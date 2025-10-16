HEX、NBAスーパースターのKyrie Irvingとともに次世代型プロテクティブギアを発表





IrvingはHEXに加わり、現代のアスリートのために軽量性・柔軟性・通気性を兼ね備えた最先端デザインで設計された、ブランド史上最も高度なプロテクティブラインを披露します。

カリフォルニア州ファウンテンバレー, 2025年10月16日 /PRNewswire/ -- McDavidが展開する次世代型プロテクティブギアブランドHEXは本日、史上最も進化したパフォーマンスアパレルコレクションを発表しました。このコレクションは、最高レベルで競技するアスリートのために、軽量性・柔軟性・通気性を実現する最先端デザインで開発されています。NBAスーパースターのKyrie Irvingは、新製品の発表において中心的な役割を担います。彼の豊富な経験とパフォーマンスへの情熱を通じて、HEXが現代のプロテクティブギアの新たな可能性を切り拓く姿を体現します。

IrvingはNBAキャリアを通じてHEX製品を愛用しており、HEXが誕生した理由でもある「恐れを知らない高強度のプレースタイル」を今なお体現し続けています。彼の影響力とインスピレーションは、新たなHEXの展開を推進するうえで重要な役割を果たしました。アスリートが限界に挑み、より強く、最高のパフォーマンスを発揮できるようなギアづくりに大きく貢献しています。

「HEXは、コート上での安心感を与えてくれるんです。バスケットボールは非常に激しいスポーツですが、HEXを身につけていると、接触のことを心配せずに自分らしいプレーを最高レベルで続けられるんです」とKyrie Irvingは語りました。「僕にとって大切なのは、ケガを防ぐことだけではなく、恐れずに全力で戦う自由を得ることなんです。」

HEXは、恐れずにプレーするバスケットボールプレイヤーのために開発されました。着用するアスリートと同じように素早く、そして激しく動くことができる軽量パフォーマンスギアで、衝撃を受けやすい主要な部位を的確に保護するよう設計されています。新しいHEXコレクションは、バスケットボール用プロテクションの次なる進化を象徴しています。高度なデザイン設計により、衝撃を受けやすい部位を的確に、しかも軽量にカバーし、プレイヤーがあらゆるプレーに自信を持って挑めるようサポートします。

新しいHEX製品ライン

・HEXレッグスリーブ（ペア） - ゲームの激しさに耐えるよう設計されたこのスリーブは、膝とすねを軽量かつ薄型のプロテクションで守ります。快適さや可動性を損なうことなく、コートの両端で爆発的なプレーを支えます。ブラックとホワイトの2色展開。

・HEXアームスリーブ - 衝撃吸収性と可動性を両立させるよう設計されたこのアームスリーブは、プロテクションと柔軟性を兼ね備え、アスリートがあらゆるプレーに自信を持って挑めるようサポートします。ブラックとホワイトの2色展開。

・HEXショートスリーブTシャツ - ペイントエリアでの激しい攻防を想定して設計されたこのTシャツは、パフォーマンスフィットのトップにプロテクティブパッドを一体化。プレイヤーの動きに自然に追随し、上半身をしっかり守ります。ホワイトカラーで展開。

・HEXフルレングスレッグスリーブ- 人気のレッグスリーブを上下に延長し、ゲームシーンで最も注目されるスタイリッシュなアクセサリーのひとつに進化させました。膝部分には立体成型のパッドを追加し、プロテクション性とデザイン性を両立しています。ブラックにピンクのパッドを組み合わせたデザインで展開。

・HEXニー/エルボー/シンパッド（ペア） - 膝・肘・すねのいずれにも装着できる汎用性の高いパッドで、必要な部位にしっかりとプロテクションを提供します。ブラックとホワイトの2色展開。

HEX テクノロジー: プロテクション、再定義

・同等の保護性能を維持しながら、従来比40％薄型化（5mm対9mm）を実現。

・関節の動きに合わせて柔軟にフィットする、ダイカット加工のHEX形状を採用。

・通気性を高めるマイクロベンチレーション構造を採用し、ピンホールによって快適なクーリング効果を実現。

・仕上げられたエッジとシリコンバインディングを備えたプレミアム構造により、安全で「ほとんど存在を感じない」感覚を実現します。

・アスリートによる耐久テストを実施し、高強度のプレーや繰り返しの洗濯にも耐えうる設計。

「HEXは常に、アスリートが限界を恐れずにプレーできる自信を与えることを使命としてきました」と、McDavidおよびHEXの親会社であるUnited Sports BrandsのCEO、Phil Gyori氏は語りました。「この次世代ラインの発表とKyrie Irvingの参加によって、私たちは単にアスリートを守るだけでなく、彼らをさらに前進させているのです。Kyrieは、HEXが体現するタフさ、創造性、そして情熱そのものを具現化しています。」

製品の販売情報

新しいHEX製品ラインは、現在 Mcdavidusa.com/Hex で販売中のほか、DICK'S Sporting Goods の一部店舗および Dicks.com のオンラインストアでも取り扱われます。詳しくは、InstagramおよびTikTokの @hex.gameday をフォローしてください。

HEXについて

McDavidブランドの一部であるHEXは、情熱を持って競技に挑むアスリートのために設計された、高品質なプロテクティブスポーツギアの開発に専念しています。高度な設計と構造によって作られたHEX製品は、衝撃を受けやすい主要部位を軽量・柔軟・通気性に優れたプロテクションで守り、アスリートが試合のたびに自信を持って全力でプレーできるようサポートします。HEXは世界中のトップアスリートから信頼を得ており、パフォーマンス重視のプロテクションの限界に挑み続けています。

メディア関連問い合わせ先：

Eric Ansel

eric@hi-topagency.com

ロゴー - https://mma.prnasia.com/media2/2787112/HEX_Logo.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com