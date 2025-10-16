起業家2000人以上を輩出する「プロジェクトF」発　忙しい女性を自身をほどく時間で応援するブランド「NULIA.（ヌリア）」誕生

ProjectF株式会社

これまで2000人以上の起業家を輩出してきたマーケティングスクールプロジェクトF（代表大東めぐみ）は、日々自分ではない「誰か」のために頑張り過ぎてしまう、自分を後回しにしてしまうすべての人に贈るセルフケアブランド「NULIA.」を、10月16日（木）10時からクラウドファンディングサイト「CAMPFIRE」で発売スタートいたします。

「NULIA.」のブランドメッセージは「わたしを、わたしが、ほどくとき」。

つい前に出がちな「わたしが」をそっと後ろにさげて、本当に大切にして欲しい「わたしを」を先に置く。「わたしを」「わたしが」包み、労わり、自分を大切にする時間が、「明日を生きる力」と「未来を変える自信」に寄り添う存在になることを伝えていきます。

プロジェクトFだから生まれたブランド「NULIA.」

プロジェクトF在籍メンバーは98％が女性。会社経営者・個人起業家・会社員と様々な立場ではありますが、共通しているのが「仕事」「家事」「育児」などに追われ、つい自分を後回しにしてしまう現実。「NULIA.」は、そんな「わたし」に向けて、自分を満たす「香り」と「感触」で「わたしがしなければ」をそっと手離すスイッチになるセルフケアブランドとして開発していきました。

それは、起業家として活動し、自由な働き方を目指しながらも、現実は日々のタスクに追われ、誰かのために頑張る自分たち自身の姿があるからこそ生まれたブランドとも言えます。「NULIA.」を通して、当たり前のように自分を後回しにする社会に問いを投げかけるとともに、自分を自分で癒す“セルフラブ”の習慣として根づかせることを目指していきます。

商品概要

開発には様々な人材が在籍するプロジェクトFの強みを生かし、ブランドプロデューサー、現役美容師、調香師、デザイナー、ライターなど、多様な専門家が集結し、実用性と感性を兼ね備えたセルフケアプロダクトを実現しました。

処方にもこだわり、シャンプー＆トリートメントは髪と地肌をやさしくいたわる11種類のアミノ酸とCMCケア成分が髪一本一本のダメージをケア。朝に花ひらき、夜に静かに閉じる、自然のリズムを持つネムノキ樹皮エキスが紫外線や乾燥など日々のストレスで敏感になった地肌をやさしく鎮めます。

またキャンドルは、天然精油100％でつくられた優しく、穏やかな香り立ちが特徴。天然精油のみにこだわり、5～６種類の香りを重ねてたった１つNULIA.だけの特別な香りが誕生しました。

自分を“ほどく”スイッチとして習慣を育み、日常の中で無理なく取り入れられるよう、シャンプー／トリートメント、キャンドルをラインナップ。忙しい人でも自然と習慣化して、セルフケアを続けられるよう提案していきます。

NULIA. RETREAT SHAMPOO & TREATMENTNULIA. AROMATIC CANDLE

・NULIA. RETREAT SHAMPOO & TREATMENT（各4,500円／税込）※天然精油100%

忙しい日々の中でも、香りと泡で心と髪をやさしくほどくシャンプー／トリートメント。

＜ EMBRACE01: エンブレスブーケ＞

温かなゼラニウムとイランイランにパチュリの深みを重ねた、心を緩める花々の香り。

・NULIA. AROMATIC CANDLE（6,000円／税込）※天然精油100%

香りと光に包まれて、思考が静まる、自分のための特別な時間を演出するキャンドル。

＜ EMBRACE01: エンブレスブーケ＞

シャンプー／トリートメントと同じ。心を解きほぐす花束の香り。

＜EMBRACE02: グラウンディングウッド＞

呼吸を深めるベチバーやフランキンセンスにヒノキを纏わせた、余白を生む木々の香り。

2025年10月16日からクラウドファンディングにて先行発売。

ご支援はこちら（URL）▶https://camp-fire.jp/projects/878615/idea