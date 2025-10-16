横浜元町のオリジナルバッグブランド「キタムラ」が、10月17日(金)より『バック・トゥ・ザ・フューチャー』とのコラボレーションアイテムを発売！
株式会社キタムラ(代表取締役社長：北村宏)は、2025年10月17日(金)より全国のキタムラショップとオンラインショップにて、『バック・トゥ・ザ・フューチャー』とのコラボレーションアイテムを販売いたします。
アカデミー賞受賞監督のロバート・ゼメキスとスティーヴン・スピルバーグにより生み出された革新的でオリジナリティ溢れるアドベンチャー映画で、史上最も成功した三部作シリーズの一つとして今なお世界中のファンを夢中にさせている「バック・トゥ・ザ・フューチャー（BTTF）」シリーズ。
2025年は、その記念すべき第1作の公開から40年を迎えるアニバーサリーイヤーです。
- 映画『バック・トゥ・ザ・フューチャー』シリーズに登場するタイムマシンをモチーフにしたハンドバッグ
付属品にはタイムサーキットモチーフのネームタグ付きで、カードも収納可能です。車両の後方には、ダブルネームのタグがナンバープレートのように縫い付けられています。
■価格：53,000円（税込）
■品番：Z-0681
■サイズ：タテ13×ヨコ35×マチ12cm
■カラー：シルバー
- デニム生地に鮮やかなオレンジが目を引く2wayトートバッグ
大きめのサイズ感なので、女性はもちろん男性でもお持ちいただけます。タイムマシンを銀糸、ロゴをオレンジの刺繍で表現した贅沢な仕上がり。ショルダーベルトも調節可能で、口元にはスナップがついています。
■価格：20,000円（税込）
■品番：R-0799
■サイズ：タテ35×ヨコ40×マチ15cm
■カラー：ダークブルー／オレンジ
- ポップなカラーのタイムマシンイラストがかわいいミニトートバッグ
内側には吊りポケットがついているので、細かいものの収納に便利。アメリカ映画らしいポップでキュートなデザインで、ちょっとしたお出かけやランチバッグにおすすめです。
■価格：8,800円（税込）
■品番：R-0800
■サイズ：タテ21×ヨコ29×マチ12cm
■カラー：アイボリー／ブルー
- シルバーカラーの牛革に、タイムマシンモチーフをプリント素押ししたパスポートケース
プリントだけでは表現できない立体感を、素押しで表現しました。内装にはカード段も付いています。躍動感のあるタイムマシンが旅のわくわく感を盛り上げてくれるアイテムです。
■価格：17,000円（税込）
■品番：PH0838
■サイズ：タテ14×ヨコ10×マチ1cm
■カラー：シルバー
Universal Studios Licensing LLC （ユニバーサル・スタジオ・ライセンシング LLC ）との商品化契約に基づき、＜株式会社キタムラ＞ が企画・制作した商品です。
《販売概要》
発売日：2025年10月17日(金)
販売場所 ：全国のキタムラショップ、オンラインショップ
お問合せ先：0120-808089
株式会社キタムラ
キタムラは明治15年創業の横浜元町発祥のオリジナルバッグブランドで、現在は全国に29店舗展開、Amazonや楽天、サービスエリアにも出店しています。"やさしさ、かわいらしさ、上品さ"をキーワードに、ハンドバッグや小物からお洋服まで、すべてにこだわった商品づくりを行っております。また、おもてなしの気持ちを基本とする接客や保証期間なしで承るお手入れや修理などのアフターフォローまで、すべてのお客様に喜んでいただきたいという思いでキタムラは常に進化し続けています。
【会社概要】
会社名：株式会社キタムラ
代表者：代表取締役社長 北村宏
所在地：横浜市中区元町4-178
TEL：0120808089
事業内容：オリジナルハンドバッグおよび小物・アパレル等の企画、製造、販売
公式オンラインショップ：https://www.motomachi-kitamura.com/
LINE：https://page.line.me/nfh7125z?openQrModal=true
Instagram：https://www.instagram.com/kitamura_bag/
Facebook：https://www.facebook.com/kitamura.motomachi
X：https://x.com/kitamura_bag/