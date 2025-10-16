市民主催の年越し祭典！第9回福岡ジルベスターコンサート2025

福岡ジルベスターコンサート実行委員会

2014年からコロナ禍を除く毎年市民参加型クラシックカウントダウン年越しコンサートを開催している市民団体の福岡ジルベスターコンサート実行委員会（所在：福岡市南区井尻2丁目 実行委員長：木下義章）は、第9回福岡ジルベスターコンサート2025を6年ぶりの福岡サンパレスホールにて開催します。このイベントは、音楽文化の普及、地域貢献、つながりづくりをテーマにした、市民参加型のコンサートです。私たちは、プロアマ共演・大人数で開催されるコンサートを通じて、誰もが笑顔で年越しができる空間を目指しています。

開催の背景

このイベントは、福岡にみんなが楽しめる新しい音楽イベントを、という思いに基づいて企画されました。7月から合唱練習も毎週開催しており、年齢・性別・職業問わず多様な方にご参加いただいております。私たちはこのイベントを通じて特に中高年の方々の新しい趣味としてのクラシック音楽の普及、また、音楽の感動を共有することにより生まれるお互いを認め合う心を育み一人ひとりの人生を豊かにすること、その一連を地域を盛り上げる貢献活動として、実現したいと考えています。

イベントの詳細

[表: https://prtimes.jp/data/corp/168008/table/2_1_de9a5f5ae7f00011800d2044b44796a8.jpg?v=202510161058 ]

プログラム・内容

フンパーディンク/歌劇「ヘンゼルとグレーテル」序曲

クライスラー/美しきロスマリン、愛の悲しみ、愛の喜び Vn solo西本幸弘

ホルスト/「惑星」より 火星 木星

ベートーヴェン/交響曲第九番 第四楽章

シュトラウス二世/美しく青きドナウ ★カウントダウン曲★

シュトラウス二世/喜歌劇「こうもり」より シャンパンの歌

シュトラウス二世/ポルカ「雷鳴と稲妻」

シュトラウス二世/喜歌劇「こうもり」より『ファルケとアイゼンシュタインの二重唱』

ドリーブ/歌劇「ラクメ」より『花の二重唱』

チャイコフスキー/バレエ「くるみ割り人形」より花のワルツ

※都合により曲目曲順が変更になる場合もございます。

参加方法

イープラスhttps://eplus.jp/fukuokasilvester/

チケットぴあ Pコード：309-080 https://w.pia.jp/t/f-silvester-9/

ローソンチケット Lコード：83223 https://l-tike.com/fukuokasilvester/

キャナルシティ劇場 会員販売（有料会員）https://canalcitygekijo.eplus.jp/

コメント

福岡ジルベスターコンサート実行委員会 事務局長 山口代志子

一般公募で集まった出演者とプロ奏者が一同に集まり一つの音楽を作りあげるコンサート。演奏が終わる瞬間に年越しをする「カウントダウン演奏」は今年も成功するのか！？ 緊張と感動の瞬間は自然と共感を生み、お互いを認める気持ちを育みます。まずは観客としてお越しください。きっと来年は舞台で年越しをしたくなるはずです。よろしくお願いいたします。

https://fukuokasilvester.jimdosite.com/