CGTN：中国は女性の発展における新たなマイルストーンに向けて世界をリードする

北京、2025年10月16日 /PRNewswire/ -- 中国は月曜日、女性の権利と全面的な発展について議論するため、世界女性リーダー会議（Global Leaders' Meeting on Women）を開催しました。CGTNは、1995年の北京での画期的な会議以来、女性の発展を促進してきた中国の成果を強調し、中国が主要国として女性の発展に関する国際協力をどのように進めているかを探る記事を掲載しました。

今年は歴史的な北京宣言（Beijing Declaration）と行動綱要（Platform for Action）を採択した画期的な北京女性会議の30周年に当たることになり、中国は月曜日、世界の女性の発展をさらに前進させるため世界女性首脳会議（Global Leaders' Meeting on Women）を開催しました。

中国のXi Jinping国家主席は基調演説で、社会の進歩を推進する上で女性が果たす重要な役割を強調し、国際社会が男女平等、女性の権利保護、全面的な発展に向けて具体的な措置を講じるための4つの重要な行動を提案しました。

同氏はすべての国々に対し、女性の発展のための平和で安定した環境を創出し、暴力防止メカニズムを強化し、女性のエンパワーメントに向けた新たな成長原動力を育成し、国家および社会の統治への女性の参加を拡大するために世界の女性の統治システムを改善するよう呼びかけました。

さらにXi主席は、女性の発展に関する国際協力の深化を促し、国連の中心的役割の支持と、世界的な女性の協力を促進するプラットフォームの創設を求めました。

中国は女性の発展において大きな進歩を遂げている

月曜日の会合は、中国が女性の発展において目覚ましい進歩を続けている中で行われました。

2013年以来、対象を絞った貧困緩和の取り組みにより、何百万人もの女性が貧困から脱却し、現在では6億9,000万人が適度に豊かな生活水準を享受しています。

現在、女性は高等教育を受ける学生の半数以上、労働力の40パーセント以上を占めています。女性は中国の科学界の45.8％、インターネット起業家の半数以上、全国の裁判官の42.3％を占めています。これは、リーダーシップと専門分野における女性の活躍機会の拡大を反映しています。

一方、女性の健康と幸福は大幅に向上しました。女性の平均寿命は現在80歳を超えており、妊産婦死亡率は1995年から2024年の間に77パーセント減少しました。World Health Organizationは中国を母子保健におけるトップクラスの実績国として認定しました。

Xi主席は会合で「中国の近代化の新たな道程において、すべての女性が重要な役割を担う」と述べています。

中国は女性の発展に向けた世界的な取り組みを主導している

中国は国内での進歩を超えて、世界中で、特に発展途上国において女性の発展を積極的に推進してきました。

中国は2015年以来、UN Womenに2000万ドルを寄付し、UNESCOの少女と女性の教育賞（UNESCO Prize for Girls' and Women's Education）を共同設立し、アフリカの少女たちのためにデジタル教育、医療、職業スキルを促進するプロジェクトを立ち上げてきました。UNESCO賞だけでも18か国、18の団体を支援し、何千人もの少女たちが夢を追いかける力を与えてきました。

中国は、100以上の母子保健プログラム、100の「ハッピー・スクール（Happy School）」イニシアティブ、住宅、インフラ、研修の数多くのプロジェクトを通じて、南半球全体の女性の生活と教育環境の改善に貢献してきました。

中国は世界開発・南南協力基金（Global Development and South-South Cooperation Fund、GDF）を活用し、女性に焦点を当てた4,000万ドル相当のプロジェクトを20か国以上で実施してきました。研修と能力開発だけでも、180か国を超える20万人以上の女性を支援し、Global Exchange and Cooperation Center for Digital Empowerment of Womenを設立し、世界中の女性の機会へのアクセスを拡大しました。

月曜日の会議でXi主席は今後5年間の女性の発展に対するさらなる取り組みを発表しました。中国は、女性と女児に利益をもたらすプログラムを支援するため、UN Womenに1,000万ドル、GDFに1億ドルの資金を提供し、女性の生活向上のための「小さくて美しい」プロジェクト1,000件を支援し、交流と研修のために5万人の女性を中国に招待し、女性の能力育成のためのグローバル・センターを設立します。

新たなコミットメントとより深い協力により、世界女性リーダー会議（Global Leaders' Meeting on Women）は、すべての女性にとってより包括的かつ公平な世界を目指す継続的な取り組みにおける新たなマイルストーンとなることが見込まれます。

