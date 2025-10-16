新登場！和×洋のどちらも楽しめる、見た目も華やかなおせち料理二段重『華乃むすび』をご予約受付中！～１１月１５日（土）和食処とんでん関東店舗にて、一部おせち料理の試食を実施～

新登場！和×洋のどちらも楽しめる、見た目も華やかなおせち料理二段重『華乃むすび』をご予約受付中！～１１月１５日（土）和食処とんでん関東店舗にて、一部おせち料理の試食を実施～