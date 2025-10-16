¡ØÌî¶é»Ò: Slitterhead¡Ù¤ÎPOP UP STORE¤¬2025Ç¯11·î5Æü(¿å)¤è¤êµª°ËÔ¢²°½ñÅ¹ ¿·½ÉËÜÅ¹¤Ë¤Æ³«ºÅ¡ª
ULTTiVO[±¿±Ä¡§³ô¼°²ñ¼ÒMellowYellowLab¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÌÚÂ¼ÂÙÇ·¡Ë]¤Ï¡¢¡ØSIREN¡Ù¥·¥êー¥º¤ò¼ê¤¬¤±¤¿³°»³·½°ìÏº»á¤ÎºÇ¿·¥Û¥éー¥²ー¥à¡ØÌî¶é»Ò: Slitterhead¡Ù¤ÎÈ¯Çä°ì¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤òµª°ËÔ¢²°½ñÅ¹ ¿·½ÉËÜÅ¹ 1F THE ENTRANCE¤Ë¤Æ2025Ç¯11·î5Æü(¿å)¤è¤ê£±£±·î£±£·Æü(·î)¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ØÌî¶é»Ò: Slitterhead¡Ù POP UP STORE ¡ÖË´ÒòÌë»Ô¡×MONG TSUI NIGHT MARKET
¡Ú³«ºÅ¾ì½ê¡Ûµª°ËÔ¢²°½ñÅ¹ ¿·½ÉËÜÅ¹ 1F THE ENRTANCE
¡Ú³«ºÅ´ü´Ö¡Û2025Ç¯11·î5Æü(¿å)～11·î17Æü(·î)
¡Ú±Ä¶È»þ´Ö¡Û10:00～21:00
¡ÚÆþ¾ìÎÁ¡ÛÌµÎÁ
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ¡Û
¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡Ö¥¹ー¥Ñー¥í¥°¡×¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö¥Ý¥¹¥¿ー¤ä¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡Öyamo¡×¤Ë¤è¤ë¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥ー¥Û¥ë¥Àー¡¢¹á¹Á¥Æ¥¤¥¹¥È°î¤ì¤ë¥Í¥ª¥ó¥µ¥¤¥ó¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¾¦ÉÊ¤ä¡¢¹á¹Á¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥ß¥Ë¥Ð¥¹´ÇÈÄ¥ー¥Û¥ë¥Àー¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤Á¤é¤Î¥°¥Ã¥º¤ÏÂçºå¡¦¿´ºØ¶¶¤Î¡Ö²èÏ¥â¥â¥â¥°¥é¡×¤Ç2025Ç¯11·î8Æü(ÅÚ)～2025Ç¯11·î24Æü(·î½Ë)¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÌî¶é»Ò: Slitterhead¥³¥ó¥»¥×¥È¥¢ー¥ÈÅ¸¡ØConcept Art of Slitterhead¡Ù inÂçºå¤Ç¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
³°»³·½°ìÏº»á¥Èー¥¯¥·¥çー¡õ¥µ¥¤¥ó²ñ
¥Üー¥«¥²ー¥à¥¹¥¿¥¸¥ªCEO/¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î³°»³·½°ìÏº»á¤ÈCOO/¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Îº´Æ£°ì¿®»á¤Ë¤è¤ë¥Èー¥¯¥·¥çー¡£¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢¶¦¤Ë¡ØSILENT HILL¡Ù¡ØSIREN¡Ù¥·¥êー¥º¤òºî¤ê¾å¤²¤¿ÀïÍ§¡¢º´Æ£Ä¾»Ò»á¤ò·Þ¤¨¡¢¡ØSILENT HILL¡Ù～¡ØSIREN¡Ù¡¢¤½¤·¤Æ¡ØÌî¶é»Ò¡Ù¤Þ¤Ç¤ò´Ó¤¯³°»³·½°ìÏº»á¤Î¥Û¥éー¥²ー¥à¥¤¥º¥à¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú³«ºÅ¾ì½ê¡Ûµª°ËÔ¢²°½ñÅ¹ ¿·½ÉËÜÅ¹ 9F¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹
¡ÚÆü»þ¡Û2025Ç¯11·î15Æü(ÅÚ)¡¡15:00～¡¡
¡¡¢¨½¸¹ç»þ´Ö¡§14:40
¡¡¢¨¥Èー¥¯¥·¥çー¡ÊÌó°ì»þ´Ö¡Ë¤Î¸å¡¢¥µ¥¤¥ó²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅÐÃÅ¼Ô¡Û
¡¡¡¦³°»³·½°ìÏº»á¡ÊBokeh Game Studio CEO/¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡Ë
¡¡¡¦º´Æ£°ì¿®»á¡ÊBokeh Game Studio COO/¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡Ë
¡¡¡¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¡§º´Æ£Ä¾»Ò»á¡Ê¡ØSIREN¡Ù¥·¥êー¥º ÀßÄê¡¦¥·¥Ê¥ê¥ª¡Ë
¡¡¡¦»Ê²ñ¡§¥¿¥¤¥¬ー¸¶¡Ê¥×¥íSIREN¥Õ¥¡¥ó¡Ë
- »²²Ã¤ÏÃêÁªÀ©¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
- ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅöÁª¤·¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ï¡¢¤´»²²ÃÁ°¤Ëµª°ËÔ¢²°½ñÅ¹¿·½ÉËÜÅ¹¤Î¡Ú¡ØÌî¶é»Ò:Slittehead¡Ù POP UP STORE ¡ÖË´ÒòÌë»Ô¡×¡ÛÆâ¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë´ØÏ¢¥°¥Ã¥º¤ò12,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë°Ê¾å¤´¹ØÆþ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ÊÆþ¾ì»þ¤Ë¥ì¥·ー¥È¤ò¹ØÆþ¾ÚÌÀ¤È¤·¤Æ¤´Äó¼¨¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡Ë
- ¥µ¥¤¥ó¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÍÑ°Õ¤·¤¿¿§»æ¤Ø¤Î¥µ¥¤¥ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
- ¡Ø¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¢ー¥È¥Ý¥¹¥¿ー¡Ù¤ò¤ªÇã¤¤¾å¤²¤ÎÊý¤ÏÊÌÅÓ¥Ý¥¹¥¿ー¤Ë¤â¥µ¥¤¥ó¤ò¤ªÆþ¤ì¤·¤Þ¤¹¡£
¥Èー¥¯¥·¥çー¡õ¥µ¥¤¥ó²ñ¤Ø¤ÎÃêÁª¥¨¥ó¥È¥êー¤Ï²¼µ¤è¤ê¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
https://store.kinokuniya.co.jp/event/1760093971/(https://store.kinokuniya.co.jp/event/1760093971/)
¡Ú¥¨¥ó¥È¥êー´ü´Ö¡Û2025Ç¯10·î15Æü(¿å)～2025Ç¯10·î26Æü¡ÊÆü¡Ë
WEBÄÌÈÎ
EC¥µ¥¤¥È¡ÖULTTiVO¡×¡Êhttps://ulttivo.com/¡Ë¤Ë¤Æ¡¢¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤ÈÆ±Æü¤è¤êWEBÄÌÈÎ¤¬Æ±»þ³«ºÅ¡ª
WEBÄÌÈÎÆÃÀß¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é(https://ulttivo.com/collections/slitterhead)
¡ÚÈÎÇä³«»Ï¡Û2025Ç¯11·î5Æü 10:00 JST
¡Ú¼õÃíÄùÀÚ¡Û2025Ç¯11·î24Æü 23:59 JST
- ³Æ¾¦ÉÊ¤Î¹ØÆþ¥Úー¥¸¤Î¶â³Û¤Ï¡ØÀÇ¹þ¡Ù¤Ç¤ÎÉ½¼¨¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
- ÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤·¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
- ¾¦ÉÊ¤Î²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
- 1²ó¤Î¤´ÃíÊ¸¤´¤È¤Ë½êÄê¤ÎÁ÷ÎÁ¤¬È¯À¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
- ULTTiVO¤ÇÈÎÇäÃæ¤Î¥°¥Ã¥º¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¡Ú¼õÃíÀ½Â¤¡Û¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£´ü´ÖÃæ¤Î¤´Í½Ìó¤ÇÉ¬¤º¤ª¼ê¸µ¤ËÆÏ¤¤Þ¤¹¡£
- ¤½¤ÎÂ¾½ô¾ò·ïÅù¤ÏULTTiVO¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
- ¼õÃíÈÎÇä¥°¥Ã¥º¤Î¤ªÆÏ¤±¤Ï2026Ç¯1·î°Ê¹ß¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹
¢£ULTTiVO¡Ê¥¦¥ë¥Æ¥£¥ô¥©¡Ë¤È¤Ï¡©
±Ç²è¡¢¥²ー¥à¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¤Ê¤É¤òÂêºà¤Ë¥¢ー¥È¤òÀ©ºî¤¹¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥æ¥Ë¥Ã¥È¡£
À©ºî¤·¤¿¥¢ー¥È¤òÍÑ¤¤¤ÆÅÁÅýÅª¤Ê¥·¥ë¥¯¥¹¥¯¥êー¥ó¥×¥ê¥ó¥È¤äºÇ¿·¤ÎUV°õºþ¤òÍÑ¤¤¤¿¹âÉÊ¼Á¤Ê¥Ý¥¹¥¿ー¡¢³Æ¼ï¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡ØÌî¶é»Ò: Slitterhead¡Ù¤È¤Ï¡©
àÐ»¨¤µ¤ò¿§Ç»¤¯»Ä¤¹³¹¡Ö¶åÎ¶¡×¤òÉñÂæ¤Ë¡¢µ²±¤ÈÆùÂÎ¤ò¼º¤Ã¤¿¡ÖØáµ´¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¿Í´Ö¤Ëµ¼ÂÖ¤¹¤ë²øÊª¡ÖÌî¶é»Ò¡×ÝÓÌÇ¤ËËÛÁö¤¹¤ë¥Ð¥È¥ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¡£¡¡¶ËºÌ¿§¤Î¥Í¥ª¥ó³¹¤ò¤µ¤Þ¤è¤¤¡¢¶¨ÎÏ¼Ô¤È¤Ê¤ë¿Í´Ö¡¢¡Öµ©¾¯ÂÎ¡×¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤·¡¢´í¸±¤ÊÁÈ¿¥¤Ø¤ÎÀøÆþ¤ÈÄÉÀ×¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö·ì¤ÎÎÏ¡×¤ò¶î»È¤·¤¿¥Ð¥È¥ë¤ò·«¤ê¹¤²¡¢¼«¿È¤ÈÌî¶é»Ò½Ð¸½¤ÎÆæ¤òÄÉ¤¦¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¥É¥é¥Þ¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¢£¥²ー¥à³«È¯¥¹¥¿¥¸¥ª¡ÖBokeh Game Studio Inc.¡×
Bokeh Game Studio¡Ê¥Üー¥«¥²ー¥à¥¹¥¿¥¸¥ª¡Ë¤Ï¡¢¡Ø¥µ¥¤¥ì¥ó¥È¥Ò¥ë¡Ù¡¢¡ØSIREN¡Ù¥·¥êー¥º¡¢¡ØGRAVITY DAZE¡Ù¥·¥êー¥º¤ÎÀ¸¤ß¤Î¿Æ¤Ç¤¢¤ë³°»³·½°ìÏº»á¤¬2020Ç¯8·î¤ËÀßÎ©¤·¤¿¥²ー¥à³«È¯¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤¹¡£³°»³»á¤È¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë³«È¯¤ò¶¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¥á¥ó¥Ðー¤òÃæ¿´¤Ë¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò²Ã¤¨¡¢24Ç¯11·î8Æü¤ËÂè°ìÃÆ¥¿¥¤¥È¥ë¡ÖÌî¶é»Ò: Slitterhead¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Bokeh Game Studio¸ø¼°Web¥µ¥¤¥È¡§https://bokehgamestudio.co.jp/
(C)Bokeh Game Studio Inc.