株式会社サシノベルテとのシルバーパートナー契約締結のご案内

株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホック

このたび株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホックは株式会社サシノベルテと、新たにオフィシャルパートナー（シルバーパートナー）契約を締結いたしましたことをお知らせいたします。

シルバーパートナー契約内容

■内容

クノスフェアビデ パンツユニフォーム広告掲出

■契約期間

2025年10月1日より

株式会社サシノベルテ よりファン・サポーターの皆さまへ

私たちサシノベルテは、「すべての人が夢を持ち、挑戦できる社会をつくる」という理念のもと、北関東を中心に福祉事業を展開しています。児童発達支援・放課後等デイサービス「こどもサークル」をはじめ、障がいのある方の就労を支援する障害者就労支援B型「SBワークス」、安心して暮らせる住まいを提供する障害者グループホーム「SBテラス」など、多様なニーズに応えるサービスを幅広く運営しています。

社名「サシノベルテ」には、困難や課題を抱える方に寄り添い、気づかれにくいように工夫を凝らしながら縁の下の力持ちのように自立を支援する、そんな私たちの使命が込められています。「差し伸べる」という言葉をあえて分かりにくく表現することで、わかりやすさよりも本質的な支援を大切にする姿勢を表しました。

今回のパートナーシップを通じて、誰もがスポーツを通して交流し、可能性を高め合いながら、当社の理念である「すべての人が夢を持ち、挑戦できる社会をつくる」を目指してまいります。その理念のもと、すべての人が豊かに暮らせる地域社会の実現も目指してまいります。

法人概要

■法人名

株式会社サシノベルテ

■所在地

茨城県桜川市真壁町飯塚1006-2

■代表者

代表取締役 久保田 嘉郎

■事業内容

・障害者・障害児相談支援事業

・児童発達支援・放課後デイサービス事業

・障害者就労支援B型事業所・就労移行支援事業

・障害者グループホーム事業

■URL

https://sashinoberute.co.jp/