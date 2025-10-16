【ヒルトン沖縄北谷リゾート】フェスティブシーズン2025-2026

北谷ホテルアンドリゾート株式会社

【2025年10月16日】ヒルトン沖縄北谷リゾート（北谷町(ちゃたんちょう)美浜(みはま) 統括総支配人 宍倉裕(ししくらゆたか)）は、2025年12月31日（水）から2026年1月3日（土）までの期間、年末年始を彩るフェスティブイベントと特別メニューをご提供いたします。

大晦日には、打ち上げ花火とカウントダウンレーザーショーで夜空を華やかに演出。元旦には、餅つき体験や沖縄伝統のエイサー演武、そして打ち上げ花火の開催など、様々なイベントで新年の訪れを祝います。

さらに、館内レストランではこの時期だけの限定メニューも登場。年越しそばやおせち朝食など、季節感あふれる料理を取り揃え、ご家族やご友人とともに特別なひとときをお楽しみいただけます。

年末年始期間 レストラン特別メニュー

【ビュッフェレストラン「スリユン」】

冬の味覚を贅沢に楽しめる特別メニューとして、ブリと和牛の2種のしゃぶしゃぶをご提供いたします。旬のブリは、脂がのった身をサッと湯にくぐらせることで、しっとりとほどけるような食感と上品な旨味が際立ちます。冬ならではの味覚を存分にご堪能ください。

また、厳選した和牛を使用したしゃぶしゃぶは、きめ細やかな肉質と深いコクが特徴。旨みを閉じ込めながらも、軽やかな口当たりが食後の余韻をやさしく引き立てます。

これらの逸品に加え、シェフが腕をふるう多彩な料理を25種類以上取り揃え、心も体も満たされる特別なビュッフェをお楽しみいただけます。

さらに、12月31日（水）限定で『年越しそば』をご提供。新しい年〈2026年〉の幕開けにちなみ、特別価格2,026円（税込）で、100食限定にてご用意しております。年の瀬のひとときを、心温まる一杯とともにお過ごしください。

年末年始特別ビュッフェ

【対象期間】2025年12月31日（水）～2026年1月3日（土）

【料金】ランチ：大人6,500円、お子様（6-12歳）2,500円／ディナー：大人8,500円、お子様（6-12歳）3,000円

年越しそば

【対象期間】2025年12月31日（水）、22:30～最終入店23:30

【料金】大人2,026 円、小学生のお子様1,500円 ※限定100食

【イタリアンレストラン「コレンテ」】

沖縄の旬食材と新春の華やぎをテーマにした全8品のコースは、五感で味わう至福のひとときを演出します。

コースの始まりは、車海老とキャビアをビーツとともに仕立てた華やかな前菜。新年の始まりを祝うにふさわしい、気品あふれる一皿です。魚料理は、甘鯛の鱗焼きを沖縄の郷土料理で使われる甘口の白味噌“イナムドゥチ味噌”とちぢみほうれん草で仕上げた、沖縄らしさを感じる一品を。肉料理は、黒毛和牛とトリュフに月桃の香りを重ね、香り高く贅沢な一品をご用意。ローゼルと赤ワイン、アニスのグラニテで口を整えた後は、紅芋と玉城牧場牛乳、柚子を使った優しい甘さのデザートで締めくくります。キャビアやトリュフなどの高級食材を随所に取り入れ、沖縄の食文化と季節の恵みを融合させた、特別なディナーコースとなっています。

また、1月1日（木）限定で『おせち朝食』をご提供。お一人様5,800円（税込）、限定50食、事前予約制となっております。新年の始まりにふさわしい華やかな朝食を、ぜひご堪能ください。

年末年始特別メニュー

【期間】2025年12月31日（水）～2026年1月3日（土）

【料金】特別ディナーコース お一人様 20,000円

朝食おせち

【対象期間】2026年1月1日（木）、7:00～10:00(L.O. 9:30)

【料金】5,800 円／1食 ※限定50食・事前予約必須

年末年始イベント

打ち上げ花火の開催

大晦日と元旦の夜には、夜空を彩る花火が北谷の海辺を照らします。

一年の締めくくりと新たな年の始まりを祝う光の瞬間を、南国の風とともにお楽しみください。波音が届くテラスや客室のバルコニーから眺める花火は、まさにリゾートならではの贅沢な体験。

ご家族やご友人とともに、心に残る新年のひとときをお過ごしいただけます。

【時間】20:00～

【場所】北谷町西海岸

【ホテル内のおすすめ鑑賞エリア】客室バルコニー、ビュッフェレストラン「スリユン」テラスエリア

カウントダウンレーザーショー&DJイベント

ヒルトン沖縄北谷リゾートでは、大晦日の夜にカウントダウンレーザーショーとDJイベントを開催いたします。音楽と光が融合する幻想的な演出の中、リゾートの夜空を彩るレーザーが刻々と新年への瞬間を盛り上げます。照明演出と迫力あるBGMが会場を包み込み、DJによるライブパフォーマンスがさらに熱気を高め、カウントダウンの瞬間には歓声とともに沖縄の夜が祝福の光に包まれます。

さらに、隣接するダブルツリーbyヒルトン沖縄北谷リゾートの「43ウェスト ルーフトップバー」でも、同様にカウントダウンイベントを開催。開放感あふれるルーフトップから、音楽とともに年越しのひとときをお楽しみいただけます。

【時間】ヒルトン沖縄北谷リゾート：23:50～／ダブルツリーbyヒルトン沖縄北谷リゾート：21:30～

【場所】ヒルトン沖縄北谷リゾート：ビュッフェレストラン「スリユン」テラスエリア

ダブルツリーbyヒルトン沖縄北谷リゾート：43ウェストルーフトップバー

【料金】入場無料

DJ Kazuki

沖縄県出身。

県内でのDJ活動を経て、現在は東京を拠点に音楽シーンで活躍中。土地のルーツを活かした独自のセンス、洗練された選曲で多様な

オーディエンスを魅了している。

DJ Skeezy

DJ歴25年を誇るインターナショナルエンターテイナー。

クラブやフェスなど世界各地で活躍し、幅広いジャンルに対応する柔軟なプレイスタイルが特長。企画・制作・プロデュースも手がける。

元旦 新春イベント

元日の朝は、新年の訪れを祝う「新春イベント」を開催いたします。

鏡開きに始まり、沖縄の伝統芸能エイサー演舞が場内を賑やかに彩ります。つきたてのお餅や温かいお汁粉のふるまいもご用意し、ご宿泊のお客様はどなたでも無料でご参加いただけます。南国の陽光とともに迎える、新しい一年の幕開けをお楽しみください。

【日程】2026年1月1日（木）

【時間】10：30～12:00頃まで

【場所】ビュッフェレストラン「スリユン」テラスエリア

【料金】入場無料

【イベント内容】鏡開き、エイサー演舞、お汁粉のふるまい、餅つき体験など

※お汁粉・お餅は、いずれも数量限定のため、なくなり次第終了となります。

フェスティブシーズン特設WEBページ

URL：https://chatan.hiltonjapan.co.jp/restaurants/lp/christmas-newyear

TEL: 098-901-1111（代表 ）

ヒルトン沖縄北谷リゾートについて

2014年7月2日にオープンしたヒルトン沖縄北谷リゾートは、沖縄本島中心部に位置し、那覇空港から車で約40分。ホテル周辺には、グルメやショッピングが満喫できる美浜アメリカンビレッジや、マリンアクティビティが楽しめる宮城海岸などがあり、子供から大人まで幅広い年代の方々が楽しめるリゾートタウンとして人気を集めています。12のスイートルームを含む346の機能的で広々とした客室を備えており、透明感のある北谷の海やウォーターフロントの町が一望できます。館内には、和洋琉をはじめとする国際的なお料理が楽しめるビュッフェレストラン「スリユン」や、スタイリッシュな空間で洗練された本格イタリアン料理をお楽しみいただけるイタリアンレストラン「コレンテ」、軽食やケーキセットを提供しているロビーラウンジ「マール」を備えております。さらに、合計5つの会議室や宴会場があり、フィットネスセンター、スパも完備しています。また、2つの屋外プールと1つの屋内プールがリゾートステイをより充実します。宿泊客は隣接するダブルツリ-byヒルトン沖縄北谷リゾートのプールやレストラン、バーといった施設も利用できます。

okinawachatanresort.hilton.com(https://www.hilton.com/en/hotels/okaochi-hilton-okinawa-chatan-resort/) （英語） hiltonchatan.jp(https://chatan.hiltonjapan.co.jp/) （日本語）

ヒルトン・ホテルズ&リゾーツについて

ヒルトン・ホテルズ&リゾーツ(https://www.hilton.com/ja/brands/hilton-hotels/)は、100年以上にわたり、ホスピタリティの基準を築き、世界中で人、文化、地域の架け橋となってきました。世界で人気のあるデスティネーションで、魅力的なデザインと活気あふれる共有スペース、賑やかなロビーやバー、トップクラスのレストラン、アイコニックなイベント会場などを通じて、人々が集い、交流し、注目を集める場を提供しています。世界6大陸で600軒以上のホテルを展開し、世界中のお客様を専門知識とおもいやりのこもったサービスでお迎えしています。ご予約は公式サイト(https://www.hilton.com/ja/brands/hilton-hotels/)または業界をリードするヒルトン・オナーズのモバイルアプリ(https://www.hilton.com/ja/p/hilton-honors-mobile-app/)から。ヒルトンの公式チャネル経由で直接予約したヒルトン・オナーズ(https://www.hilton.com/ja/hilton-honors/member-benefits/)会員には、すぐに利用できる特典をご用意しています。

最新情報はstories.hilton.com/hhr(http://stories.hilton.com/hhr)、Facebook(https://www.facebook.com/hilton)、X(https://x.com/HiltonHotels/) 、Instagram(https://www.instagram.com/hiltonhotels/)をご覧ください。