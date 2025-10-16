【人気No.1が復活】とり天もからあげも1度に味わう！ご好評にお応えして「とり天合盛り定食」がからやまに期間限定で登場

アークランドサービスホールディングス株式会社

とんかつ専門店「かつや」などを展開するアークランドサービスホールディングス株式会社の子会社、エバーアクション株式会社（本社：東京都千代田区/代表：渡部 貴）は、2025年10月24日(金)より国内の「からやま」にて「とり天合盛り定食」と「とり天倍盛り合盛り定食」、からあげ縁にて「とり天」「とり天合盛り弁当」を期間限定で販売開始いたします。

からやま公式サイト：https://www.arclandservice.co.jp/karayama/

【ご好評にお応えして】からやまにとり天がかえってきた！

秋が深まり、ますます食欲が増すこの季節に、からやまの数ある期間限定メニューの中でも、圧倒的な人気を誇る『とり天合盛り定食』が、お客さまのご要望にお応えして復活いたします。

カリッとした衣と、やわらかくジューシーな鶏もも肉で仕上げた「とり天」は、軽い食感で何個でも食べられると好評です。この「とり天」と看板メニュー「カリッともも」を1度に両方楽しめるのが『とり天合盛り定食』です。

さらに、「とり天をもっとたくさん食べたい！」という方のために、通常の2倍となる8個を盛り付けた、お皿からあふれるほどボリューム満点の『とり天倍盛り合盛り定食』もご用意しております。

■三種のつけダレで愉しむ味変

味の変化を楽しみながら、最後まで飽きずにお召し上がりいただける3種のタレをご用意いたしました。

自家製タルタルソース：ごろっとしたたまごと玉ねぎの食感を楽しめる、鉄板の組み合わせです。

酢醤油：かぼすの爽やかな酸味がすっきりと広がり、さっぱりと食べられます。

からし：キリっとした辛さが、とり天の美味しさをより引き立てるアクセントになります。

■新グランドメニューも登場！

2025年10月17日(金)より、鉄板で焼き上げた豚肩ロースと特製キムチダレで仕上げる「豚キムチ定食」「豚キムチ2種盛り定食」や、甘辛いタレをたっぷりかけたからあげでご飯がすすむ「回鍋肉定食」をはじめ、新グランドメニューが仲間入りいたします。

商品概要

【からやま 販売メニュー】

※一部店舗は、メニューや価格が異なります。店舗情報にて各店舗の取扱メニューが確認できます。

＜店内＞

■とり天合盛り定食

(とり天4個/カリッともも2個/タルタル・酢醤油・からし/ご飯、みそ汁)

通常店舗：850円(税込935円)/券売機店舗：税込940円

■とり天倍盛り合盛り定食

(とり天8個/カリッともも2個/タルタル・酢醤油・からし/ご飯、みそ汁)

通常店舗：1,090円(税込1,199円)/券売機店舗：税込1,200円

■とり天 単品

(とり天4個・タルタル・酢醤油・からし)

通常店舗：390円(税込429円)/券売機店舗：税込430円

＜テイクアウト＞

■とり天合盛り弁当

(とり天4個/カリッともも2個/タルタルor酢醤油・からし/ご飯)

通常店舗：850円(税込918円)/券売機店舗：税込940円

■とり天倍盛り合盛り弁当

(とり天8個/カリッともも2個/タルタルor酢醤油・からし/ご飯)

通常店舗：1,090円(税込1,177円)/券売機店舗：税込1,200円

■とり天 単品

(とり天4個/タルタルor酢醤油・からし)

通常店舗：390円(税込421円)/券売機店舗：税込430円

■からやま その他メニュー

【からあげ縁 販売メニュー】

※一部店舗は、メニューや価格が異なります。店舗情報にて各店舗の取扱メニューが確認できます

＜テイクアウト＞

■とり天 100g 290円(税込313円)

(酢醤油・からし)

■とり天合盛り弁当 790円(税込853円)

(カリッともも2個/とり天4個/酢醤油・からし)

■からあげ縁 その他メニュー

https://www.arclandservice.co.jp/yukari/

販売概要

販売開始 2025年10月24日(金)

※食材がなくなり次第、販売終了いたします。

※店舗により価格が異なる場合がございます。

販売店舗 国内の「からやま」「からあげ縁」※一部店舗を除く

販売時間 各店舗の営業時間

店舗情報(からやま) https://shop.arclandservice.co.jp/ae-shop/spot/list?category=04

店舗情報(からあげ縁) https://shop.arclandservice.co.jp/ae-shop/spot/list?category=03.16

※店舗情報にて各店舗の販売価格や取扱メニューを確認できます。

からあげ定食専門店「からやま」について

定食を注文すると無料で提供され、ご飯に合うと評判の「いかの塩辛」は唯一無二！

「からやま」は、2010年5月に浅草総本店をオープンした伝説のからあげ「からあげ縁-YUKARI-」のニンニクや生姜を使用せず鶏の旨味を引き出す、限られた人しか製法を知らない「秘伝の特製漬け込みダレ」で仕上げた「カリッともも」を、ご飯のおかずとして揚げたてを食べられたらお客様に喜ばれるのではと考え、とんかつ専門店「かつや」とコラボレーションし、2014年12月に「からあげ定食専門店」として1号店を相模原市に開店しました。

2024年7月、新たなご飯のおかずの選択肢として、しょうがのきいた特製濃厚ダレを絡め高温の鉄板で焼き上げた「しょうが焼き定食」が仲間入り。

これからも「からやま」は、からあげ専門店としてお客様にご満足いただける商品やサービスの提供に努めてまいります。

【公式アカウント/サイト】

●X(旧Twitter)

https://x.com/karayama_fan/

●Instagram

https://www.instagram.com/karayama_fan/

●公式サイト

https://www.arclandservice.co.jp/karayama/

からあげ専門店「からあげ縁」について

2010年5月に浅草総本店をオープンしたからあげのテイクアウト専門店「からあげ縁(ゆかり)」は、ニンニク・生姜不使用の秘伝のタレに1日漬け込み、旨味を逃がさないよう商品ごとに独自の製法を確立。からあげは、ご注文を頂いてから揚げ始め、カラッと香ばしい揚げたてをご提供しております。

店舗では、目の前に広がるキッチンで、からあげを揚げるライブ感をお届けいたします。

【公式サイト/アカウント】

●公式サイト

https://www.arclandservice.co.jp/yukari/

●X(旧Twitter)

https://x.com/karaage_yukari

会社概要

エバーアクション株式会社

代表者 代表取締役社長 渡部貴

本社所在地 東京都千代田区神田駿河台4-3 新お茶の水ビルディング14F

設立日 2015年9月1日

業務内容 からやま、からあげ縁を運営

URL https://www.arclandservice.co.jp/company/group/#group4

アークランドサービスホールディングス株式会社について

アークランドサービスホールディングス株式会社は、新潟を中心にホームセンターを展開しているアークランドサカモトの子会社として1993年3月2日に設立。

とんかつ専門店「かつや」をはじめ、からあげ専門店「からやま」やタイ料理レストラン「マンゴツリー」など日常からハレの日の食事まで、複数のブランドを国内外で798店舗（2025年9月末日現在）を展開。

今後も、当社グループ一丸となって「お客さまの期待を超える商品の提供」この想いの実現に向け挑戦し続け、独自のビジネスモデルで競合を寄せつけないNo.1チェーンを目指してまいります。

商号 アークランドサービスホールディングス株式会社

代表者 代表取締役社長 坂本守孝

所在地 東京都千代田区神田駿河台4-3 新お茶の水ビルディング14階

創業 1993年3月2日

事業内容 外食事業

資本金 1,932百万円

URL：https://www.arclandservice.co.jp/