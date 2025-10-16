富澤商店 トレッサ横浜店が10月31日（金）10:00にグランドオープン！

株式会社富澤商店

日本最大級の製菓・製パン材料、器具専門店として創業106年の株式会社富澤商店は、2025年10月31日（金）に「富澤商店 トレッサ横浜店」をグランドオープンいたします。横浜市内9店舗目となる本店舗は、市内最大の売り場面積を誇り、より豊富な商品ラインアップと快適なショッピング空間をご提供いたします。オープンを記念して、10月31日（金）～11月3日（月・祝）の4日間限定で特別企画を実施。限定商品やお得なセット商品など、多数ご用意しています。

■富澤商店 トレッサ横浜店の特徴

【店内デザイン】

トレッサ横浜はファミリー層を中心に幅広い世代が訪れる商業施設です。その特性を踏まえ、「素材選びの楽しさ」や「手づくりのワクワク感」を体感できる空間デザインを採用しました。

従来店舗とは異なる明るく開放的なデザインで、初めて富澤商店に触れる方にも親しみやすく、記憶に残る売場づくりを目指しています。

【横浜市内最大規模の店舗としての展開】

現在、横浜市内には8店舗を展開しており、トレッサ横浜店はその中でも最大規模の売場面積を誇ります。施設の高い集客力と地域性を活かし、初心者からプロの方まで幅広いお客様が製菓・製パン材料を一度にご覧いただける環境を整えました。

特に横浜市北部エリアでは初の大型展開となり、「手づくりの楽しさを再発見できる場所」として地域に根差した店舗運営を目指します。

■オープン記念限定企画について

オープンを記念して、2025年10月31日（金）～11月3日（月・祝）の4日間限定で、以下の特別企画を実施いたします。

１. 【各日・先着15名限定】お楽しみ袋2種を限定販売！※各日無くなり次第、終了。

お楽しみ袋「ドライフルーツセット」

価格：1,800円（税込）

販売数量：各日15個

▼詰め合わせ内容（約2,792円相当）

・干あんず（トルコ産）/150g

・干いちじく（トルコ産）小粒/100g

・デーツ/130g

・3種のレーズンミックス/100g

・ドライマンゴー（フィリピン産）/100g

※各日無くなり次第、終了。

お楽しみ袋「豆菓子セット」

価格：1,500円（税込）

販売数量：各日15個

▼詰め合わせ内容（約2,331円相当）

・富澤の豆菓子 イカ落花/120g

・富澤の豆菓子 味好み/100g

・富澤の豆菓子 おのろけ豆/105g

・富澤の豆菓子 きなこ豆/135g

・富澤の豆菓子 カレー落花/85g

２.【富澤商店バイヤーおすすめ】「塗っても焼いてもおいしいクリーム」含む、人気スプレッドシリーズが2点で499円！

富澤商店のバイヤーが「久々のヒット商品」と太鼓判を押す「塗っても焼いてもおいしいクリーム」シリーズ。新商品2種含む全6種から、お好きな2点を選んで499円（税込）でご購入いただけます。

※無くなり次第、終了。

▼対象商品

・塗っても焼いてもおいしい カスタード風クリーム/120g

・塗っても焼いてもおいしい アップルシナモンクリーム/120g

・ピーナッツきな粉クリーム/120g

・つぶつぶピーナッツクリーム/120g

・黒豆きな粉クリーム/120g

・黒みつ風味のきな粉クリーム/120g

３. 手土産にもぴったり！富澤商店SELECTが3個で800円！

スナック菓子・おつまみシリーズ「富澤商店SELECT」全33種の中からお好きな3点をお選びいただくと、800円（税込）でお買い求めいただけます。

※一部商品は取扱いがない場合がございますので、予めご了承くださいませ。

４. 16種の中から選んで楽しい！豆菓子3個セットが1,080円！

通常価格が1点429円～496円の商品が3個セットで特別価格1,080円（税込）でご購入いただけます。

※一部商品は取扱いがない場合がございますので、予めご了承くださいませ。

▼対象商品（一例）

・富澤の豆菓子 わさび豆/120g

・富澤の豆菓子 味好み/100g

・富澤の豆菓子 塩豆/120g

・富澤の豆菓子 海苔わさび豆/110g

・富澤の豆菓子 カレー落花/85g

・富澤の豆菓子 きなこ豆/135g

５.【先着500名様限定】トレッサ横浜店でお買い物していただいた方へ10%OFFクーポンをプレゼント！

先着500名様限定でオープン初日の10月31日（金）から富澤商店 トレッサ横浜店でお買い物してくださった方へ10%OFFクーポンをプレゼントいたします。

＜キャンペーン概要＞

・内容：富澤商店 トレッサ横浜店限定、10%OFFクーポン

・配布期間：2025年10月31日（金）～

・配布枚数：先着500枚

・クーポン有効期間：2025年11月1日（土）～2025年12月31日（水）

※クーポンはご購入者にレジにてお渡しいたします。

※クーポンは富澤商店 トレッサ横浜店限定でご利用いただけます。

■富澤商店 トレッサ横浜店の概要

■株式会社富澤商店

実店舗販売とEC、卸販売を通じパンやお菓子の材料をはじめ、器具・道具やラッピング資材、スパイス、和菓子材料、洋食材、和食材、豆、中華、エスニックにいたるまでの幅広いカテゴリー、産地・品質にこだわった10,000以上の食材を中心とした豊富なアイテムをリーズナブルな適正価格でお客様へお届けしております。

〈会社概要〉

社名：株式会社富澤商店

代表取締役：富澤 淳

事業内容：・製菓製パン食材、器具専門店を運営(実店舗・ECサイト)

・オリジナル食材、器具、ラッピング資材の商品開発

・オリジナル器具、ラッピング資材の輸入

・菓子製造業、食品・食料品製造業、瓶詰・缶詰製造工場運営

コーポレートサイト：https://official.tomiz.com/

公式オンラインショップ：https://tomiz.com/