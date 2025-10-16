【ポップアップ】スペイン・バルセロナ発バッグブランドÖLEND（オレンド）のポップアップショップを2025年10月22日（水）から大丸神戸にて開催！

株式会社チェルシー

株式会社ゲオホールディングス（本社：愛知県名古屋市中区、代表取締役社長執行役員：遠藤結蔵）のグループ会社で、ファッションおよびライフスタイル雑貨の輸入販売を行う株式会社チェルシー（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：尾駒勝哉）は、スペイン・バルセロナ発のバッグブランドÖLENDの公式ポップアップショップを、2025年10月22日（水）から10月28日（火）までの7日間、大丸神戸店1階にて開催します。

イベント詳細

場所：大丸神戸店1階（神戸市中央区明石町40番地）

日時：2025年10月22日（水）～10月28日（火）の7間

営業時間：10:00～20:00

特設ページ：https://olend.jp/kobe2025/

お問い合わせ：info@olend.jp

ブランド紹介

ÖLENDは2012年にスペイン・バルセロナで誕生しました。

1940年代～1950年代の登山家からインスピレーションを受けた、独創的なアイテムを多数展開しています。

豊富なカラー展開が魅力で、鮮やかなオレンジやブルー、淡い砂の色などは地中海の風景からインスパイアされており、日常にエネルギーをもたらす厳選された色味です。

細部までこだわり抜かれたバッグは、デザイン性と機能性を兼ね備えており、通勤・通学などの普段使いから、旅先などでも使用できます。

また、製品にはサステナブルな素材を使用し、環境に配慮したエコな生産に取り組んでいます。

サステナブルで使い勝手の良い製品を追求し、お客様へ最高の体験をお届けすることをモットーとした、世界的に注目を集めるブランドです。



ÖLENDは地球を守るために以下の事に取り組んでいます。

（1）少量生産

（2）高品質な製品

（3）耐久性があり、時代や流行に流されないデザイン

（4）持続可能な素材を探求

（5）収益の1%を財団（※）へ寄付

（※）”Foundawtion（https://foundawtion.org/en/home-english）”という教育、デザイン、建築を通してポジティブな価値を生み出す非営利プロジェクト財団

ÖLENDブランド公式サイトおよびSNS

ブランド公式サイト：https://www.olend.net/

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/olend_backpacks/

株式会社チェルシーについて

株式会社チェルシーは、1978年の創業から40年以上続く輸入の卸商社であり、2017年にゲオグループの子会社となりました。

現在では主にファッションおよびライフスタイル雑貨を取り扱っています。商品の買い付けから、輸入、卸、販売まで、全て当社スタッフが行っています。目まぐるしく変わる時代の流れを読み取り、トップブランドからトレンドをおさえた新進気鋭の最新ブランドまで、常に当社バイヤーが世界を飛び回り、時代を創り上げるアイテムを集め提案します。

会社概要

社名：株式会社チェルシー

所在地：東京都豊島区南大塚3丁目53番11号

資本金：1億円

設立：2013年7月31日

代表取締役：尾駒勝哉

事業内容：服飾雑貨、衣料品、その他商品の輸入卸売および卸・販売業務

公式サイト：https://www.chelsea.co.jp/

公式オンラインストア：https://store.chelsea.co.jp/

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/chelseaofficial_jp/

お問い合わせ：customer@chelsea.co.jp（株式会社チェルシー/カスタマーサービス）