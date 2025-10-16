＜10/26(日)・函館で開催！＞道南地域でバス運転手として働いてみませんか？バス運転手合同就職相談会を開催します🚌

写真拡大 (全3枚)

北海道

バス運転手合同就職相談会チラシ

近年の高齢化の進展に伴い、バス運転手が不足しています。


住民や観光客にとって必要不可欠な移動手段として、


「まちを支える仕事」に興味や関心のある人をお待ちしています。



バス運転手未経験の方や大型二種免許未取得の方も、


大型二種免許取得支援制度を実施している会社が参加しますので、お気軽にご相談ください！



■日時


　10/26(日)　8:30～16:30


■場所


　渡島合同庁舎3階　講堂（函館市美原4丁目6-16）


■参加会社


　・函館バス（株）


　・エイチ・ビー観光（株）


　・（有）マルジュウ高田　厚沢部観光バス


　・函館タクシー（株）（函館帝産バス）


　・北海道バス（株）


　・（株）ケーエス　北の星観光バス


　・（有）大沼交通


　・網走バス（株）



参加会社概要など

■実施内容


　・バス会社との個別相談（採用・養成制度等に関すること）


　・ハローワークとの個別相談（雇用保険や各種手当等に関すること）


　・事後アンケート


　　※お答えいただいた方には、交通関係の粗品を贈呈いたします。


■事前予約申込先


　・インターネット申込フォームまたは問い合わせ先に電話でお申し込みください。


　・事前予約いただいた方が優先となりますが、事前申込がなくても参加可能です。


　


　☆予約期限：10/22(水)



参加申込用二次元コード

■お問い合わせ先


　北海道渡島総合振興局地域創生部地域政策課新幹線推進室


　☎0138-47-9431　（受付時間：平日8:45～17:30）



詳細を見る :
https://www.oshima.pref.hokkaido.lg.jp/ts/tss/shinkansen/220685.html