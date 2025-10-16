immedio、Japan IT Week【秋】マーケティングEXPOに5社共同出展 | 2025/10/22(水)～24(金)10:00～17:00
株式会社immedio（本社：東京都渋谷区、代表取締役：浜田 英揮）は、2025年10月22日（水）～24日（金）に幕張メッセで開催される「Japan IT Week【秋】マーケティングEXPO」において、ワンマーケティング株式会社、株式会社パートナープロップ、株式会社ネクプロ、株式会社SYSLEAの4社とともに、5社共同でブースを出展いたします。
出展テーマは「BtoB Sales Marketing Quest」。来場者を“勇者”に見立て、BtoB企業の成長を阻む“課題モンスター”を討伐する体験を通じて、売上最大化を実現する最新ソリューションを紹介いたします。
▼詳細・お申し込みはこちら :
https://www.onemarketing.jp/seminar/event/2510_japanitweek
■ 出展の趣旨
今回の出展では、BtoB企業の成長を阻むさまざまな課題を解決するため、5社が連携した包括的なソリューションをご提案いたします。
BtoBの現場には、データの分断、非効率な営業活動、属人的な運営、リードの取りこぼしなど、さまざまな課題が存在します。こうした課題は一社単独では解決できない場合が多く、複合的なアプローチが不可欠です。
そこで、商談化を自動化するimmedio、マーケティング戦略の再構築を支援するワンマーケティング、パートナービジネスを戦略とツールで支援するパートナープロップ、ウェビナー運営を効率化するネクプロ、AIによる商談支援を提供するSYSLEAの5社が連携し、BtoB企業の包括的な課題解決をサポートいたします。
■ 展示内容
各社が得意とする課題解決を“モンスター討伐”として表現し、実際のソリューションをご紹介いたします。
- immedio（イメディオ）：つながらないリード課題「商談かまいたち」を退治 - Webサイトや資料などあらゆる接点で、顧客がアクションを起こした瞬間に自動で商談を打診
- ワンマーケティング：システム分断を引き起こす「サイロパス」を撃退 - マーケティング戦略の再構築支援により、データの一元管理と効率的な営業体制を構築
- パートナープロップ：活動が見えない「稼働不可視ゴースト」を可視化 - PRM（パートナー関係管理システム）により、パートナーチャネルの成果を最大化
- ネクプロ：作業工数を奪う「手作業ゴブリン」を自動化で撃破 - ウェビナー・動画マーケティングプラットフォームで、リード獲得から商談獲得まで効率化
- SYSLEA：商談中の記録に追われる「メモトレー」から解放 - AIアシスタントが会話データを整理し、営業の本質的な顧客対応を支援
■ immedioブース来場特典
immedioブースにご来場いただいた方には、もれなくimmedioデザインの限定スマホスタンドをプレゼントさせていただきます。
ぜひ皆さまのご来場を心よりお待ち申し上げます。
■ イベント概要
・名称：営業・デジタルマーケティングWeek｜デジタルマーケティング EXPO
・会期：2025年10月22日（水）～10月24日（金） 各日10:00～17:00
・会場：幕張メッセ 7ホール A34-54
・費用：参加無料
・主催：RX Japan 株式会社
▼詳細・お申し込みはこちら :
◆ 共同出展企業のご紹介
ワンマーケティング株式会社
BtoB企業の売上最大化をミッションに掲げ、「再現性の高い、売れるセールスマーケティング組織の再構築」を目的とし、「レベニューサイクルモデル」を中心とした、マーケティング・営業戦略の策定からプロセス設計、MA/SFA構築・運用までをワンストップで支援するサービスを提供しています。
株式会社パートナープロップ
あらゆる企業がパートナーマーケティングを実現するために、PRM （パートナー関係管理システム）である「PartnerProp（パートナープロップ）」を開発・提供しています。「PartnerProp（パートナープロップ）」を活用することで、それらの課題を解決して、パートナーチャネルの成果拡大、ひいては企業成長を実現します。
株式会社ネクプロ
ネクプロは、BtoB営業・マーケティングを支援するウェビナー・動画マーケティングプラットフォームを提供するSaaS企業です。動画配信と営業DXを融合し、BPOとSaaSを組み合わせたBpaasモデルにより、リード獲得から商談獲得までを効果最大化します。
株式会社SYSLEA
SYSLEAの『Frictio』は、顧客とのあらゆるミーティングに同席するAIアシスタントです。会話データを整理し、要約・CRM入力・報告業務を自動化し、営業やカスタマーサクセスが本質的な顧客対応に集中できる環境を提供します。
イベント会場図及び概要
7ホール出入口より奥に向かって直進。デジタルマーケティングEXPOゾーン内にブースがあります。
・名称：Japan IT Week【秋】デジタルマーケティングEXPO
・会期：2025年10月22日（水）～24日（金）
・会場：幕張メッセ 7ホール A34-54
・主催：RX Japan株式会社
・スペシャルサイト：https://www.onemarketing.jp/seminar/event/2510_japanitweek
・主催者側公式サイト：https://www.japan-it.jp/autumn/ja-jp.html
※展示会入場には、事前に主催者側の入場のご登録が必要となります。
株式会社immedio
immedioは「未来をつくる出会いをふやす」をミッションに、決まる商談が増える 有効商談オートメーションツール「immedio」を提供しています。
自分たちがつくったものを愛し、それで社会を変えようとする人。より良い明日をつくるために、新しいチャレンジを探す人。そんな「作り手」と「使い手」の出会いが、社会に新しい価値を流通させる。そんな2人が、出会うべきときに、ストレスなく出会える世界。
相手を想い、ともに未来をえがくことに、没頭できる世界。私たちは、想像力と技術の力で、そんな未来を実現していきます。
会社概要
所 在 地 ：東京都渋谷区道玄坂１丁目１９－９
第一暁ビル 4F
代 表 者 ：代表取締役 浜田英揮
設 立 日 ：2022年4月1日
事業内容：事業内容：有効商談オートメーション「immedio」の開発・提供
サービスHP ：immedio.io(https://www.immedio.io/)
immedio(https://www.immedio.io/)
決まる商談が増える
有効商談オートメーション
immedio Box(https://www.immedio.io/immedio-box)
隠れたホットリードから、商談が増える。
ハウスリストマーケティング
immedio Forms(https://www.immedio.io/immedio-forms)
展示会での商談化取りこぼしをゼロに
展示会リード効率化
