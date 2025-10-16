日本FP協会（所在地：東京都港区、理事長 白根壽晴）は、株式会社ベネッセコーポレーションが運営する妊娠・出産・育児メディア「たまひよ」と連携し、妊娠・育児期のママ・パパに向けFP相談によりファイナンシャル・ウェルビーイングの実現を支援する企画を実施しました。本企画では、「お金の不安はあるが、何もしていない」「FP相談に興味はあるが、ハードルが高い」といった声に応え、実際のFP相談の様子を動画コンテンツとして制作・配信。相談の流れや内容を追体験することで、FP相談への理解と親近感を高めることを目的としています。

背景と目的

本企画は、FP相談に対する「お金の知識がないのに相談できるか？」といった不安を払拭し、ライフステージに応じた生活設計の重要性とお金に関する不安に対しての有効性を啓発することを目的としています。

株式会社ベネッセコーポレーションが運営する「たまひよ」の信頼性と親近感、また、全国の初産婦の86％にリーチ可能なメディア力を通じて、FP相談の魅力を広く発信していきます。

企画概要

たまひよの公式アンバサダーAINAさんご夫婦を相談会に招待し、CFP認定者（ファイナンシャル・プランナー、通称FP）の鈴木さや子先生との相談会を実施。相談の様子を動画撮影・編集し、たまひよの公式WebサイトおよびYouTubeチャンネルにて配信。

動画構成

1.オープニング：AINAさんご夫婦の家計に関する諸々の情報をヒアリング

2.子育て世帯の悩み公開：子どもの教育費、住宅購入などに関する悩み、将来に対する漠然としたお金の不安について語る

3. 家計の見える化：現在から数十年後までの家計を、キャッシュフロー表を用いてわかりやすく説明

4. クロージング：果たしてAINAさんご夫婦の悩みは解決されるのでしょうか。続きは動画にて

たまひよ公式Webサイト

https://st.benesse.ne.jp/ikuji/content/?id=214620

YouTube「お金の不安をFP相談で解消！」

https://youtu.be/YhKXGECx1D0