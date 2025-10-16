『地球の歩き方 横浜市』発売１周年記念企画！　地元で愛される名店から誇りの球団まで、8つのアイテムが登場。オリジナルカプセルトイ「ハマッコレクション」が販売開始

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 地球の歩き方（東京・品川／代表取締役社長：新井邦弘）は、SNSマーケティング支援やコンサルティングを行う株式会社gaaboo（ガーブー、東京・渋谷／代表取締役：辻正隆）のグループ会社の株式会社ソライロ（福岡・北九州市／代表取締役：辻正隆）とコラボして、『地球の歩き方 横浜市』の発売1周年を記念したオリジナルカプセルトイ「ハマッコレクション」を2025年10月13日（月）より販売開始いたしました。

■ 「ハマッコレクション」ラインナップ（全8種／あいうえお順）

ガイドブック『地球の歩き方 横浜市』のミニチャーム付きカプセルトイ「ハマッコレクション」は、横浜市内で長年愛されてきたグルメやお土産などを展開している企業とのコラボレーションから誕生しました。

○ありあけ・・・1936年創業。伝統の製法で焼き上げた贅沢なマロンケーキ「横濱ハーバーダブルマロン」を筆頭に人気商品がそろい、横浜みやげの定番として愛されている。パッケージイラストは柳原良平画伯の書き下ろし。「黒船ハーバー抹茶黒蜜」も人気。

○ウチキパン・・・1888年開業の食パン発祥の店で、横浜を代表するベーカリーのひとつ。創業当時からのホップ種で長時間発酵させ、手間暇かけて作る「イングランド」ほか、フランスパン系、揚げパン、ケーキ類、菓子パンなど約70種類のパンがそろう。

○江戸清・・・1894年に精肉店として創業。中国から料理人を招聘し試行錯誤を重ねて開発した中華まんは、繊細な日本人の舌に合うよう品質にはもちろん、250gという大きさにもこだわる。平成元年より発売しているブタまんは、横浜中華街の食べ歩きブームのパイオニア。

○ハングリータイガー・・・保土ヶ谷で1969年に創業後、横浜を中心に12店舗を展開する、ハマっ子に愛されるレストラン。つなぎなし、牛肉100％の肉汁たっぷりハンバーグを熱々の鉄板でジュージュー焼いて、オリジナルのソースをかけて提供するライブ感たっぷりのスタイルの元祖。

○フクゾー洋品店・・・タツノオトシゴのロゴが手刺繍されたスエッツやブラウス、チェックの巻きスカートやマフラーなどは、ハマトラ（横浜トラディショナル）の三種の神器とよばれる。国産生地と自社縫製へのこだわりは1946年の創業以来変わらず。

○ホテルニューグランド（シーガーディアンII）・・・大佛次郎、石原裕次郎など、数々の著名人に愛されてきた、横浜を代表する正統派バー。関東大震災の復興のシンボルとして、1927年開業した格式高いクラシックホテル「ホテルニューグランド」内にある。港に近いため、店名は「水の守り神」という意味をもつ。

○有隣堂・・・ハマっ子にとっては本屋＝有隣堂といっても過言ではないほど、絶大な信頼を寄せられる書店。今でこそ文房具や雑貨を取りそろえる書店は多いが、1909年に現在の伊勢佐木町で創業した当時からそのスタイルを取り入れている。

○横浜DeNAベイスターズ・・・1950年に大洋ホエールズとして発足し、2011年よりDeNAを親会社として現在に至る。メジャーリーガーや侍ジャパン代表など数々のスター選手を輩出し、2024年は日本シリーズを制し日本一に。進化を続ける球団の歩みは、今もなお横浜の地で熱く刻まれている。

■販売開始日

2025年10月13日（月・祝）

■設置予定場所（順不同）

有隣堂（伊勢佐木町本店・横浜駅西口ジョイナス店・他横浜市内店舗）、ホテルニューグランド直営ショップS.Weil by HOTEL NEW GRAND、ありあけ（ハーバーズムーン本店、レ・ザンジュ・ベイ・ヨコハマ 山下本店） ほか

※設置場所は変更となる可能性がございます。

■販売価格

500円（税込）

■企画・販売元

株式会社gaaboo、株式会社ソライロ

■WEBサイト

https://sora-iro.com

■株式会社地球の歩き方（Arukikata. Co., Ltd.）

https://www.arukikata.co.jp/company/

・代表取締役社長：新井 邦弘

・法人設立年月日：2020年12月1日（事業開始2021年1月1日）

・資本金：5百万円

・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・事業内容：「地球の歩き方」出版および関連事業、旅行マーケティング事業、損害保険代理店事業

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,855億円、連結子会社79社（2024年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開