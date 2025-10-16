乾燥の冬は喉が命!?　“新感覚”の爽快感あふれるキャンディなど　全2種PAPABUBBLEののど飴シリーズ　10月16日より発売

株式会社PAPABUBBLE JAPAN

Craft Candy Theater「PAPABUBBLE/パパブブレ」は、喉の乾燥が気になる季節を迎えるにあたり、贈り物にもぴったりな、遊び心あふれるお洒落なのど飴を、10月16日(木)より全国店舗及びパパブブレ公式サイト（https://papabubble.co.jp/collections/nodoame_2025(https://papabubble.co.jp/collections/nodoame_2025)）にて発売いたします。

■ 喉が命!? パパブブレ流・ユニークな冬のケアキャンディ

冬の訪れとともに空気が乾燥し、喉のケアが欠かせない季節に。「喉だけでなく、贈る相手の心も身体も元気にしたい」という思いから誕生した、味わいとデザインの両方にこだわったキャンディミックスです。「のど」の文字をあしらったミントミルクは、清涼感とまろやかさを両立した爽やかな味わい。力強く吠える虎のデザインには“喉が命”という想いを込め、印象的なビジュアルに仕上げました。口を大きく開けた時の喉をモチーフにしたキャンディは、パパブブレらしい遊び心が光るユーモアたっぷりの一粒です。そして、“邪払”の語呂にちなみ、邪気や乾燥から喉を守る願いを込めたシトラスフレーバーもラインアップ。健康を気遣うあの人への贈りものとしてはもちろん、自分へのリフレッシュにもぴったりなキャンディです。

・潤いミックス 税込み価格：740円

■ のどスッキリ！ハーブ×フルーツ×ひんやりパウダーのトリプル爽快感！

「ひんやり感」と「甘酸っぱさ」が口いっぱいに広がる、新感覚ののど飴。

“ひんやりパウダー”をたっぷり使用し、ハーブとフルーツの相性抜群の組み合わせで爽やかに仕上げたドロップミックスです。

飴の本体にひんやりパウダーを練り込み、さらに外側と中心部にもコーティングを施すことで、これまでにない清涼感を実現しました。ひんやり感を徹底的に追求し、すっきりとした後味が楽しめます。フレーバーごとに異なる色合いで、見た目にも楽しい仕上がりです。

季節の乾燥や喉のケアを気にする方はもちろん、新しいフレーバーを試したい方やひんやりとした食感を楽しみたい方にもおすすめ。気分に合わせて色やフレーバーを選べる楽しさも魅力です。

・潤いドロップミックス 税込み価格：740円

PAPABUBBLEについて

ワクワクしなくちゃ、お菓子じゃない。

パパブブレ。

そこは、ただキャンディを売るだけのお店ではありません。

職人が、練って切って一からつくりあげる姿を、目の前で見られる。

その中から、あなただけのものを選べる。

一口食べれば、新しいおいしさが味わえる。

見て楽しい。選んで楽しい。食べて楽しい。

その時間はきっと、誰でも子供みたいな目をしてる。

そう、お菓子ってそもそも、

ワクワクするためにあるんだから。

2003年、バルセロナで生まれたパパブブレは、

伝統のアメ細工の技術をパフォーマンスにまで昇華しました。

名づけて”Craft Candy Theater“。

ここだけにしかない体験を、どうぞお楽しみください。

