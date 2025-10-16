ソリッドケーブル、光ファイバドロップケーブルのセールを開始！１巻から特別価格で提供中！
ソリッド株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：徳岡達人）が製造直販型のECサイト「ソリッドケーブル」にて、光ファイバドロップケーブルのセールを開始しましたこと、お知らせいたします。
本日開始！
このたび、ソリッドケーブルでは、通常価格より安価で購入可能なドロップセールを開催しております。ドロップケーブル（テープ線とバラ素線）を１巻から特別価格でご購入いただけるチャンスです。
https://solidcable.com/guide/hikari-drop.html
対象期間
2025年10月16日（木）から2026年1月16日（金）まで
ソリッド株式会社とソリッドケーブルについて
低価格ながら機能と品質を重視した製品の開発と販売を行う ソリッド株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：徳岡達人）は、テレビ関連やネットワーク関連のケーブルを中心に、幅広い製品を製造・販売しています。2004年に製造直販型のECサイト「ソリッドケーブル」を立ち上げ、20年以上にわたり法人・個人事業主のお客様に向けた製品を提供してまいりました。同軸ケーブルやHDMIケーブルなどのテレビ関連製品に加え、近年ではCat6A LANケーブルや光ファイバーケーブルといった最新のネットワーク関連製品も幅広く取り揃えております。
初めての方も簡単にご利用いただけます
当ECサイトは、法人や個人事業主様であればどなたでもご利用可能です。簡単なメンバー登録をするだけで、すぐにご注文いただけます。今後もお客様にご満足いただける製品とサービスの提供に努めてまいります。どうぞソリッド株式会社をよろしくお願い申し上げます。
https://solidcable.com/Registration/guide.aspx
当社はこれからも、お客様にとって使いやすいオンラインショップを目指して改善を重ねてまいります。
会社概要
会社名：ソリッド株式会社
代表者：代表取締役 徳岡達人
所在地：大阪府大阪市中央区今橋2-3-16-5F
ＵＲＬ：https://www.solidcable.com
E-Mail：support@solidcable.com
