【新商品リリース】認知で終わらせないシニア世代向け疾患啓発―罹患者キャスティング×シニアインフルエンサー×アンケートで“自分ごと化”を促進

株式会社オースタンス概要説明・リリース背景

国内最大級のシニア向けSNS『趣味人倶楽部』（会員数42万人）を運営するオースタンスは、シニア世代向けの「疾患啓発PRメニュー」の提供を開始します。従来、製薬企業各社様から「広告は見られても、クリック以降の理解度や受診・相談意向を把握しづらい」「その後の行動（受診・相談・情報収集）につながりにくい」といった課題が寄せられていました。特にシニア世代の方は「自分はまだ大丈夫」と受け止めがちで、行動に移しにくい傾向があります。こうした実情を踏まえ、当社は『趣味人倶楽部』の独自データと医療系コンテンツを組み合わせ、体験談記事・医師監修コンテンツ・アンケート型広告・類似オーディエンス配信までを一気通貫で設計。会員42万人超のデータに、累計1,000名超のシニアインタビューと200社以上の支援で蓄積した知見を掛け合わせることで、クリック以降の態度変容や受診・相談意向を可視化し、「認知→理解→行動」までを継続的に伴走します。これにより、単発の認知施策にとどまらない、再現性の高い成果創出を実現します。

このような方におすすめ

・製薬／医療機器／検査サービスのご担当者様（疾患啓発から受診・相談につなげたい）

・クリニック／病院のご担当者様（中高年層の「気づき→受診」導線を強化したい）

・「広告は見られるが、その後が見えない」「セグメントが粗く成果が伸びない」とお悩みの方

メニュー資料はこちらから :https://ostance.com/lab/documents/ihll2chmqyyuqj9whz9alulrサービス概要

本パッケージは「認知で終わらせない」ための4ステップで構成されます。

1.罹患者顔出しキャスティング

・治療経験者・罹患者を趣味人倶楽部会員からキャスティング可能。体験者の生の声をヒアリング・コンテンツ化することによって、疾患をより自分ごと化しやすいクリエイティブへ。

・制作したコンテンツはクリニック向けチラシにも活用可能。



2.シニア×医療系インフルエンサータイアップ

・登録者数80～100万人規模の医療系YouTube等と連携し、専門知識をわかりやすく解説します。

3.アンケート型広告による自分ごと化促進

・視聴／読了後に理解度・関心度・受診・相談意向などを計測します。

・回答データから潜在顧客リストを生成し、セグメンテーション精度を高めます。

4.類似オーディエンス配信によるセグメント（LINE／Meta等）

・回答者の属性・行動データをもとに類似拡張し、「検討が進みやすい新規層」へ効率的に到達します。

・意向度の高いユーザーに向けて、配信を継続的に最適化します。

株式会社オースタンスについて

オースタンスは、「歳を重ねて、楽しみがある人生に。」というビジョンを掲げ、シニア世代向けにサービスを展開しています。また、シニア世代向けにサービスを展開している企業に、事業開発/システム開発/集客・グロース支援/CRM設計/CSサポート/調査リサーチ/ユーザー共創などを一気通貫して支援しています。

オースタンス法人向けサービス：https://ostance.com/services/business/



