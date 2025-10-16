八木勇征が表紙を飾る「TVガイドdan vol.57」発売！ 裏表紙には人気急上昇中の庄司浩平が登場

株式会社東京ニュース通信社「TVガイド」、「TVガイドPERSON」などを発刊する東京ニュース通信社は、今を時めく若手俳優・ボーイズグループが一挙登場する最旬グラビア＆ムービーマガジン「TVガイドdan vol.57」を10月16日(木)に発売いたしました。全国の書店、ネット書店にてご購入いただけます。また、10月下旬以降電子版も各電子書店で順次配信を予定しています。「週刊TVガイド関西版2025年11月29日号増刊 TVガイドdan［ダン］vol.57」(東京ニュース通信社刊)

本誌にあるQRコードを通じて撮影中のメイキング動画を見ることができ、誌面のみならず動画でも楽しめることで大好評を博している「TVガイドdan」。最新号の「vol.57」は、現在放送中のドラマ「推しが上司になりまして フルスロットル」(テレ東系)でヒロインの“推し上司”役を演じている八木勇征が表紙に登場。ロングインタビューでは、ドラマにちなんだ自身の“推し活”についてや所属するFANTASTICSの推しポイントを語るほか、グループ活動と俳優業を両立する上で心がけていることを明かす。

巻末特集＆裏表紙を飾るのは、「仮面ライダーガヴ」(テレビ朝日系)やドラマ「40までにしたい10のこと」(テレ東系)など話題作への出演が続く庄司浩平。“遊園地デート”を彷彿とさせる写真のほか、インタビューではドラマ撮影時の裏話をたっぷりと語る。表紙＆裏表紙共に絵柄の異なる限定表紙版も同時発売されたことから、こちらも見逃せない。

また、本誌で人気を博した連載「山田裕貴の怪人百面相」を一冊にまとめた「怪人」をリリースした山田裕貴、ドラマ「終幕のロンド -もう二度と、会えないあなたに-」(カンテレ・フジテレビ系)に出演する塩野瑛久、ドラマイズム「君がトクベツ」(MBS・TBSほか)で国民的アイドルの一員を演じる木村慧人、映画「富士山と、コーヒーと、しあわせの数式」で主演を務める豆原一成を特集。

さらに、水曜プラチナイト「おいしい離婚届けます」(中京テレビ・日本テレビ系)でバディを演じる前田公輝×水沢林太郎、水ドラ25「２５時、赤坂で Season２」で再び恋人役を演じる駒木根葵汰×新原泰佑、ドラマ「修学旅行で仲良くないグループに入りました」(ABCテレビほか)で共演する藤本洸大×簡秀吉、ドラマ「あなたを殺す旅」(FOD)で“ヤクザBL”に挑戦する和田雅成×高橋大翔といった、今気になる旬の男子たちの完全独占撮り下ろしグラビアを掲載。

加えて、三山凌輝の「至福(私服)Collection」、井上祐貴の「〇〇男子図鑑」といった好評連載を収録するほか、これからの活躍が期待される若手俳優をクローズアップする「dan the next」には、「仮面ライダーゼッツ」(テレビ朝日系)で主演を務める今井竜太郎が登場。

まさに最旬俳優・ボーイズグループが一挙集結した「TVガイドdan vol.57」をお楽しみいただきたい。

ラインナップ

＜表紙＆巻頭特集＞

八木勇征

（ドラマ「推しが上司になりまして フルスロットル」）

＜裏表紙＆巻末特集＞

庄司浩平

＜今、気になる男子を完全独占撮り下ろし＞

山田裕貴

（連載「山田裕貴の怪人百面相」が一冊に！ 山田裕貴「怪人」リリース）

塩野瑛久

（ドラマ「終幕のロンド -もう二度と、会えないあなたに-」）

木村慧人

（ドラマ「君がトクベツ」）

豆原一成

（映画「富士山と、コーヒーと、しあわせの数式」）

前田公輝×水沢林太郎

（ドラマ「おいしい離婚届けます」）

駒木根葵汰×新原泰佑

（ドラマ「２５時、赤坂で Season２」）

藤本洸大×簡秀吉

（ドラマ「修学旅行で仲良くないグループに入りました」）

和田雅成×高橋大翔

（ドラマ「あなたを殺す旅」）

＜連載「三山凌輝の至福(私服)Collection」＞

三山凌輝

＜連載「井上祐貴の〇〇男子図鑑」＞

井上祐貴

＜dan the next＞

今井竜太郎

（「仮面ライダーゼッツ」）

【豪華とじ込み付録】

庄司浩平 超ワイド両面ピンナップ

限定表紙版、発売決定！

一部店舗にて通常版とは表紙・裏表紙絵柄が異なる 「週刊TVガイド関西版2025年11月29日号増刊 TVガイドdan［ダン］vol.57限定表紙版」の発売が決定しました！

「週刊TVガイド関西版2025年11月29日号増刊 TVガイドdan［ダン］vol.57限定表紙版」(東京ニュース通信社刊)「週刊TVガイド関西版2025年11月29日号増刊 TVガイドdan［ダン］vol.57限定表紙版」(東京ニュース通信社刊)

商品名：週刊TVガイド関西版2025年11月29日号増刊 TVガイドdan［ダン］vol.57限定表紙版

表 紙：八木勇征 ※通常版と異なる絵柄となります。

裏表紙：庄司浩平 ※通常版と異なる絵柄となります。

価 格：1,650円 本体1,500円（税10%）

※通常版の「週刊TVガイド関西版2025年11月29日号増刊 TVガイドdan［ダン］vol.57」とは、表紙・裏表紙絵柄以外同じ内容となります。

※在庫には限りがございます。ご了承ください。

［対象店舗］

・Amazon

https://www.amazon.co.jp/

・楽天ブックス

https://books.rakuten.co.jp/rb/18387478/

※限定表紙版の販売は、在庫がなくなり次第終了いたします。ご了承ください。

※限定表紙版の表紙・裏表紙絵柄はAmazon・楽天ブックスのいずれも同様です。

通常版購入特典、決定！※ご購入する法人によって特典絵柄が異なります。

■セブンネットショッピング

【特典内容】

生写真 A～C 全3種類よりランダムで1枚

絵柄A：藤本洸大×簡秀吉

【セブンネットショッピング購入特典】「週刊TVガイド関西版2025年11月29日号増刊 TVガイドdan［ダン］vol.57」

絵柄B：藤本洸大

【セブンネットショッピング購入特典】「週刊TVガイド関西版2025年11月29日号増刊 TVガイドdan［ダン］vol.57」

絵柄C：簡秀吉

【セブンネットショッピング購入特典】「週刊TVガイド関西版2025年11月29日号増刊 TVガイドdan［ダン］vol.57」

https://7net.omni7.jp/detail/1107645196

■楽天ブックス１.

【特典内容】

生写真 A～C 全3種類よりランダムで1枚

絵柄A～C：庄司浩平

【楽天ブックス購入特典】「週刊TVガイド関西版2025年11月29日号増刊 TVガイドdan［ダン］vol.57」【楽天ブックス購入特典】「週刊TVガイド関西版2025年11月29日号増刊 TVガイドdan［ダン］vol.57」【楽天ブックス購入特典】「週刊TVガイド関西版2025年11月29日号増刊 TVガイドdan［ダン］vol.57」

https://books.rakuten.co.jp/rb/18387480/

■楽天ブックス２.

【特典内容】

生写真 A～C 全3種類よりランダムで1枚

絵柄A：前田公輝×水沢林太郎

【楽天ブックス購入特典】「週刊TVガイド関西版2025年11月29日号増刊 TVガイドdan［ダン］vol.57」

絵柄B：前田公輝

【楽天ブックス購入特典】「週刊TVガイド関西版2025年11月29日号増刊 TVガイドdan［ダン］vol.57」

絵柄C：水沢林太郎

【楽天ブックス購入特典】「週刊TVガイド関西版2025年11月29日号増刊 TVガイドdan［ダン］vol.57」

https://books.rakuten.co.jp/rb/18387481/

■ローソンエンタテインメント(※WEBのみ)

【特典内容】

生写真 A～C 全3種類よりランダムで1枚

絵柄A：和田雅成×高橋大翔

【ローソンエンタテインメント購入特典】「週刊TVガイド関西版2025年11月29日号増刊 TVガイドdan［ダン］vol.57」

絵柄B：和田雅成

【ローソンエンタテインメント購入特典】「週刊TVガイド関西版2025年11月29日号増刊 TVガイドdan［ダン］vol.57」

絵柄C：高橋大翔

【ローソンエンタテインメント購入特典】「週刊TVガイド関西版2025年11月29日号増刊 TVガイドdan［ダン］vol.57」

https://www.hmv.co.jp/product/detail/16243043

＜注意事項＞

※10月16日現在

※限定表紙版および特典付き商品の販売は、在庫がなくなり次第終了いたします。ご了承ください。

※在庫状況は各店舗によって異なります。詳細は各店舗にてご確認ください。

【紙版 商品情報】

「週刊TVガイド関西版2025年11月29日号増刊 TVガイドdan［ダン］vol.57」

●発売日：2025年10月16日(木)※一部、発売日が異なる地域がございます

●定 価：1,650円

●発 行：東京二ュ―ス通信社

全国の書店、ネット書店にてご購入いただけます。詳細はTOKYO NEWS magazine&mook＜https://zasshi.tv/＞をご確認ください。



【電子版 商品概要】

「週刊TVガイド関西版2025年11月29日号増刊 TVガイドdan［ダン］vol.57」

●配信日：2025年10月下旬以降順次配信開始

●価 格：1,650円

※Amazon kindle store、楽天kobo、hontoほか、各電子書店で順次配信。配信開始日時は各電子書店によって異なります。

※「週刊TVガイド関西版2025年11月29日号増刊 TVガイドdan［ダン］vol.57」電子版は、紙版とはコンテンツが一部異なります。掲載されていないページ、記事、写真があります。



