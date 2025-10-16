～異業種交流型で次世代のリーダー層を開発～「イノベーターシップ養成プログラム」第13期を開講

株式会社ライフシフト

(株)ライフシフト（CEO徳岡晃一郎）は、革新的な次世代リーダーの育成を目指す企業向けに

「イノベーターシップ養成プログラム（以下ISP）」を開講します。本講座は実践的教育プログラムとして、2024年度より春・秋の2期制で開講しており今期で13期となります。

非連続な変化が続き不確実性の高まる現代には理想とする未来を描き変革を推進する真のリーダーが求められています。そのための力量を培うにはマネジメントやリーダーシップよりも一歩先行く

「イノベーターシップ」が不可欠ですが、ビジョナリーであり、ゼロベースのデザイン思考ができ、主体的に周囲を巻き込みながら実践できる資質を備えてこそ「イノベーター」と言えます。

本講座では「真善美」の精神に基づく「イノベーターマインド」を養いつつ、DXやデータサイエンスなどVUCA時代に必須となる「イノベータースキル」を習得することで、マインドセットとスキルセット両輪の強化を図ります。さらに、異業種交流型が、周囲に働きかけ「組織を社会を世界を」変革する巻き込み力をも培う契機となり、新時代を創造する骨太で逞しく弾力性を有するリーダー層の育成に繫げます。当社は今後も時代の要請にマッチする講座を開発進化させ提供していくことで、企業とそこに働く人々と共にさらなる成長をめざしていきます。

【講座の概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/85849/table/22_1_4fb1ab56384602db0907d8997aa20644.jpg?v=202510161058 ]

【イノベーターシップを培う「5つの力」】

【第13期ISPスケジュール（全10回）】

※プログラム詳細 https://life-shift.net/isp/

※今期「13期」は定員に達しましたが、次期「第14期」は来春（５月頃）開講予定です