえて、市場ごとの機会や課題を明らかにしています。さらに、今後の市場需要や成長率の予測、新たなトレンドの出現可能性についても展望を示しています。
企業別分析
主要企業としては Novartis、Propeller Health （ResMed）、AstraZeneca Plc、Philips Respironics、Opko Health、Teva Pharmaceuticals、Adherium、Glenmark Pharmaceuticals、Pneuma Respiratory などが挙げられます。これらの企業については財務実績、市場での位置付け、製品ポートフォリオ、提携戦略などを詳細に分析しています。各社の競争優位性や差別化ポイントを把握することで、市場における競争環境を理解することができます。
消費者および技術動向
消費者動向に関しては、病院やクリニックを中心とした利用状況が調査されており、患者ニーズやフィードバックが今後の市場拡大に大きく影響するとされています。また、技術面ではデジタル吸入器に関連する新技術や改良が進んでおり、将来的な発展の可能性が高い分野として位置づけられています。特に、データ連携機能や遠隔医療との統合が注目されており、企業の競争力を左右する要素になると見込まれます。
競争環境と市場検証
競合分析を通じて、市場シェアや優位性を比較し、今後の差別化戦略を検討する上で有益な情報が提示されています。また、調査内容はアンケートやインタビュー、フォーカスグループなどの一次調査によって裏付けられており、予測の信頼性を高めています。
市場セグメント
市場は製品タイプと用途で分類されています。製品タイプでは定量噴霧式吸入器（MDI）とドライパウダー式吸入器（DPI）に分かれ、用途別では病院、クリニック、その他の分野に展開されています。2019年から2030年にかけて、各セグメントにおける消費量や価値の正確な計算と予測が行われています。
