SNSアカウントが突然消えるリスクに終止符を----「シェルファンズ株式会社」がShellFans AIを発表、クリエイターのデジタル資産を守る

台北、2025年10月16日 / PRNewswire / -- SNSの時代では、アカウントはクリエイターやブランドの生命線です。しかし、悪意ある通報、ハッキングやAIの誤判定などにより、アカウントが瞬時に凍結または削除され、長年築いてきたデジタルコンテンツが一瞬でゼロになり、財務的損失と深刻な打撃をもたらします。



この痛点を解決するため、日商唄粉智能科技は「ShellFans AI」を打ち出し、「デジタル資産の金庫」を中核に、保存・復元・データ分析の3大機能を提供します。ユーザーはワンタイムパスワードでログインするだけで、投稿・コメントやフォロワーリストなどが自動的に保存され、アカウントが凍結された場合でも迅速に復元できます。さらに、可視化チャートとAIインサイトを通じてファンの嗜好を把握できます。

今後、ShellFans AIは各主要プラットフォームに対応し、運営時のリスクを低減するほか、より多くのデータ価値を発揮できるよう支援してまいります。

