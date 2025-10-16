北海道発スイーツブランド【aoka】 公式オンラインストアでわずか3日で完売した新作・キャラメルバームクーヘンが店頭初登場！

写真拡大 (全7枚)

株式会社ALGONA

北海道で誕生したスイーツブランド・aoka(アオカ)を展開する株式会社ALGONA(本社：北海道札幌市、代表取締役：森澤 祐介)は、ブランドデビュー1周年を記念し、2025年10月29日（水）～11月4日（火）の7日間、大丸札幌店 地下1階・ほっぺタウンにて催事出店いたします。



今回の催事では、公式オンラインストアでわずか3日で完売した新作・キャラメルバームクーヘンが店頭初登場となります。




aoka キャラメルバームクーヘン

■新作「キャラメルバームクーヘン」について


　キャラメルバームクーヘンには、美瑛産の小麦と北海道産生キャラメルソースを使用。 香ばしく焼き上げた生地が織りなす、しっとりと上品な味わいが特徴です。 たっぷりとした厚みのある生地でありながら、1ホールが手のひらに乗るひとりじめサイズ。 aokaらしい“やさしい贅沢”を、この特別な一層に込めました。



■札幌の皆さまへ、1周年の感謝を込めて


　ブランド誕生からの一年、aokaは札幌の皆さまに温かく支えていただきながら、歩んでまいりました。今回の催事は、そのご愛顧への感謝を込めた“ささやかな恩返し”の場としたいと考えております。 ぜひこの機会に、aokaのスイーツを直接お手に取っていただき、北海道の恵みと「青い情景」をイメージした繊細な味わいをご堪能ください。



■札幌から全国のスイーツファンの皆様へ


　9月15日よりスタートしたaoka公式オンラインストアでは、11月より毎月第2金曜日にキャラメルバームクーヘンを販売することになりました。 前回お手に取ることが叶わなかった皆さまにも、『あらためてご縁がつながりますように』という想いを込めてご用意いたします。


　初回販売は11/14（金）12:00よりカートオープンいたします。 なお、販売のタイミングは、公式Instagramでも随時ご案内いたします。 ぜひフォローのうえ、最新情報をご覧いただけましたら幸いです。



■期間限定・店舗情報


ショップ名： aoka(アオカ)


場所　　　： 大丸札幌店 地下1階 ほっぺタウン 催事場


期間　　　： 2025年10月29日（水）～11月4日（火）　10:00～20:00



■商品情報



〇キャラメルバームクーヘン（初登場）



1個入り　　500円

4個入り　2,000円


〇キャラメルチョコレートサンド



1個入り　　410円

4個入り　1,640円

8個入り　3,281円


〇レーズンバターサンド



1個入り　　410円


〇キャラメルの誘惑　aokaアソート（初登場）


キャラメルバームクーヘン×2、キャラメルチョコレートサンド×4


計6個入り　2,641円



※すべて税込価格


※すべて常温保存可



■公式オンラインストア


https://aoka-official.stores.jp/


※初回販売は11月14日（金）12:00よりカートオープン。