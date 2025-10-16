東南アジアウェブ 3.0市場は、ブロックチェーン技術革新、DeFiの普及、NFTエコシステムの拡大を原動力として、2033年までに43億440万米ドルに急成長すると予測されている
東南アジアウェブ 3.0市場は2024年に2億700万米ドルの規模に達し、2033年までに43億440万米ドルに急増すると予測されている。2025年から2033年までの予測期間において、堅調な年平均成長率（CAGR）40.1％を記録する見込みである。Web 3.0はインターネットの次なる進化を意味し、分散型ネットワーク、ブロックチェーン統合、AI搭載プラットフォームを重視することで、地域全体でよりスマートで相互接続性の高いオンライン体験を提供します。
市場の成長を促進するブロックチェーン投資の拡大
ブロックチェーン技術と分散型アプリケーションへの投資は、東南アジア全体で急速に加速しており、この地域をデジタルイノベーションのハブと位置付けています。 2023年には、ブロックチェーンに焦点を当てた投資額は15億米ドルで、シンガポールだけで10億米ドルを占めています。 この地域では、シンガポールの350、インドネシアの100、フィリピンの80、ベトナムの70を含む600以上のブロックチェーンスタートアップがホストされています。 ベンチャーキャピタルの活動は激しく、200社以上の企業がブロックチェーンの取り組みを支援しています。 マレーシアは5,000万米ドルのブロックチェーン開発基金を設立し、タイは3,000万米ドルのイノベーションハブを設立し、ASEANは共同で150以上のワークショップや会議を開催してコラボレーションを促進しました。 この地域でのブロックチェーン特許出願件数は500件に達しており、技術進歩への強いコミットメントを示しています。
導入を制限するインフラストラクチャとスケーラビリティの課題
急速な成長にもかかわらず、インフラストラクチャとスケーラビリティの問題は、web3.0の広範な採用 東南アジアの約1億5000万人が依然として信頼性の高いインターネットアクセスを欠いており、都市部のブロードバンド速度は平均10Mbpsですが、都市部の50Mbpsに比べてわずかです。 限られたブロックチェーンノード（約1,000）は、ネットワークの容量と回復力を制限します。 ブロックチェーン活動のためのエネルギー消費も懸念されており、2023年には5TWhが使用され、200万世帯に電力を供給するのに相当します。 取引手数料は、ピーク期間中にUS averaging10を平均して、多くの潜在的なユーザーを阻止します。 拡張性と効率性を向上させるために約100の研究イニシアチブが進行中ですが、地域全体で広範な採用を可能にするためには大きな進歩が必要です。
DeFiプラットフォームは、新たな金融機会を開拓します
分散型金融（DeFi）プラットフォームの出現は、従来の銀行システム以外の革新的なサービスを提供することにより、東南アジアの金融エコシステムを変革しています。 2023年の時点で、地域のDeFiプロトコルにおけるロックされた合計値（TVL）は100億米ドルを超え、シンガポールとタイはそれぞれ40億米ドルと25億米ドルを拠出しています。 アクティブユーザーは200万人に達し、昨年はインドネシアだけで70万人の新規参加者が追加されました。 現在、300以上の機能的なDeFiプラットフォームが、貸出、借入、収穫農業などの活動を促進しています。 DeFiプラットフォームは金融包摂を可能にしており、シンガポールやマレーシアなどの国の規制枠組みはこれらのイノベーションにますます対応しています。 教育プログラムやワークショップの普及は、現在200を超えており、採用と意識をさらに支援しています。
