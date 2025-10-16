【10月16日発売】ストウブで楽しむ、ワタナベマキさんのシンプルでおいしい無水蒸しレシピ本『ストウブで無水蒸しおかず』が発売。

株式会社ワン・パブリッシング

株式会社ワン・パブリッシング（東京都港区／取締役社長：松井謙介）は、2025年10月16日（木）に『ストウブで無水蒸しおかず』（定価：1,680円（税込））を発売いたしました。

蒸し料理を得意とする料理研究家・ワタナベマキさんが無水調理が得意なホーロー鍋「ストウブ」を使った、シンプルでおいしい「無水蒸し」レシピを紹介する本。毎日の食事に取り入れやすい野菜、肉、魚など素材別にレシピを紹介。また、各レシピに調理時間、ストウブの鍋の中の様子の写真も掲載しているのでわかりやすく、ストウブを使い始めたばかりの方にもおすすめです。

素材のうまみを引き出す、シンプルでおいしい無水蒸し

蒸し料理が得意な料理研究家・ワタナベマキさんが、無水調理が得意な鍋「ストウブ」を使った、シンプルでおいしい「無水蒸し」レシピを紹介する本。無水蒸しのおかずは、材料を鍋に入れて火にかけるだけで完成する手軽さが魅力。水を加えずに調理するため、素材本来のうまみや甘みが凝縮され、誰でも失敗なくおいしく作れるのも良いところ。

また、各レシピに調理時間、ストウブの鍋の中の様子の写真も掲載しているのでわかりやすく、ストウブを使い始めたばかりの方にもおすすめです。

野菜そのもののうまみを活かした“野菜の蒸しおかず”

ストウブでまず試してほしい、野菜を使った無水蒸しおかずを紹介します。例えば、酒と塩でキャベツのうまみを最大限に引き出したシンプルな「キャベツ蒸し」や紫玉ねぎの甘みが口いっぱいに広がる「紫玉ねぎ蒸し」、セロリを丸ごと使ったムダのないレシピの「セロリの塩昆布蒸し」など。どれも野菜そのもののおいしさを感じられるレシピです。

春夏秋冬、旬の素材をまるごとストウブで蒸しあげれば、「この野菜はこんなにおいしかったのだなぁ」と思わせてくれるのが、ストウブならではの魅力です。

肉や魚介のうまみがたっぷり！ 主菜になる無水蒸しおかずレシピ

主菜になるボリューム満点な肉の無水蒸しおかず、うまみたっぷりな魚介の無水蒸しおかずのレシピを素材別に紹介。また、鍋ごとそのまま食卓へ直行できる無水蒸し鍋や無水カレーのレシピも紹介しています。

さらにカレーに欠かせないごはんの炊き方も掲載。基本の白米ごはんはもちろん、雑穀ごはん、玄米ごはん、バスマティライスの４種類のごはんの炊き方を紹介しています。

［商品概要］

ストウブで無水蒸しおかず

著者：ワタナベマキ

定価：1,680円 (税込)

発売日：2025年10月16日

判型：B5

ISBN:9784651205564

電子版：有

ワン・パブリッシングWebサイト：https://one-publishing.co.jp/

