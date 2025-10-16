独立行政法人中小企業基盤整備機構

中小機構（独立行政法人中小企業基盤整備機構）北海道本部は、経済産業省北海道経済産業局、北海道事業承継・引継ぎ支援センター、公益財団法人北海道中小企業総合支援センターと連携し、支援者のスキルアップと、より適切な支援のあり方を探る「支援者のための事業承継ワークショップin札幌」を2025年12月4日（木曜）に開催します。

イベントでは、支援機関から支援を受けM＆Aにより事業承継を行った経営者と支援者とのトークセッションにより、承継をきっかけとしたイノベーションの可能性について考えていくとともに、支援者向けの実践型ワークショップを通じて、支援のポイントと手法についてわかりやすくお伝えします。

開催概要

【日時】2025年12月4日（木曜） 13時00分～16時00分

【場所】北海道経済センター 8階 Bホール（北海道札幌市中央区北1条西2丁目）

【定員】会場80名（先着順）

【参加費】無料

【対象】支援機関担当者、金融機関担当者、経済団体担当者、士業、経営者、後継者 等

【主催】独立行政法人中小企業基盤整備機構北海道本部、経済産業省北海道経済産業局、北海道事業承継・引継ぎ支援センター（認定支援機関：札幌商工会議所）

【共催】公益財団法人北海道中小企業総合支援センター

【後援】財務省北海道財務局、北海道、札幌市、株式会社日本政策金融公庫、株式会社商工組合中央金庫、北海道信用保証協会、一般社団法人北海道商工会議所連合会、北海道商工会連合会、一般社団法人北海道中小企業診断士協会、北海道弁護士会連合会、北海道税理士会

申込・問い合わせ先

下記いずれかの方法で「2025年12月1日（月曜）17時まで」にお申し込みください。

1. ウェブにて登録

https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/hokkaido02/202512_jigyoshokeiws

2. メールにて登録

別紙「開催案内リーフレット」裏面の「参加申込方法２.メール」に記載の参加申込項目をご記入のうえ、運営事務局までご送付ください。

※ご提供いただいた情報は、本イベント以外の目的では使用いたしません。

【問い合わせ先】運営事務局（札幌テレビ放送株式会社 コンテンツビジネス部）

電話：011-272-8230

E-mail：shokei@stv.jp

プログラム

[表: https://prtimes.jp/data/corp/21609/table/1806_1_ae7baddd2ac3c074e2ea5c76ca246040.jpg?v=202510161058 ]

※登壇者等詳細は、別紙「開催案内リーフレット」からご覧いただけます

【別紙】開催案内リーフレット

https://prtimes.jp/a/?f=d21609-1806-a9d5bba0c823ca2ad706200a846333c7.pdf

取材について

イベント当日の取材をご希望の場合は、下記＜本件に関する問い合わせ先＞担当者あてに電話又はメールにてご連絡をお願い致します。

