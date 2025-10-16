講師は“現場を知る教育者”。26卒IT新人を「自律型・即戦力人材」へ育てる研修設計セミナー

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社TOASU（東京・品川／代表取締役社長：宮田 晃）は、2025年11月17日（月）に無料のオンラインセミナー『“現場を熟知した教育者”が指南！即戦力ITエンジニアを育む「自律型新人育成法」 ―26年春新入社員研修ご検討のかたへ―』を開催いたします。

■背景

多くの企業にとって、新入社員育成の最大の課題は 「現場で一人前に動ける人材」に育てることです。しかし同時に、企業が継続的に成長するためには、単なる技術習得だけでなく、自ら考え行動する自律性や、ビジネスの基盤となる人間力も欠かせません。

TOASUのITエンジニア向け新入社員研修は、「現場を熟知した“教育者”」が講師を務めることで、短期的な即戦力化と、中長期的な成長力の両立を実現します。豊富なエンジニア経験を持つ講師陣が教えるからこそ、机上の知識ではない、ビジネスの現場で真に活きるスキル・姿勢を鍛えられるのです。

■セミナー概要

本セミナーでは、受け身の新人を能動的なビジネスパーソンへと変革させる育成法として、当研修が持つ以下の強みを重点的に解説いたします。

- 短期間で即戦力化を実現する技術習得プロセス- 現場を知る“教育者”だからこそ可能な、中長期的な成長設計- “受け身”で終わらせない、能動的な学習を促す仕掛け- 多様な個人の特性を踏まえた、的確なフィードバックノウハウ- 助成金を活用した、費用対効果の高い研修導入モデル

「新人が現場で即戦力にならない」「技術だけでなく自律性・人間力も育ってほしい」という、多くの企業が抱える課題を解決するメソッドを詰め込んだ「ITエンジニア向け新入社員研修」。本セミナーでは、その設計に込められた意図を、実際の事例を交えながら担当講師が自らの言葉で語ります。ぜひ、この貴重な機会にご参加ください。

■こんな方におすすめ

・中小IT企業、情シス部門がある企業、IT系人材派遣会社の人事担当者、人材育成担当者

・ITエンジニアを抱える事業部門の管理職・リーダーの皆様

■開催概要

【開催日時】 2025年11月17日（月） 15：00～16：00

【会場名】 オンライン開催（Zoom）

【講師】 大石 雄（TOASUパートナー講師）

【受講費】 無料

【オンデマンド配信のご案内】

当日ご都合がつかない方向けに、後日オンデマンド配信もご用意しております。ライブ配信と同様に、チャットでのご質問も可能です。ご希望の日時を選択してお申し込みください。

≪オンデマンド配信日程≫

11/27（木） 15:00～16:00

12/2（火） 15:00～16:00

12/4（木） 11:00～12:00

12/9（火） 15:00～16:00

12/11（木） 12:00～13:00

■プログラム

1. 導入挨拶

2. 基調講演「現場を知る教育者が導く、短期即戦力化と未来を担う人材育成」

3. 講師インタビュー

・現場感覚を持つ教育者が語る“成果を出す研修”の設計

・即戦力と中長期成長を両立させた成功事例

4. 質疑応答

5. TOASUの研修のご紹介

6. 助成金活用例

7. クロージング

■お申し込み先

お申し込みは下記セミナー申し込みフォームよりお願いいたします。（申し込み期限：2025年12月11日（木）11:00まで）

お申し込みはこちら :https://share.hsforms.com/1gih6Zjy6Tf-cyM7987L1FQqe2d2

■登壇講師

大石 雄 氏

株式会社TOASUのパートナー講師・コンサルタント。フリーのプログラマーとして、多くのシステム設計開発にも携わる。韓国ボランティア団体への現地技術指導も担った経験を生かし、研修講師としてのキャリアをスタートさせる。現在もグローバル案件のPMとして活動しつつ、新入社員研修をはじめ、内定者やインターンシップなど学生向けの研修に登壇しながら、講師育成にも携わる。

■株式会社TOASU

https://toasu-gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮田晃

・法人設立年月日：1995年3月28日（2022年10月1日商号変更）

・資本金：20,000,000円

・所在住所：〒141-0031 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1411（代表）

・事業内容：研修サービス事業

組織開発事業

コンサルティング事業

外国人就労支援事業

研修内製化支援事業（コンテンツ開発サービス 他）

アセスメント事業（人材・組織アセスメント、社内試験支援サービス）

ASUBeTO事業（人事・教育DXプラットフォーム）

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,855億円、連結子会社79社（2024年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開