＜10/26(日)・函館で開催！＞道南地域でバス運転手として働いてみませんか？バス運転手合同就職相談会を開催します🚌
北海道
バス運転手合同就職相談会チラシ
参加会社概要など
参加申込用二次元コード
詳細を見る :
https://www.oshima.pref.hokkaido.lg.jp/ts/tss/shinkansen/220685.html
近年の高齢化の進展に伴い、バス運転手が不足しています。
住民や観光客にとって必要不可欠な移動手段として、
「まちを支える仕事」に興味や関心のある人をお待ちしています。
バス運転手未経験の方や大型二種免許未取得の方も、
大型二種免許取得支援制度を実施している会社が参加しますので、お気軽にご相談ください！
■日時
10/26(日) 8:30～16:30
■場所
渡島合同庁舎3階 講堂（函館市美原4丁目6-16）
■参加会社
・函館バス（株）
・エイチ・ビー観光（株）
・（有）マルジュウ高田 厚沢部観光バス
・函館タクシー（株）（函館帝産バス）
・北海道バス（株）
・（株）ケーエス 北の星観光バス
・（有）大沼交通
・網走バス（株）
■実施内容
・バス会社との個別相談（採用・養成制度等に関すること）
・ハローワークとの個別相談（雇用保険や各種手当等に関すること）
・事後アンケート
※お答えいただいた方には、交通関係の粗品を贈呈いたします。
■事前予約申込先
・インターネット申込フォームまたは問い合わせ先に電話でお申し込みください。
・事前予約いただいた方が優先となりますが、事前申込がなくても参加可能です。
☆予約期限：10/22(水)
■お問い合わせ先
北海道渡島総合振興局地域創生部地域政策課新幹線推進室
☎0138-47-9431 （受付時間：平日8:45～17:30）
