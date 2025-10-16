世界のDNAシーケンシング市場は、ゲノミクス研究と精密医療の取り組みによって、2032年までに521億米ドルに達すると予想されています
DNA シーケンシング市場は、2024 年に 135 億 5,000 万米ドルと評価され、2025 年から 2032 年にかけて 17.8% の CAGR で成長し、2032 年までに 521 億米ドルに達すると予測されています。この力強い軌道は、精密医療への世界的な移行、急速な技術進歩、ゲノム研究への公共部門の多額の投資によって推進されています。
政府機関は大規模なゲノミクスの取り組みを積極的に支援しています。国立衛生研究所は2024年にゲノミクス研究に35億米ドル以上を割り当て、その大部分はDNAシーケンシングの進歩に向けられた。欧州連合のホライゾン・ヨーロッパはDNA配列決定に焦点を当てた医療プログラムに11億ユーロを投資し、中国の国家衛生健康委員会は2023年にゲノム資金を30%増やした。この戦略的な資金調達環境により、新しいシーケンシング技術の開発が加速し、速度、精度、拡張性が向上しています。
DNA シーケンシングは、病気の早期発見、個別化された治療、大規模な集団ゲノミクス研究を可能にすることで、医療を再構築しています。次世代シーケンシング （NGS）、全ゲノムシーケンシング、シングルセルシーケンシングの採用の増加により、研究者や臨床医は前例のない精度で遺伝情報を探索できるようになりました。AI 統合とクラウドベースのプラットフォームにより、データの分析、解釈、ストレージがさらに改善されています。これらのイノベーションにより、ゲノム医療にとってよりアクセスしやすく効率的なエコシステムが構築されています。
セグメンテーション分析
アプリケーション別
腫瘍学は依然として主要なアプリケーションセグメントであり、2024 年には収益のかなりのシェアを占めます。国立がん研究所の 15 億米ドルの精密医療プログラムなどの精密腫瘍学の取り組みにより、標的療法のためのシーケンシングの広範な採用が促進されています。シーケンシング技術は、腫瘍の挙動に影響を与える特定の変異を特定するのに役立ち、臨床医が患者の転帰を改善するために治療を個別化できるようにします。
DNAシーケンシングは、腫瘍学を超えて、希少疾患の診断、薬理ゲノミクス、感染症、リプロダクティブヘルスへの応用が増えています。早期発見と標的治療は臨床戦略に不可欠なものになりつつあり、シーケンシングは薬剤の選択と患者管理を導きます。
製品とサービス別
試薬、サンプル前処理キット、シーケンシングチップなどの消耗品は、2024 年の市場シェアのほぼ半分を占めました。シーケンスワークフローで繰り返し使用されるため、世界中のラボ全体で一貫した需要が保証されます。ゲノムプロジェクトに対する政府資金の増加により、大規模なシーケンシングをサポートする高品質の消耗品の必要性が高まっています。
サービス部門は、予測期間中に最も速いペースで成長すると予想されます。シーケンシング サービスのアウトソーシングは、臨床研究機関や医療システムの間で一般的になっており、高いインフラストラクチャ コストをかけずにプロジェクトを拡張できるようになりました。特に中国と米国では、官民パートナーシップにより、サービスベースのモデルを通じてゲノム検査へのアクセスが拡大しています。
