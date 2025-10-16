世界の校正サービス市場、2031年までに87.6億米ドル規模へ拡大―年平均成長率（CAGR）5.1％で進む精密計測時代の変革
世界の校正サービス市場は、2022年の56億米ドルから2031年には87.6億米ドルへと拡大すると予測されており、2023年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）5.1％で堅調な成長を遂げる見込みです。この市場拡大の背景には、製造業、医療、航空宇宙、エネルギーといった主要産業における精密計測への依存度の高まりが挙げられます。現代の産業構造では、製品や装置の信頼性を維持するうえで、ミリ単位、さらにはマイクロ単位の精度が求められています。校正サービスはまさにその品質保証の根幹を担っており、誤差や不確実性を最小化し、生産効率と安全性を両立させる重要な要素として注目されています。
校正サービスの本質―“正確さ”を支える見えないインフラ
校正とは、測定器や計測装置の測定値を既知の基準値と比較し、真の値との差（誤差）を検出・補正するプロセスを指します。校正サービスは、これらの機器が国際標準（ISO/IEC 17025など）に適合しているかを検証し、長期的な信頼性を保証するものです。たとえば製薬業界では、わずかな測定誤差が製品の品質に直結するため、定期的な校正が義務付けられています。また、自動車や航空機などの分野では、安全性の確保のために高精度の測定環境が不可欠であり、校正データが設計やメンテナンスの根拠として利用されています。このように校正サービスは、製造ラインから医療ラボ、さらには研究機関まで、幅広い分野で“見えない品質保証のインフラ”として機能しているのです。
デジタル化と自動化がもたらす新たな波―スマートキャリブレーションの時代へ
近年、デジタルトランスフォーメーション（DX）の進展に伴い、校正サービスもまた新たな段階へと進化しています。従来のアナログ的な校正プロセスは、今やIoT、AI、クラウド技術を活用した「スマートキャリブレーション」へと転換しつつあります。これにより、リアルタイムでのデータ収集と分析が可能となり、予防的な校正管理（Predictive Calibration）や遠隔監視による効率化が実現しています。たとえば、製造業ではIoT対応のセンサーが自動的に校正状態を検知し、必要なタイミングでメンテナンスを提案するシステムが普及しています。また、クラウド上でデータを一元管理することにより、異なる拠点間での品質保証の一貫性も確保できるようになっています。
産業別展開―製造、医療、航空宇宙分野の需要が市場を牽引
産業別に見ると、製造業が校正サービス市場の最大の需要セグメントを形成しています。自動車、電子機器、半導体などの分野では、工程管理の厳格化とともに高精度測定機器の校正需要が拡大しています。特に半導体製造ではナノレベルの寸法精度が求められるため、定期的なキャリブレーションが不可欠です。
医療分野では、診断装置やラボ用分析機器の校正が重要な役割を果たしています。臨床検査の精度を保証するためには、血糖測定器、心電計、MRI、放射線機器などの校正が厳密に行われなければなりません。さらに、航空宇宙分野では安全基準の厳格化に伴い、センサーや測距装置の校正頻度が増加しており、長期的には防衛産業との連携による新たな市場成長も期待されています。
