【木村屋總本店】＜新商品＞まるで“いちご大福”のような味わい「苺ジャムとこしあんのぱん」ほろ苦さがアクセント「柚子とはちみつのむしぱん」が登場！

株式会社木村屋總本店

株式会社木村屋總本店（本社所在地：東京都江東区、代表取締役社長：木村 光伯、以下：木村屋）より、2025年11月1日から関東近郊のスーパー・小売店で販売する“逸品シリーズ”新商品2種類をお知らせいたします。

■逸品：https://www.kimuraya-sohonten.co.jp/collections/ippin(https://www.kimuraya-sohonten.co.jp/collections/ippin)

新商品ラインナップ

■苺ジャムとこしあんのぱん

苺ジャムとこしあんのぱん

なめらかで上品な甘さのこしあんに、粒ぎゅうひと苺ジャムをのせて焼き上げました。

もちっと感に甘さとほのかな酸味が合わさった、いちご大福のような味わいと食感をお楽しみください。

価格：250円(税込)

＜こだわり＞

あんこは自社製のなめらかで上品な甘さのこしあんにしました。いちごジャムとの間に粒ぎゅうひを挟むことでもちもち食感がこしあんとジャムの両方に程よく馴染み、食感と味わいに満足感をプラスしています。

■柚子とはちみつのむしぱん

柚子とはちみつのむしぱん

香り豊かな柚子とはちみつが織りなす、やさしい甘さと爽やかなアクセントのむしぱんです。（国産柚子のペーストとピール使用）

価格：172円(税込)

＜こだわり＞

生地の上に柚子ピールをトッピングし、爽やかな香りとほろ苦いアクセントを添えました。

発売概要

発売日：2025年11月1日(土)

販売店舗：関東近郊のスーパー・小売店

※品名、価格、販売時期は変更になる場合があります

「逸品 -IPPIN-」とは

▮ブランドコンセプト：日本の魅力をシンプルに味わう、ちょっと贅沢なパン

『創業から受け継がれてきたこだわり、人々に長く愛されてきた味』

昔から日本人に馴染み深いパンの中には木村屋總本店が考案したパンもあります。

それらは日本人にとってパンが一般的ではなかった時代に、「日本人好みのパンを作ろう」という思いから作られました。木村屋発祥のあんぱんは明治天皇に献上され、その美味しさから「引き続き納めるように」とお言葉を頂くほど…

その思いを受け継ぎ、お客様の幸福のために、新しい商品をお客様へお届けします。

木村屋總本店について

木村屋總本店は、明治2年創業から「安心かつ安全でどこよりも思いを込めた製品・サービスをご提供し、お客様の味覚の楽しみと健康に貢献する」という思いを受け継ぎ、時代に合わせて進化を続ける“パンのパイオニア”企業です。歴史を尊重し、深く研鑽努力を重ねていくことでさらなる進歩が生まれると信じ、新しい味覚の楽しみをご提供し、食生活文化の発展とお客様の笑顔に貢献できるように努めてまいります。

【会社概要】

社名：株式会社 木村屋總本店

本社所在地：東京都江東区有明1-6-18

代表取締役：木村光伯

事業内容：各種パン、和菓子、洋菓子の製造および販売

設立：明治2年（1869年）

HP：https://www.kimuraya-sohonten.co.jp

オンラインショップ: https://kimuraya-net.jp

X( 旧Twitter )：https://x.com/kimuraya_1869

Instagram：https://www.instagram.com/kimuraya1869

Facebook：https://www.facebook.com/ginza.kimurayasohonten

LINE：https://lin.ee/BauYyjl

■お客様からのお問い合わせ先

株式会社 木村屋總本店 お客様相談室 TEL：0120 - 01- 4873

9：00 ～ 17：30 （日・祝日を除く）/ https://www.kimuraya-sohonten.co.jp/inquiry