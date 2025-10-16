【DIOR MAISON】「クロス カナージュ」コレクションが登場

モンテーニュ通り30番地のサロンで開催されていたムッシュ ディオールによるショーでは、毎回、ゲストのために繊細なナポレオン3世様式の椅子が用意され、その座面は洗練された「カナージュ」で飾られていました。このヘリテージへのオマージュとして、ディオール メゾンのクリエイティブ ディレクターであるコーデリア・ドゥ・カステラーヌは、タータンのコードと光のエフェクトを組み合わせることで、そのアイコニックなモチーフを大胆に再解釈しました。明るいトーンと深い色合いが相互作用する「カナージュ」の素晴らしいグラフィックは、唯一無二の快適さを約束する魅力的なスローやクッション、また、「ミス ディオール」ベースやラージトレイにも採用されます。この特別なコレクションを締めくくる究極のサプライズとして、オサナ・ヴィスコンティがデザインした、ストローマルケトリの特別なボックスとベースが登場します。巧みなサヴォワールフェールの賜物であるこれらの比類なきアイテムの数々は、2025年11月14日より、ディオール メゾン取り扱いディオール ブティックと公式オンラインブティック(https://x.gd/8dqyq)で展開されます。あらゆる形の創造性への賛歌です。




