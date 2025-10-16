＜本日発売＞アース・スターノベル 10月最新刊登場

株式会社アース・スター エンターテイメント

株式会社アース・スター エンターテイメント（東京都品川区）は【アース・スターノベル】新刊を10月16日(木)より発売いたします。公式サイト（https://www.es-novel.jp） では新作や一部既刊を無料でお試し読みいただけます。

『東の魔女のあとしまつ』第1巻

著：中村颯希 イラスト：toi8「14年後、勇者レイノルドに殺される」

不完全な予知能力だけが取り柄の魔女・アデルは、ある日こんなとんでもない予知夢を視てしまう。

弟子たちと相談したアデルは、少年時代のレイノルドを攫い、徹底的に甘やかして育てることで、予知を回避することに。

しかし、騙して攫うはずが、結果的に彼を不遇な環境から救ってしまう。

さらには、その際、痺れ薬を顔に浴びたことにより、表情が動かなくなり、喉からは囁き声しか出なくなってしまった。

お調子者ではったり頼りのアデルが、見た目だけはミステリアスで儚げな魔女になったことにより、レイノルドは彼女の言葉や態度を深読みして、どんどん心酔していく――。

末弟子を勇者として覚醒させないよう必死に行動するアデルだが、その努力はことごとく裏目に出て、

レイノルドはぐんぐんと才能を開花させる。

いつ殺されるのかと怯えるアデルは知らなかった。

末弟子が、始末に負えないほど師匠を崇拝しはじめていることを――。

小心者のぽんこつ魔女と一途な執着勇者の勘違いコメディ。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/101562/table/562_1_8405e79f4bd3a82833ce84d8c775c501.jpg?v=202510161058 ]

『不運な転生者は、溺愛してくれる家族への恩返しをやりすぎる！？』第1巻

著：大野半兵衛 イラスト：Ruki今度こそ、幸せを手に入れる！

前世で誰にも愛されなかった少年は、

事故死した刹那、忘れられた神に拾われ、妾腹の子として再び生を受けた。貧しいながらも深い愛情を注ぐ母の存在によって、初めて愛というものを知った。やがて騎士爵家の養子となった少年・トーマは、その恩に報いようと力を求める。

授かったのは、あらゆるものを別の形に変える【変換】のスキル。

酒を造り、領地を繁栄へと導き、神の使徒として歴史に名を刻む――。

これは、愛に応える騎士爵家の少年が残した軌跡。

騎士爵家に転生した少年が描く、愛と宿命の壮麗ファンタジー。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/101562/table/562_2_86f9da3446fdf11a8dc59629e36016d2.jpg?v=202510161058 ]

『二度目はタの付く自由業 ～逆行した社畜は、チートな装備&知識持ち越しで万能のアウトローになる～』第2巻

著：仏ょも イラスト：増田幹生1巻発売即重版！VS前世の極悪同僚！？逆行転生×現代無双×アウトロー

社畜となる「未来の記憶」を思い出し、チート装備やユニークジョブ【旅人】によって、規格外の力を手に入れた松尾。

上位ジョブ【過客】を活用し、世界トップクラスの体制をさらに強化！ ダンジョンボスも一人でらくらく攻略してしまい……。

【鍛冶師】の少女を部下に加え、組織の拡大をはかる中、前世のパーティメンバーが襲来!?

【剣聖視点の後日談】等の書き下ろしエピソード収録！

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/101562/table/562_3_45ab4067877ac3298f7a5b45c78713c2.jpg?v=202510161058 ]

『おっさん村長の辺境飯～転生者バンドール・エデルシュタット、異世界にてかく生きれり～』第3巻

著：タツダノキイチ イラスト：長浜めぐみ転生者おっさんによるスローライフファンタジー第3弾！

オーク討伐から無事帰還したある日。

バンはマリーの治療の一環で、リーファ先生から「魔力循環」を依頼される。

マリーの身体に魔力を集中するバンだったが、マリーの体調に異変があり……？

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/101562/table/562_4_f2c01ef319d073546dd9d9a21825f7f6.jpg?v=202510161058 ]

『転生した大聖女は、聖女であることをひた隠す ZERO』第6巻

著：十夜 イラスト：chibiセラフィーナ、聖女修行で大活躍！？

セラフィーナ達の突然の魔人との邂逅により、王国に激震が走る。

シリウスは魔人の再来に備え、セラフィーナを王城から遠ざけるよう画策する。

一方セラフィーナは、魔人を前に気を失ったことを気にして、シリウスには内緒で聖女騎士団で修行をすることに決める。

聖女騎士団からセラフィーナが受けた依頼の内容は……。

「ある魔物」に魅了の魔法をかけられ、おかしな行動をとる騎士団長たちのドタバタ対応！

「魔人から家族を守るために騎士になる」と言い出し、騎士団の訓練に参加し始めた国王の説得！

最後に、孤児院で怪我をした騎士の治療へと向かうセラフィーナだが、そこにいたのはかつてセラフィーナの護衛騎士の内定を受けていた騎士で……。

さらにはルドの巣から保護された謎の少年との温かな交流も！！

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/101562/table/562_5_083b604ba4a29259c6dc71966467d2d3.jpg?v=202510161058 ]

『ヘルモード ～やり込み好きのゲーマーは廃設定の異世界で無双する～』第12巻

著：ハム男 イラスト：藻クレナ、竜騎士デビュー！！

プロスティア帝国での魔王軍との戦いを終えたアレンたち。

魔王や魔王軍幹部たちの圧倒的な実力を目にしたアレンは、戦力を上げるための計画や検証を続ける。

S級ダンジョンでは、ついにダンジョンマスターのディグラグニに戦いを挑む。勝利報酬としてアレンが、そしてメルルが望んだのは……。

5大陸同盟会議が開かれ、魔導板を通して転職ダンジョンについての神託が与えられるが、それをハッキングするように魔王からのメッセージが表示される。

そこで、魔王は正体を明かすとともに、全人類に対して宣戦布告を行い――。

アレン達の次の目標として、神界を目指すことに。竜神の里にあるという審判の門という場所から神界に行けるのだが、その門を通るには3つの試練を突破する必要があるという。

試練には竜とその乗り手しか受けることができないと聞き、クレナは白竜のハクとともに戦うため、竜騎士への転職を決める。アレンや仲間の助けも借りられない条件の元、クレナとハクは過酷な試練へと挑み……。

[表6: https://prtimes.jp/data/corp/101562/table/562_6_a5cef8434a912e011a4cd09d5d70b17e.jpg?v=202510161058 ]

