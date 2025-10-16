一般社団法人日本フレスコボール協会は、協会公認地域クラブ「広島フレスコボールクラブ」が、10月18日(土)に『庄原市制施行20周年記念事業』としてフレスコボール無料体験会とクリーン活動を開催すると発表しました。









このイベントは、2005年に1市6町が合併して誕生した広島県庄原市の市制施行20周年を記念する事業の一環として行われます。市の補助事業にも採択されており、地域のにぎわいづくりへの貢献が期待されています。





主催する広島フレスコボールクラブは、2020年に設立された地域密着型の公認クラブです。最近では日本初となる「フレスコボール米」の販売を発表するなど、ユニークな取り組みも行っているとされています。フレスコボールはブラジル発祥のビーチスポーツですが、場所を選ばずに楽しめる特性があり、今回のイベントは芝生の上で実施されます。参加費は無料で、年齢を問わず誰でも参加できるとのことです。













イベント概要

・イベント名: 庄原市制施行20周年記念事業 フレスコボール無料体験会＆クリーン活動

・日時: 2025年10月18日(土) 10時～12時

・場所: 国営備北丘陵公園北入口無料エリア「里山の駅 庄原ふらり」（広島県庄原市三日市町4-10）

・主催: 広島フレスコボールクラブ（JFBA公認地域クラブ）

・内容: フレスコボール無料体験会、クリーン活動

・持ち物: 動きやすい服装、タオル、飲み物

・参加特典: フレスコボール米（令和7年産）、飲み物









※この記事はライブドア社のAIライターにより自動生成されたものです。オリジナル記事はこちら。