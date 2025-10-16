【医師監修】マンジャロ専門メディア「マンクリラボ」開設！

イークリニック

マンジャロ専門クリニック「マンクリ」を運営するイークリニックは、マンジャロ（GLP-1）治療を安心して続けるための専門メディア「マンクリラボ」を、10月17日（金）に正式開設いたします。すべての記事を医師が監修し、一人ひとりの利用者に寄り添い、信頼できる医療情報をお届けします。

キレイを叶えるマンジャロ研究所「マンクリラボ」とは

「マンクリラボ」は、マンジャロ専門クリニック「マンクリ」が運営する、医師監修の専門メディアです。6月にサービスを開始した「マンクリ」では、8,000件以上の診察実績*¹があり、すでに多くの利用者様から、効果や打ち方に関するご質問を多数いただいています。

利用者様の中には不安を医師ではない個人の発信で解消されておりました。こうした事象を踏まえ、信頼できる医療情報をわかりやすく発信する新メディアとして「マンクリラボ」を開設いたしました。

診療で多く寄せられる疑問を中心に、医師監修のもと丁寧に解説してまいります。ぜひ「マンクリラボ」を、キレイを叶えるマンジャロ研究所としてお役立てください。

▼マンクリラボはこちら

https://media.mankuri.com/

＊1 診療件数 2025年10月時点

マンクリちゃんよりコメント

「マンジャロの情報、どれを信じればいいの？」と悩む方が意外と多いクリ！

マンジャロ専門クリニック「マンクリ」には、日々たくさんのご質問が寄せられているクリ。

「失敗しない打ち方は？」「マンジャロの副作用は？」「効果はいつから？」などなど……。

医師監修でマンジャロの気になるあれこれが解消されるクリ！

すこしでも気になることがある方は、ぜひ見てほしいクリ♪

マンジャロ専門クリニック「マンクリ」とは

マンクリは、いつでも・どこでも・お得に受診できる「マンジャロ専門のオンラインクリニック」です。

当院の3つの特長をご紹介します。

1.業界最安水準の価格設定 マンジャロが月々12,920円～始められます。

2. 診察から発送までオンライン完結 24時間いつでも予約可能です。

3. 診察代や送料が価格にすべて込み 追加費用は一切なしで安心。

診療予約や詳しいプランについては、公式サイトをご覧ください。

▼マンクリ公式サイトはこちら

https://mankuri.com/

マンクリ運営チームのコメント

マンクリは「キレイになりたい方へ、マンジャロを安心して・手の届く価格でお届けしたい」──その想いから始まりました。

美容医療では高額な広告費が料金に上乗せされることも少なくありませんが、当院では広告費を抑えることで、その分を価格に還元しています。その結果、診察満足度98％*²と多くのお客様に信頼いただけるクリニックへと成長いたしました。

これからも安心と信頼を第一に、一人でも多くの方が理想の自分に近づけるよう取り組んでまいります。

＊2 診察後の任意アンケート結果（n:428) 2025年10月集計

【本件に関するお問い合わせ先】

マンクリラボ（イークリニック）

E-mail：contact@mankuri.com

受付時間：平日10:00～18:00（土・日・祝日を除く）

＜報道関係各位の皆さまへお願い＞

本リリース記載の内容は発表日時点の情報です。最新情報は公式サイトをご確認ください。掲載・取材にあたり必要な画像素材や取材対応は広報窓口までお気軽にご連絡ください。

本プレスリリースに記載されている医薬品情報（本邦未承認の情報を含む）は、本事業に関連する最新情報をステークホルダーの皆様にお知らせするものであり、医薬品のプロモーションや宣伝・広告を目的とするものではありません。

当社のサービスは医師の診断をもとに適切に対応させていただきます。効果効能に関しては個人差がございますことをあらかじめご了承ください。