Linglong Tireの50周年記念式典がマドリードで成功裏に開催

マドリード、2025年10月16日 /PRNewswire/ -- 最近、Linglong Tireの50周年記念式典がマドリードで成功裏に開催されました。世界中から200名以上の販売代理店がマドリードに集結し、この重要な瞬間に立ち会いました。



Mr. Wang Feng in his celebratory speech



式典では、全ゲストが世界最高峰のサッカー聖地であるサンティアゴ・ベルナベウ・スタジアムを訪問し、Real MadridとVillarrealTの熱戦を観戦しました。「Linglong 50周年（Linglong 50 Years）」のロゴがベルナベウの栄光の殿堂に輝き、ブランドの半世紀にわたる伝説がサッカーの情熱と共鳴しました。さらに興奮を呼んだのは、Real Madridのレジェンド、Roberto Carlosとのライブ交流です。彼の登場により、会場の雰囲気は最高潮に達しました。

Real Madridのような世界トップクラスのIPとの提携は、Linglongが欧州および世界のハイエンド市場での存在感を深化させるための継続的な取り組みを戦略的に反映したものです。2020年以降、Linglongはグローバル展開を中核エンジンと位置付けています。現在までに、同社の製品は世界173か国をカバーし、グローバル販売ネットワークは20万拠点近くに及びます。海外事業はLinglongの事業ポートフォリオの半分を占め、「2030年戦略目標（2030 Strategic Goals）」達成の重要な成長ドライバーとなっています。また、同社は数多くの国際的に著名なOEMメーカーから認められ、欧米の主要自動車メーカーの供給システムへの参入にも成功しています。これにより、「Linglongブランド」のグローバル市場における影響力が改めて裏付けられました。

Linglongは授賞式で、長年にわたり共に歩んできた販売パートナーに対して、最高の敬意と心からの感謝を表明しました。これらのパートナーは、Linglongの国際市場への進出を支える重要な原動力であり、製品とユーザーをつなぐ強固な架け橋となっています。

この新たな歴史の出発点に立ち、Linglongは「協力とイノベーション（Cooperation and Innovation）」という理念を堅持し、「戦略力（Strategic Power）、イノベーション力（Innovation Power）、製品力（Product Power）、組織力（Organizational Power）、マーケティング力（Marketing Power）、ブランド力（Brand Power）」という 6 つのコア・コンピタンスを駆使し、工場、販売代理店、店舗が一体となってユーザーにサービスを提供し続けます。絶え間ない技術革新、優れた製品品質、効率的なサービス・システムを通じて、同社は業界変革のチャンスと課題に共に立ち向かいます。この瞬間、ベルナベウの星空は依然として輝き続けていますが、Linglong Tireの旅は、さらに広大な星空へと向かっています。これは、終着点を祝うものではなく、新たな旅への呼びかけです。緑のピッチを証人とし、情熱を帆とし、戦略をオールとして、Linglongは次の輝かしい 50 年に向けて航海を続けていきます。Linglong Tireの50周年記念式典、次の目的地は中国です。現地でお会いしましょう。

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com