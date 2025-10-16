ネクプロ、Japan IT Week【秋】マーケティングEXPOに5社共同出展

株式会社ネクプロ

株式会社ネクプロ（本社：東京都千代田区、取締役社長：尾花 慎也）は、2025年10月22日（水）～24日（金）に幕張メッセで開催される「Japan IT Week【秋】マーケティングEXPO」において、ワンマーケティング株式会社、immedio、パートナープロップ、SYSLEAとともに5社共同でワンブース出展いたします。出展テーマは「BtoB Sales Marketing Quest」。来場者自身を「勇者」に見立て、BtoB企業の成長を阻む“課題モンスター”を討伐する体験を通じ、売上最大化を実現する方法を紹介します。

◆ 出展の趣旨

今回の出展は、5社が一堂に会する共同ブースという形で実施します。

BtoBの現場には、データの分断、非効率な営業活動、属人的な運営など、さまざまな「モンスター」が存在します。こうした課題は一社単独では解決できない場合が多く、複合的なアプローチが不可欠です。

そこで、ウェビナー運営を効率化するネクプロ、マーケティング戦略の再構築を支援するワンマーケティング、商談化を自動化するimmedio、パートナー営業を可視化するパートナープロップ、AIによる商談支援を提供するSYSLEAが一体となり、ひとつの冒険の舞台を用意しました。来場者は、5社のソリューションを「ギルドの力」として活用し、課題解決の旅を体験できます。

◆ 展示内容「BtoB Sales Marketing Quest」

当ブースでは、ワンマーケティングをはじめ、immedio、パートナープロップ、ネクプロ、SYSLEAの5社が共演。各社が得意とする課題解決を“モンスター討伐”として表現し、実際のソリューションを提示します。

- ネクプロ：作業工数を奪う「手作業ゴブリン」を自動化で撃破- ワンマーケティング：システム分断を引き起こす「サイロパス」を撃退- immedio：つながらないリード課題「商談かまいたち」を退治- パートナープロップ：活動が見えない「稼働不可視ゴースト」を可視化- SYSLEA：商談中の記録に追われる「メモトレー」から解放

このほか、来場者が共感できる「あるある課題」をモンスター化した全20体を展示。ブース内で冒険を進めることで、課題解決のヒントを体験いただけます。

◆ 特別プログラム「知恵の書」講座

さらに、冒険を導く“3つの知恵の書”として、ワンマーケティング代表の垣内良太が登壇する特別セミナーを開催。現場で培った知識と実践ノウハウを提供します。

- 知恵の書1：理想顧客を見極める！ターゲット＆ペルソナ設定講座- 知恵の書2：データを武器に変える！MA・SFA活用によるデータマネジメント講座- 知恵の書3：成果を見える化する！BtoBマーケティングにおけるKPI設計と効果測定講座

（セミナーの詳細・申込URLは公式サイトをご参照ください）

◆ 共同出展企業のご紹介

ワンマーケティング株式会社

代表者：代表取締役社長 垣内 良太

所在地：大阪府大阪市中央区平野町3-3-9 湯木ビル 5階

会社概要：ワンマーケティング株式会社は、BtoB企業の売上最大化をミッションに掲げ、「再現性の高い、売れるセールスマーケティング組織の再構築」を目的とし、「レベニューサイクルモデル」を中心とした、マーケティング・営業戦略の策定からプロセス設計、MA/SFA構築・運用までをワンストップで支援するサービスを提供しています。

株式会社immedio（イメディオ）

代表者：代表取締役 浜田 英揮

所在地：東京都渋谷区道玄坂1-19-9 第一暁ビル 4F

immedioは、決まる商談が増える 有効商談オートメーションツール「immedio」を提供しています。immedioはWebサイトや資料などあらゆる接点で、顧客がアクションを起こした瞬間に自動で商談を打診。有効商談数を飛躍的に増やします。 さらに、AIリサーチ機能がCV企業の情報を自動収集。営業は次に誰へどう動くべきかを即座に把握でき、架電フォローの効率が大幅に向上。SaaS・人材・不動産業界を中心に成果を実感する企業が増えています。

株式会社パートナープロップ

代表者：CEO 井上 拓海

所在地：東京都千代田区平河町2丁目5-3 MIDORI.so 3F

あらゆる企業がパートナーマーケティングを実現するために、当社では PRM （パートナー関係管理システム）である「PartnerProp（パートナープロップ）」を開発・提供しております。

これまでのパートナーチャネルは、企業間を跨ぐため、パートナーの活動状況の”見える化”や、パートナーと共に販売促進していくための”仕組み作り”が困難な状態でした。

当社が提供するPRMツール「PartnerProp（パートナープロップ）」を活用することで、それらの課題を解決して、パートナーチャネルの成果拡大、ひいては企業成長を実現します。

すでにエンタープライズ企業からスタートアップまでさまざまな企業で幅広く活用され、国内最大級のレビューサイト「IT review」にて、PRMカテゴリでリーダー評価を獲得しています。

株式会社SYSLEA

代表者：代表取締役 大橋 勇輔

所在地：東京都品川区北品川5-5-15 大崎ブライトコア4F SHIP413

Frictioは、顧客とのあらゆるミーティングに同席するAIアシスタントです。会話データを整理し、要約・CRM入力・報告業務を自動化し、営業やカスタマーサクセスが本質的な顧客対応に集中できる環境を提供します。

◆ イベント概要

名 称： Japan IT Week【秋】マーケティングEXPO

会 期： 2025年10月22日（水）～24日（金）

会 場： 幕張メッセ 7ホール A34-54

主 催： RX Japan株式会社

公式サイト： https://www.japan-it.jp/autumn/ja-jp.html

会社概要

株式会社ネクプロ

所在地 ：〒100-0004

東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビル3F

取締役社長：尾花慎也

設立年月 ：2005年7月7日

資本金 ：5,100万円

事業内容 ：1.ウェビナーマーケティングプラットフォームの

企画・開発・提供・運用・保守

2.動画制作支援サービスの企画・開発・提供

3.動画制作研修の企画・開発・運営

4.動画制作

公式サイト：https://nex-pro.com/