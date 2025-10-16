



【11/1は本の日】過去最大758書店（全国＋台湾）で文庫本購入者にプレゼント

『赤箱』と『初代赤箱』のブックカバー＆しおり





牛乳石鹸共進社株式会社(本社：大阪市城東区､代表取締役社長：宮崎悌二)は､正和堂書店(大阪市鶴見区､代表取締役：宮西正典)と協業し､｢カウブランド 赤箱｣デザインの紙製ブックカバーと､赤箱の香りがする石けん型の栞(しおり)を制作しました。2025年11月1日（土）より､全国748書店で文庫本をお買い上げの方に数量限定で無料配布いたします。

また今回は初の海外書店として｢誠品書店｣も参加､海を越え台湾10書店でも配布いたします。

今年のデザインは､おなじみの｢カウブランド 赤箱｣デザインに加え､正和堂書店SNSで実施したデザインアンケートにて人気だった｢初代赤箱｣デザインもラインナップ。初代赤箱は1928年に誕生､今と変わらずローズ調の香りで､ブックカバー化にあたりデザインアレンジを行っています。

読書の秋にちょっとした楽しみをお届けいたします。

■実施概要

時 期：2025年11月1日（土）から数量限定配布

場 所：全国748書店＋台湾10書店 ※配布店舗リストは牛乳石鹸WEBサイトでご確認いただけます。

https://www.cow-soap.co.jp/corporate-info/press-release/BookCover-Release-202511/#bookstores

配布物：カウブランド赤箱のブックカバー＆香り付き石けん型しおり（ローズ調の香り）

カウブランド赤箱（初代）のブックカバー＆香り付き石けん型しおり（ローズ調の香り）

※しおりは香り・デザイン共通

条 件：配布書店にて文庫本購入 1冊につき1セット配布

※文庫本のみ､単行本や新書などの購入では付属しません。

もしくは

正和堂書店オンラインショップにて配布対象商品の購入（12月初旬頃更新予定）。

URL https://seiwado.base.shop/ ※管理の都合、正和堂書店 楽天市場店は対象外。

■配布書店は過去最大規模の全国748書店＋台湾10書店

企画実施にあたり､今年も正和堂書店経由で全国書店に配布協力を依頼。

過去最大規模の47都道府県748書店で配布が実現しました。（2023年は322書店、2024年は590書店）

また今回は海外書店にも参加を打診｡ブックカバーの遊び心あるデザインや台湾で「赤箱｣が販売されていることから「誠品書店」が参加､海を越えて配布が決定しました。誠品書店では台湾にある10店舗で配布いただきます。

【台湾】誠品書店 配布対象店舗

・誠品書店松菸

・誠品台大店

・誠品書店南西

・誠品書店新店

・誠品書店新竹巨城店

・誠品書店480

・誠品書店園道店

・誠品書店台南

・誠品書店高雄大遠百店

・誠品書店花蓮遠百店

※誠品書店での配布開始日は日本と同じ11月1日からを予定していますが､ブックカバー＆しおりの配送状況によっては遅れてしまう可能性があります。

▼配布書店リストの確認は牛乳石鹸WEBサイトにて

https://www.cow-soap.co.jp/corporate-info/press-release/BookCover-Release-202511/#bookstores

■正和堂書店





大阪市鶴見区にある町の本屋さん。本離れが進む中､来客数を増やすためにクリームソーダやアイスキャンディなどのオリジナルブックカバーを製作。その取り組みが注目され北海道から沖縄まで全国各地だけでなく､海外からもお客様が足を運ぶ人気店に。オリジナルブックカバーは店頭配布だけでなく､正和堂書店オンラインショップで購入することも可能です。

最近ではブックカバーだけでなく､文庫本を持ち運ぶ時に便利な「ブックポーチ」や「ドリップコーヒーと本のセット」など読書が楽しくなるアイテムも展開しています。

■牛乳石鹸共進社株式会社

1909年(明治42年)の創業以来､「美と清潔 そして健康づくりに役立つ」製品を提供してきました。企業理念の「ずっと変わらぬ やさしさを。」のもと､お客様の肌に､こころに､そして環境にもやさしい「ものづくり」に取り組んでいます。弊社は今年で創業116年の会社になりますが､昔から受け継ぐ品質第一主義は守りつつ､時代の流れを取り入れることで､これからもお客様の求めに即応していきます。近年ではボディケア、フェイスケア、ヘアケアと幅広い製品開発によって時代のニーズを柔軟に取り入れ､赤箱・青箱をはじめとした「カウブランド」に加えて新ブランドを生み出しています。 https://www.cow-soap.co.jp/

企業動画：ピタゴラ風 | アレも！コレも！牛乳石鹸 －ボディソープ編－【牛乳石鹸公式】

https://youtu.be/kkQ9VKmdDFM