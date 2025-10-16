【最大30％OFF!!超早割受付開始！】早めのご注文が超お買い得！昨年大人気のお歳暮肉箱に加え、新商品も続々登場。ご自宅用から特別なギフトまで、幅広くご用意しております

株式会社ミヤチク

株式会社ミヤチク（本社：宮崎県都城市／代表取締役社長：船ヶ山 祐二）が運営する通販サイト「ミヤチクオンラインショップ」にて、10月16日(木)から『ミヤチクのおくりもの 2025-26 冬春号』の販売を開始しました。




ミヤチクのおくりもの2025-26 冬春号


商品一覧


⇒https://www.miyachiku.com/products/list?category_id=143


販売期間：2025年10月16日(木)～2026年4月30日(木)まで


ミヤチクオンラインショップ：https://www.miyachiku.com/


■会員登録(無料)すると、「ミヤチクのおくりもの」の対象商品が会員様特別価格でご購入いただけます！




【超早割】


対象期間：10月16日(木)～10月31日(金)まで


※お届け日は11月15日(土)着まで



【早割】


対象期間：11月1日(土)～11月15日(土)まで


※お届け日は11月30日(日)着まで



【遅得】


対象期間：12月22日(月)～1月15日(木)まで


※お届け日は1月10日(土)～1月31日(土)着まで



その他、メールマガジン配信希望を登録すると、「月に一度の肉の日特別販売」や「会員様限定特売セール」など、お得なキャンペーン情報をいち早くお届けします！


会員登録はこちらから：https://www.miyachiku.com/entry(https://www.miyachiku.com/entry)


【商品ラインナップ】


お歳暮肉箱

昨年大好評いただいたお歳暮肉箱が再登場！11月30日(日)までの数量・期間限定で特別販売開始



◆お歳暮肉箱 10,000円(税込)


＼宮崎牛が2kg以上入り！／
最終お届け日：12月28日(日)着


商品ページ：https://www.miyachiku.com/products/detail/7362



※割引対象外





◆お歳暮肉箱 5,000円(税込)


＼宮崎牛が500g・豚1kgが入ってる！／


最終お届け日：12月28日(日)着


商品ページ：https://www.miyachiku.com/products/detail/7361



※割引対象外






冷凍の匠


3Dフリーザーで立体凍結(3D冷凍)させたお肉は、解凍時のドリップが少なく、凍らせる前と同等のおいしさ！

通常の冷凍は、お肉が凍るまでに時間がかかるため、お肉の中にできる氷の結晶が大きくなり、細胞膜を傷つけます。そのため、解凍時に出る肉汁が多くなり、食べた時のジューシー感が失われてしまうのです。　一方で、3D冷凍「冷凍の匠」では、多方面から3D冷気を当ててお肉を包み込むように急速冷凍するので氷の結晶が小さくなり細胞膜を傷つけることがありません。そのため、解凍時に出るドリップも少なくなり日本全国どこでも産地で食べる宮崎牛と同じ品質を味わえます。贈り物にもおすすめです。







宮崎牛すき焼き・豚しゃぶセット1.5kg

ネット価格8,980円



会員様限定【超早割・遅得価格】7,400円！(税込)


会員様限定【早割価格】7,700円！(税込)



商品ページ：https://www.miyachiku.com/products/detail/7356





宮崎牛赤身霜降りふたつ盛り焼きしゃぶ食べ比べ

ネット価格7,300円



会員様限定【超早割・遅得価格】5,300円！(税込)


会員様限定【早割価格】6,000円！(税込)



商品ページ：https://www.miyachiku.com/products/detail/7351







ひなた美豚ロース・バラふたつ盛りしゃぶしゃぶ(しゃぶタレ付き)

ネット価格3,980円



会員様限定【超早割・遅割価格】2,750円！(税込)


会員様限定【早割価格】2,900円！(税込)



商品ページ：https://www.miyachiku.com/products/detail/7306





簡単調理シリーズ

もつ鍋セット(醤油風味)

ネット価格5,600円



会員様限定【超早割・遅得価格】4,500円！(税込)


会員様限定【早割価格】4,800円！(税込)



商品ページ：https://www.miyachiku.com/products/detail/7236







肉巻餃子20個入り

ネット価格5,600円



会員様限定【超早割・遅得価格】4,200円！(税込)


会員様限定【早割価格】4,500円！(税込)



商品ページ：https://www.miyachiku.com/products/detail/7212





塩糀セット(小)

ネット価格4,500円



会員様限定【超早割・遅得価格】3,500円！(税込)


会員様限定【早割価格】3,700円！(税込)



商品ページ：https://www.miyachiku.com/products/detail/7195






加工品


【NEW】グルメセット

ネット価格4,300円



会員様限定【超早割・遅得価格】3,200円！(税込)


会員様限定【早割価格】3,400円！(税込)



商品ページ：https://www.miyachiku.com/products/detail/7278





【NEW】ベーコン＆ハム贅沢セット

ネット価格5,600円



会員様限定【超早割・遅得価格】4,200円！(税込)


会員様限定【早割価格】4,500円！(税込)



商品ページ：https://www.miyachiku.com/products/detail/7263






■お問い合わせ先


インターネットのご注文や各種お問い合わせは、下記フリーダイヤルよりご連絡ください。


ミヤチクギフトセンター


TEL.0120-3819-86【受付時間/9:00～17:00(日曜・祝祭日は除く)】



株式会社ミヤチク 【会社概要】

●本社所在地：宮崎県都城市高崎町大牟田4251-3


●電話：0986-62-2901


●会社HP：https://miyachiku.jp/


●オンラインショップ：https://www.miyachiku.com/


●ふるさと納税特設サイト：https://miyachiku-furusato.jp/


●レストラン：https://rest.miyachiku.jp/


　➤宮崎県［大淀河畔みやちく］［一ッ葉ミヤチク］［橘通りミヤチクAPAS］


　　　　　［とんかつしゃぶしゃぶミヤチク］


　➤福岡県［博多みやちく］


　➤大阪府［心斎橋みやちく みやざき館］


　➤沖縄県「那覇みやちく」


●公式Instagram（＠miyachiku.official）：https://www.instagram.com/miyachiku.official/


●公式X（@miyachiku2929）：https://twitter.com/miyachiku2929