スペースデータ、三菱電機、衛星データサービス企画が技術連携によるサービス実用化に向けた検討を開始

株式会社スペースデータ

株式会社スペースデータ（本社：東京都港区、代表取締役社長：佐藤航陽、以下「スペースデータ」）、三菱電機株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：漆間啓、以下「三菱電機」）、衛星データサービス企画株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：粂野和孝、以下「SDS」）は本日、データ解析AIやスマートタスキング技術に加え、ドローン・地上センサ・統計等のマルチモーダルデータを、3Dデジタルツインで統合し、広域業務の判断を支援する3D状況可視化・シミュレーション基盤の実用化に関わる業務提携を行い、検討を開始しました。初期PoCは防災等レジリエンス領域から着手しつつ、インフラ保全、気候適応、モビリティ、保険/金融などの分野へ順次事業化を図ります。

検討の背景と目的

グローバルに激甚化・広域化する自然災害や環境変化に対し、衛星・ドローン・地上センサ・社会統計等のマルチモーダルデータを3D空間で統合し、対象地域の「いま（現況）」「これまで（履歴）」「これから（予測）」を一枚の共通状況図（COP）として提示し、災害現場の意思決定を支援する技術が求められています。

本取り組みでは、スペースデータ社が有する「AIを活用した多次元3Dデジタルツイン」と三菱電機社が有する「AIによるデータ解析技術やスマートタスキング技術」、SDS社が有する「日本版災害チャータ」の基盤技術をベースに、衛星撮像トリガの自動検知→衛星タスキング→前処理／解析→3D統合・表示→意思決定UIを一気通貫で結んだプラットフォームを構築するものです。平時は訓練・計画・検証、有事は初動支援に活用することで、自治体・防災関係機関の現場での意思決定を加速します。

各社の役割

本連携においては、スペースデータ、三菱電機、衛星データサービス企画、各社それぞれの専門性を生かし、役割を分担して推進します。

- スペースデータデジタルツインや地理空間シミュレーション、衛星・AI技術の知見を活かし、防災現場の意思決定を支援するAIを活用した多次元3Dデジタルツインの構築を担います。- 三菱電機衛星データ撮像技術、衛星データ解析技術の知見を活かし、AIを活用したデータ解析・スマートタスキングにかかる基盤の構築と連携・高度化を担います。- 衛星データサービス企画（SDS）衛星データ利活用の知見を活かし、日本版災害チャータの事務局としての企画・調整、連携推進を担います。

今後の展開

まずは現場とともに小規模な実証を重ね、実務でのPoCを早期に確認するとともに、得られた成果を基盤に、サービス提供を見据えた技術の高度化を進めていきます。

今後、防災領域におけるサービス展開を軸に、気候変動対応やインフラ構築管理等、他領域への展開も目指していきます。スペースデータは、最先端の宇宙・デジタル技術を活用し、持続可能な社会の実現に向けた課題解決型の共同研究を積極的に推進してまいります。

※日本版災害チャータ：災害発生時に、関係機関が迅速に衛星等の観測・データ提供を実施するための国内緊急スキームの概念。今後、制度・運用要件の検討とあわせ、連携の在り方を具体化します。

三菱電機株式会社について

三菱電機株式会社は1921年の設立以来、エレクトロニクスを基盤に幅広い事業を展開する総合電機メーカーです。宇宙分野においては、人工衛星の開発・製造から地上システム、運用支援に至るまで幅広い実績を持ち、日本の宇宙開発をリードしてきました。近年は、観測衛星のセンサー技術やAIによる画像解析、スマートタスキングなどの先端技術を活かし、防災・環境・インフラなど多様な分野での衛星データ利活用を推進しています。

公式サイト：https://www.mitsubishielectric.co.jp/

衛星データサービス企画株式会社（SDS）について

衛星データサービス企画株式会社（Satellite Data Services Co., Ltd.）は、2021年に設立された衛星データ利活用の専門会社です。三菱電機をはじめ、三菱UFJ銀行、ID＆Eホールディングス、パスコ、アジア航測、スカパーJSAT、リモート・センシング技術センター（RESTEC）などが出資し、産学官を横断した共同事業体制で運営されています。

衛星データを災害対応、インフラ管理、環境モニタリング、気候変動対策などに活用するための事業スキームやサービス開発を企画・推進しており、日本版災害チャータの事務局としても活動しています。

公式サイト：https://www.sd-services.co.jp/

株式会社スペースデータについて

株式会社スペースデータは、「宇宙を誰もが活用できる社会へ」という思いのもと、宇宙とデジタル技術の融合によって新たな産業や社会基盤を創造するテクノロジースタートアップです。

地球・宇宙環境を精密に再現するデジタルツイン技術を活用して、宇宙から都市開発、防災、安全保障まで、次の未来を支えるデジタルプラットフォームの構築を目指しています。さらに、宇宙ロボット・宇宙ステーションの運用基盤開発を通じて、宇宙社会の実現に向けて取り組んでいます。

スペースデータの公式サイトでは、「NEWS」にて最新の取り組みや発表をご紹介しています。

詳細は https://spacedata.jp/news をご覧ください。

社名：株式会社スペースデータ

代表：佐藤 航陽

所在地：東京都港区虎ノ門 1-17-1 虎ノ門ヒルズビジネスタワー 15階

資本金：15億1300万円

事業内容：宇宙開発に関わる投資と研究

HP：https://spacedata.jp

NEWS：https://spacedata.jp/news

X：https://x.com/spacedatainc

LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/spacedatajp/

採用情報：https://www.wantedly.com/companies/spacedata/projects

