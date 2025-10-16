電子タバコ用デバイスの世界市場調査レポート:成長、収益、メーカー収入、販売、市場動向2025~2031年
電子タバコとは何か？「蒸気を吸う新しい習慣」
電子タバコ（イーシガレット）は、フレーバー付きリキッドを蒸気化する携帯型電子機器である。使用者は蒸気を吸引し、その行為は「ベーピング（vaping）」と呼ばれることもある。電子タバコ内のリキッドは「イーリキッド」と呼ばれ、主にニコチン、プロピレングリコール、グリセリン、香料などで構成されている。ただし、すべてのイーリキッドにニコチンが含まれているわけではない。
一方で、加熱式タバコの消耗品は特殊な物理的タバコであるため、統計には含まれていない。本報告書はあくまで加熱機器のみを対象としている。
急速に拡大する電子タバコデバイス市場、その成長の本質は何か
電子タバコ用デバイスは、従来の喫煙文化を革新し、新たな嗜好品として世界的に急速な拡大を見せている。携帯性、利便性、そして多様なフレーバーの選択肢が消費者の支持を集める一方で、健康意識の高まりや規制強化に伴う製品の安全性・品質の向上が市場拡大のカギとなっている。単なる代替品としての位置付けから、電子タバコは「新しいライフスタイルの象徴」へと変貌を遂げつつあり、各企業は技術革新による差別化、カスタマイズ性、ユーザー体験の向上に注力している。市場全体が成熟期に入る一方で、先進国を中心に規制や課税制度の整備が進み、製品設計やマーケティング戦略にもより高度な対応力が求められている。
技術革新と規制環境が交錯する複雑な市場動態
2025年の最新動向を踏まえると、電子タバコ用デバイスの技術は急速に多様化しており、温度管理機能やバッテリー性能、デバイスの小型化・軽量化が消費者ニーズを牽引している。また、使い捨て型やリユーザブル型など製品カテゴリーの拡充は市場の裾野を広げ、新規参入者やベンチャー企業の存在感も増している。一方で、多国間で異なる規制基準や安全認証の取得は、グローバル展開の壁となると同時に、品質競争を激化させる要因となっている。加えて、環境問題への関心の高まりから、リサイクル性や環境負荷低減を意識した製品開発も急務となっている。こうした複合的な市場動態は、単なる製品競争を超え、企業の総合的な経営力が試される局面を迎えていることを示す。
LP Information調査チームの最新レポートである「グローバル電子タバコ用デバイス市場の成長2025-2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/413025/electronic-smoking-devices）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが9.4%で、2031年までにグローバル電子タバコ用デバイス市場規模は342.9億米ドルに達すると予測されている。
図. 電子タバコ用デバイス世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331864&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331864&id=bodyimage2】
図. 世界の電子タバコ用デバイス市場におけるトップ15企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、電子タバコ用デバイスの世界的な主要製造業者には、ELFBAR、British American Tobacco、SKE Crystal、Philip Morris International、Imperial Tobacco、RELX、Altria、Smoore International、Japan Tobacco、FirstUnionなどが含まれている。2024年、世界のトップ10企業は売上の観点から約44.0%の市場シェアを持っていた。
