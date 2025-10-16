デジタルリスク管理市場、2024年の113億ドルから2032年に346.8億ドルへ拡大へ：年平均成長率15.12％予測
デジタルリスク管理 市場は、クラウドコンピューティングやモノのインターネット（IoT）への依存度が高まる中で、企業が直面するリスクの多様化と深刻化を背景に急速な成長を遂げています。2024年には市場規模が113億ドルに達し、2025年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）15.12％で推移し、2032年には346.8億ドル規模に達すると予測されています。本市場の拡大は、サイバーセキュリティ脅威の高度化、規制コンプライアンス強化、データプライバシー意識の高まりなど、企業が直面する課題の複雑化を如実に示しています。2023年には2,365件のサイバー攻撃が報告され、被害を受けた人数は3億4,333万8,964人に上り、2021年以降でのデータ侵害は72％増加しました。こうした状況を受けて、企業は高度なDRMソリューションを導入し、事前防御能力やインシデント対応力を強化しようとする動きが加速しています。現在、約75％の組織がインシデント対応計画を策定しており、そのうち63％は定期的にテストを実施していると報告されており、金融・医療など高セキュリティ業界での需要が特に顕著です。
セグメンテーション分析
コンポーネント別
DRM市場を構成するコンポーネント分類において、2024年時点ではソフトウェア領域が市場全体の約60％を占め、リードセグメントとなっています。これは、進化し続けるサイバー脅威や変化する規制要件に対応するため、企業がリスク可視化・自動化・脅威検知機能を備えたソフトウェアソリューションを求める傾向が強いためです。一方、サービス（コンサルティング、インシデント対応、監視・運用支援等）セグメントは、2025～2032年にかけて年平均成長率16.45％で最も速い成長が見込まれています。企業は単なるツール導入だけでなく、専門家による継続支援や運用ノウハウを求める動きが強まっており、DRMソリューションと運用支援サービスの融合が成長エンジンとなる見通しです。
企業規模別
大企業（Large Enterprise）は、2024年時点で市場シェアの約68％を占めており、厚い予算と高度なリスク対応体制の構築力を背景に主導権を握っています。これらの企業は機密データ保護、コンプライアンス、サイバー攻撃対応といった複合的リスクに対処する必要があり、高度なDRMソリューションを求める傾向にあります。一方、中小企業（SME）セグメントは、2025～2032年にかけて年平均成長率16.94％を記録する見込みです。これは、サイバー攻撃の頻度増加と規制強化が中小企業にも直接の影響をもたらしており、クラウドベースでかつ導入・運用コストの抑制されたスケーラブルなDRMソリューションへのニーズが高まっているためです。
業界別
BFSI（金融・保険・証券）セグメントは、2024年時点で市場全体の約32％を占める最大の業界領域です。金融データの機密性、詐欺リスク、厳しい規制要件（GDPR、PCI-DSSなど）への準拠といった課題が、業界を強く牽引しています。これに対し、医療・ヘルスケア業界は、2025～2032年にかけて年平均成長率18.93％で最も速い成長が見込まれています。電子カルテ、遠隔診療、ヘルスケアIoTといったデジタルトランスフォーメーションの導入が進む中で、患者データ保護や医療情報規制への対応が不可欠となり、DRMソリューションの導入意欲が高まっています。
