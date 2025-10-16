【令和7年後期】保育士試験解答速報と得点ポイント解説を無料公開！四谷学院は「保育士」を目指す方を応援します！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331400&id=bodyimage1】
独自の「ダブル教育」システムによる、きめ細かい指導が特長の大学受験予備校「四谷学院」（経営母体：株式会社四谷学院、本社：東京都新宿区、代表取締役：植野 治彦）が運営する保育士試験対策講座が令和7年後期保育士試験 「筆記試験の解答速報＆得点ポイント解説」の無料プレゼントキャンペーンを実施します。
▼四谷学院通信講座 保育士資格対策講座
https://yotsuyagakuin-tsushin.com/hoiku/lp/
無料プレゼントの対象になるのは、 10月3日から11月6日の間に保育士講座のホームページからメールアドレスを登録された方です。解答速報は、登録時のメールアドレスに公開ページをお送りさせていただきます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331400&id=bodyimage2】
■四谷学院は「得点ポイント解説」もプレゼント！
四谷学院の保育士試験対策講座は、通信講座でありながらも「暗記で保育士試験を突破して終わり！」というのではなくて、「受験を通して、子どもへの理解、考える力をつけてほしい」と考えております。そこで、解答速報の公開から少しお時間をいただき、メールアドレス登録をされた方の中で希望者には、解き方・難易度がわかる！得点ポイント解説もお送りいたします。
保育士はただ知識があればなれるものではありません。保育の現場で本当に役立つ知識を身につけるために学習してほしい、そのための一助として、保育士試験の解説を公開しています。
■社会人や主婦でも保育士になれる！注目の「保育士試験」
待機児童問題、保育士不足といった問題がある中、「保育士試験」が注目されています。
一般的に保育士になるためには、養成課程のある学校を卒業すると同時に資格を取得します。しかし、保育士になるためには、もう1つの道があります。それが「保育士試験」です。
保育士試験は、受験要件さえ満たせば、年齢の制限なく誰でも受験することができます。幼稚園教諭免許の取得者や福祉系国家資格保有者は、免除科目もあり、さらに試験回数を年1回から年2回に増やし、地域限定保育士試験も実施するなど、保育士を目指す方にとってチャンスが増えていると言えるでしょう。少子化が進む今も、人気の資格です（資料1）
■保育士試験はどんな試験？
「保育士の仕事は子どもと遊ぶこと」 という大きな誤解は、まだ根強く残っているかもしれません。実際には、核家族化が進み、共働き家庭が増えている日本で、保育士・保育所の力を借りなければとても生活が立ち行かないという家庭が少なくありません。その中で、保育士は「子育てのプロ」として、子どもそして保護者、さらには地域の子育て支援の要となります。
そのため、保育士試験では、子どもの健康や栄養に関わる知識はもちろん、法律や社会福祉、具体的な保育の仕方まで網羅し、出題範囲は多岐にわたります。筆記試験だけでなく実技試験も行われます。
■保育士試験に合格するには？
保育士試験では、幅広い分野から幅広い知識が問われます。筆記試験は８科目、さらに実技試験２分野の受験が必要なので、独学で対策するにはかなりハードルが高い試験と言えるでしょう。
とはいえ、忙しい中でスクールに通う時間を作るのは大変です。そんなときに強い味方となるのが「通信講座」。外出せずとも自宅で合格を目指せます。四谷学院の教材は忙しい方でも、通勤時間や待ち時間などちょっとした隙間時間を有効活用して合格できるような工夫を凝らしています。
国家資格である、保育士資格を目指すなら、今がチャンスです！
________________________________________
資料1 保育士試験の概要
受験申請者数
H25 51,055
H26 51,257
H27 67,504
H28 57301
H29 62,555
H30 68,388
R1 77,076
R2 44,914（※新型コロナウイルス感染症の影響で一部中止）
R3 83,175
R4 79,378
R5 66,625
R6 58,767
配信元企業：株式会社四谷学院
独自の「ダブル教育」システムによる、きめ細かい指導が特長の大学受験予備校「四谷学院」（経営母体：株式会社四谷学院、本社：東京都新宿区、代表取締役：植野 治彦）が運営する保育士試験対策講座が令和7年後期保育士試験 「筆記試験の解答速報＆得点ポイント解説」の無料プレゼントキャンペーンを実施します。
▼四谷学院通信講座 保育士資格対策講座
https://yotsuyagakuin-tsushin.com/hoiku/lp/
無料プレゼントの対象になるのは、 10月3日から11月6日の間に保育士講座のホームページからメールアドレスを登録された方です。解答速報は、登録時のメールアドレスに公開ページをお送りさせていただきます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331400&id=bodyimage2】
■四谷学院は「得点ポイント解説」もプレゼント！
四谷学院の保育士試験対策講座は、通信講座でありながらも「暗記で保育士試験を突破して終わり！」というのではなくて、「受験を通して、子どもへの理解、考える力をつけてほしい」と考えております。そこで、解答速報の公開から少しお時間をいただき、メールアドレス登録をされた方の中で希望者には、解き方・難易度がわかる！得点ポイント解説もお送りいたします。
保育士はただ知識があればなれるものではありません。保育の現場で本当に役立つ知識を身につけるために学習してほしい、そのための一助として、保育士試験の解説を公開しています。
■社会人や主婦でも保育士になれる！注目の「保育士試験」
待機児童問題、保育士不足といった問題がある中、「保育士試験」が注目されています。
一般的に保育士になるためには、養成課程のある学校を卒業すると同時に資格を取得します。しかし、保育士になるためには、もう1つの道があります。それが「保育士試験」です。
保育士試験は、受験要件さえ満たせば、年齢の制限なく誰でも受験することができます。幼稚園教諭免許の取得者や福祉系国家資格保有者は、免除科目もあり、さらに試験回数を年1回から年2回に増やし、地域限定保育士試験も実施するなど、保育士を目指す方にとってチャンスが増えていると言えるでしょう。少子化が進む今も、人気の資格です（資料1）
■保育士試験はどんな試験？
「保育士の仕事は子どもと遊ぶこと」 という大きな誤解は、まだ根強く残っているかもしれません。実際には、核家族化が進み、共働き家庭が増えている日本で、保育士・保育所の力を借りなければとても生活が立ち行かないという家庭が少なくありません。その中で、保育士は「子育てのプロ」として、子どもそして保護者、さらには地域の子育て支援の要となります。
そのため、保育士試験では、子どもの健康や栄養に関わる知識はもちろん、法律や社会福祉、具体的な保育の仕方まで網羅し、出題範囲は多岐にわたります。筆記試験だけでなく実技試験も行われます。
■保育士試験に合格するには？
保育士試験では、幅広い分野から幅広い知識が問われます。筆記試験は８科目、さらに実技試験２分野の受験が必要なので、独学で対策するにはかなりハードルが高い試験と言えるでしょう。
とはいえ、忙しい中でスクールに通う時間を作るのは大変です。そんなときに強い味方となるのが「通信講座」。外出せずとも自宅で合格を目指せます。四谷学院の教材は忙しい方でも、通勤時間や待ち時間などちょっとした隙間時間を有効活用して合格できるような工夫を凝らしています。
国家資格である、保育士資格を目指すなら、今がチャンスです！
________________________________________
資料1 保育士試験の概要
受験申請者数
H25 51,055
H26 51,257
H27 67,504
H28 57301
H29 62,555
H30 68,388
R1 77,076
R2 44,914（※新型コロナウイルス感染症の影響で一部中止）
R3 83,175
R4 79,378
R5 66,625
R6 58,767
配信元企業：株式会社四谷学院
プレスリリース詳細へ