JEANASISの大人女性向けブランド「eL（エル）」の期間限定ポップアップストアがNEWoMan横浜にオープン
“Play fashion!”をミッションに掲げるアンドエスティHDグループで、40以上のマルチブランドを展開する株式会社アダストリア（本部：東京都渋谷区渋谷2-21-1、代表取締役社長：北村 嘉輝）が展開するJEANASIS（ジーナシス）発の大人の女性向けブランド「eL（エル）」は2025年10月16日（木）から11月5日（水）の期間限定で、NEWoMan横浜7階にポップアップストアをオープンいたします。
eL（エル）は、JEANASIS（ジーナシス）のアッパーラインとして誕生した、自由に生き、自分らしいスタイリングを楽しんでいる大人の女性に向けたブランドです。
「強く、美しく、そしてしなやかに」をコンセプトに、素材感やパターンにこだわったベーシックアイテムと、ファッションを楽しむマインドを忘れないトレンドアイテムを展開しています。
この度のNEWoMan横浜のポップアップストアのオープンを記念して、先行予約で即完売が続き、毎シーズン好評いただいている人気スタッフの「おね」が監修する「eL+1（エルプラスワン）」の新作を販売します。また、先着でオリジナルスマホストラップをノベルティとしてプレゼントします。
■eL（エル）ポップアップストア概要
期間： 2025年10月16日（木）～2025年11月5日（水）
場所：〒220-0005 神奈川県横浜市西区南幸１丁目１－１NEWoMan横浜 7階NEWoManLab.
営業時間：10：00～20：00 （平日11:00～20:00、土日祝日10:00～20:00）
アクセス：JR横浜駅 中央北改札または中央南改札からすぐ
（https://www.newoman.jp/yokohama/access/）
■オープン記念イベントについて
1.オリジナルスマホストラップをプレゼント
\22,000（税込）以上お買い上げいただいた方に先着でオリジナルスマホストラップをプレゼントします。
2.人気スタッフとのコラボアイテムを限定販売
人気スタッフ「おね」とのコラボレーションライン「eL+1（エルプラスワン）」の新作を限定販売します。
商品名：3G Big Cable Pullover
価格：\14,300（税込）
カラー：アイボリー、レッド、ネイビー
商品名：Just Leggings
価格：\9,900（税込）
カラー：ブラック、グレー
商品名：MA-1 （Limited Color）
価格：\26,400（税込）
カラー：ベージュ
商品名：Random Stone Ear Cuff
価格：\5,500（税込）
カラー：シルバー、ゴールド
商品名：Contrast Neckless
価格：\8,800（税込）
カラー：シルバー、ゴールド
商品名：Slide Neckless
価格：\6,600（税込）
カラー：シルバー、ゴールド
■おね（@js_one1991）について
JEANASIS（ジーナシス）エスパル仙台店所属のInstagramフォロワー18万人の人気スタッフ。
“背景に溶け込まない”と自称する個性的なスタイリングやユーモアのある文章へのファンが多い。
■ eL (エル)について
強く、美しく、そしてしなやかに
自由に生き自分らしいスタイリングを楽しんでいる女性に向けたブランドです。
素材感、パターンにこだわったワードローブに居続けるベーシックアイテムや
ファッションを楽しむマインドを忘れないトレンドアイテムを展開します。
＜公式WEBストア and ST（アンドエスティ）＞ https://www.dot-st.com/
＜公式ブランドサイト＞ https://www.dot-st.com/jeanasis/?dispNo=001036
＜Instagram＞https://www.instagram.com/el_jeanasis/
■ JEANASIS（ジーナシス）について
JEANASISはカルチャーとファッションを楽しむブランド。ぶれない強さの黒と、品のある白を軸に、シャープでこびない服を展開。マニッシュでクールなスタイルの中に、芯のある女らしさを表現します。ターゲットは20～30代の女性。国内店舗68店舗（９月末時点）展開。
＜公式WEBストア and ST(アンドエスティ)＞ https://www.dot-st.com/
＜公式ブランドサイト＞ https://www.dot-st.com/jeanasis/
＜Instagram＞https://www.instagram.com/jeanasis_official/
■株式会社アダストリアについて
株式会社アダストリアは、「グローバルワーク」「ニコアンド」「ローリーズファーム」など、40を超えるブランドをマルチブランド・マルチカテゴリーで国内外に約1,500店舗展開しています。グループミッション“Play fashion!”のもと、ファッションを通じてすべての人の人生をワクワクさせ、世界的な影響力を持つマルチブランドカンパニーになることを目指しています。
＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ
＜URL＞ https://www.adastria.co.jp/
■アンドエスティHDグループについて
アンドエスティHDグループは、アパレル・雑貨・飲食などのブランドを展開する「株式会社アダストリア」、「株式会社エレメントルール」、「株式会社BUZZWIT」、「株式会社ゼットン」をはじめ、モール＆メディア事業などを展開する「株式会社アンドエスティ」、グループの物流を担う「株式会社アダストリア・ロジスティクス」、特例子会社「株式会社WeOur」などによって構成されるマルチカンパニーグループです。
様々なステークホルダーとのつながりを強化し、ファッションのワクワクを国内外に広げる“Play fashion!プラットフォーマー”となることを目指しています。
＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ
＜URL＞ https://www.andst-hd.co.jp/
＜Instagram＞ https://www.instagram.com/andSTHD_official/