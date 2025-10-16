北海道発スイーツブランド【aoka】 公式オンラインストアでわずか3日で完売した新作・キャラメルバームクーヘンが店頭初登場！

株式会社ALGONA

北海道で誕生したスイーツブランド・aoka(アオカ)を展開する株式会社ALGONA(本社：北海道札幌市、代表取締役：森澤 祐介)は、ブランドデビュー1周年を記念し、2025年10月29日（水）～11月4日（火）の7日間、大丸札幌店 地下1階・ほっぺタウンにて催事出店いたします。

今回の催事では、公式オンラインストアでわずか3日で完売した新作・キャラメルバームクーヘンが店頭初登場となります。

aoka キャラメルバームクーヘン

■新作「キャラメルバームクーヘン」について

キャラメルバームクーヘンには、美瑛産の小麦と北海道産生キャラメルソースを使用。 香ばしく焼き上げた生地が織りなす、しっとりと上品な味わいが特徴です。 たっぷりとした厚みのある生地でありながら、1ホールが手のひらに乗るひとりじめサイズ。 aokaらしい“やさしい贅沢”を、この特別な一層に込めました。

■札幌の皆さまへ、1周年の感謝を込めて

ブランド誕生からの一年、aokaは札幌の皆さまに温かく支えていただきながら、歩んでまいりました。今回の催事は、そのご愛顧への感謝を込めた“ささやかな恩返し”の場としたいと考えております。 ぜひこの機会に、aokaのスイーツを直接お手に取っていただき、北海道の恵みと「青い情景」をイメージした繊細な味わいをご堪能ください。

■札幌から全国のスイーツファンの皆様へ

9月15日よりスタートしたaoka公式オンラインストアでは、11月より毎月第2金曜日にキャラメルバームクーヘンを販売することになりました。 前回お手に取ることが叶わなかった皆さまにも、『あらためてご縁がつながりますように』という想いを込めてご用意いたします。

初回販売は11/14（金）12:00よりカートオープンいたします。 なお、販売のタイミングは、公式Instagramでも随時ご案内いたします。 ぜひフォローのうえ、最新情報をご覧いただけましたら幸いです。

■期間限定・店舗情報

ショップ名： aoka(アオカ)

場所 ： 大丸札幌店 地下1階 ほっぺタウン 催事場

期間 ： 2025年10月29日（水）～11月4日（火） 10:00～20:00

■商品情報

〇キャラメルバームクーヘン（初登場）

1個入り 500円4個入り 2,000円

〇キャラメルチョコレートサンド

1個入り 410円4個入り 1,640円8個入り 3,281円

〇レーズンバターサンド

1個入り 410円

〇キャラメルの誘惑 aokaアソート（初登場）

キャラメルバームクーヘン×2、キャラメルチョコレートサンド×4

計6個入り 2,641円

※すべて税込価格

※すべて常温保存可

■公式オンラインストア

https://aoka-official.stores.jp/

※初回販売は11月14日（金）12:00よりカートオープン。